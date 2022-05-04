リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 286 1...279280281282283284285286287288289290291292293...360 新しいコメント Roman Shiredchenko 2020.08.18 21:47 #2851 Georgiy Merts:さて、私は正直にあなたに警告 - 逆トレーリングシステム - それらの上の停止は "保護 "であり、全く停止がないことを考慮してください。そして、マーチンのように振舞う...。 今なら、停止時間がもっと早くなるし、行動も変わる...。それでは、ご覧ください。 a......今わかったのですが、マーチンのシステムロスのように、a......フリップの回数制限（フリップであれば）でしょうか。 Georgiy Merts 2020.08.19 11:08 #2852 Roman Shiredchenko: a......今わかったのですが、マーチンのタイプは、マーチンのシステムロスのようなものですか、a......laはロールオーバーの回数を制限する（ロールオーバーなら）のでしょうか？ リバース・トレーリング・システムは、SLを置かず、TPを置き、バーごとにそれを現在の 価格に移動させるものです。平地では......爆弾。一度でもトレンドを逃すと大損する（あるいは預金と決別する）。 以前は、このようなシステムの場合、SLは絶対に触れないように設定していました。したがって、SSLは履歴上の最大ドローダウンと等しくなります。しかし、過去の取引の質は高かった。 今は、そういうときは無理やりSLを最大1.9かそれ以下にしています（画質が高ければ）。この場合、TSは "純粋な "逆トレールでなくなり、ヒストリカルな質も低下してしまう。でも、今はSLがだいぶ低くなっていますね。これにより、視聴率におけるシステムの比率が顕著に変化すると思います。 trusky.sp 2020.08.23 16:50 #2853 システム上で購読できるシグナルはありますか？ Georgiy Merts 2020.08.24 07:39 #2854 trusky.sp: システム上で加入できるシグナルはありますか？ TSリーグは700のシステムで構成され、常にデモ口座で稼働しています。 700のシステムのうち、どのシステムのことを指しているのでしょうか？ リーグの目標は、常にデモの履歴があるシステムを揃えることです。そして、気に入ったものを選ぶ。 Leagueの実行モジュール - このスレッドに随時掲載されます。 テスターでは、何の制限もなく動作します。デモや実機で動作させるには - rgcodが必要です。 登録コードは無料で、半年間有効で、このマジシャンの無料シグナルを 開くことを約束するために与えられます。 登録コードでシステムはデモとリアルの両方のアカウントで動作することができます。リアル、PAMMなどにコピーして使われても構わない。私がREDCODを入手する条件は1つ、フリーシグナルであること。 Georgiy Merts 2020.08.24 07:48 #2855 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Georgiy Merts 2020.08.24 07:57 #2856 現在のTCリーグモジュール（MT4版、MT5版）に、現在のマジシャンリストを掲載。 ファイル: _EALeague.zip 5617 kb 削除済み 2020.08.24 08:14 #2857 Georgiy Merts:レッドコード取得の条件はひとつ、フリー信号であること。 あなたのは？ Georgiy Merts 2020.08.24 08:41 #2858 Vladimir Baskakov: あなたのは？ 何のために必要なのか？ 誰にでもクラクションを鳴らすわけではないのですが・・・。他人の信号にも興味はないし...。無料信号の 開通条件は、あなたのような「他人の手で熱くなりたい」人のための制限に過ぎないのです。そして、うまくいっているようです。 削除済み 2020.08.24 10:25 #2859 Georgiy Merts:何のために必要なのか？ 誰にでもクラクションを鳴らすわけではないのですが・・・。他人の信号にも興味はないし...。無料信号の 開通条件は、あなたのような「他人の手で熱くなりたい」人のための制限に過ぎないのです。そして、うまくいっているようです。 何という熱だ;)アリョーシャを起こせ!まず1ドル稼げよ、この鍛冶屋。 Georgiy Merts 2020.08.24 15:04 #2860 Vladimir Baskakov: まさかの発熱;)アレシャを起こせ! まず1ドル稼げよ、この鍛冶屋。 どういうことですか？実行モジュールがすぐそこにあるのに、シグナルを開くのが嫌だったのか...。そして、「何」と言うのですか？ 1ドルだけではありません。それは、自分ではできない仕事です。あなたはここで主なフリーランサーです、聖杯を見せられるように乞う、私はあなたに100回言ったが、TCリーグはちょうど良いデモの歴史を持つ専門家の集合体である。そして、毎日システムを再起動し、履歴を最新に保つというメンテナンスをずっと続けてきました。なかなかの仕事です。そして、その結果を私の手でかき集めたいのですね。 残念ながら、それはうまくいきません。レジコードは、無料信号の 開通を約束するためのものでしかないでしょう。 1...279280281282283284285286287288289290291292293...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
リバース・トレーリング・システムは、SLを置かず、TPを置き、バーごとにそれを現在の 価格に移動させるものです。平地では......爆弾。一度でもトレンドを逃すと大損する（あるいは預金と決別する）。
以前は、このようなシステムの場合、SLは絶対に触れないように設定していました。したがって、SSLは履歴上の最大ドローダウンと等しくなります。しかし、過去の取引の質は高かった。
今は、そういうときは無理やりSLを最大1.9かそれ以下にしています（画質が高ければ）。この場合、TSは "純粋な "逆トレールでなくなり、ヒストリカルな質も低下してしまう。でも、今はSLがだいぶ低くなっていますね。これにより、視聴率におけるシステムの比率が顕著に変化すると思います。
システム上で加入できるシグナルはありますか？
TSリーグは700のシステムで構成され、常にデモ口座で稼働しています。 700のシステムのうち、どのシステムのことを指しているのでしょうか？
リーグの目標は、常にデモの履歴があるシステムを揃えることです。そして、気に入ったものを選ぶ。
Leagueの実行モジュール - このスレッドに随時掲載されます。 テスターでは、何の制限もなく動作します。デモや実機で動作させるには - rgcodが必要です。
登録コードは無料で、半年間有効で、このマジシャンの無料シグナルを 開くことを約束するために与えられます。 登録コードでシステムはデモとリアルの両方のアカウントで動作することができます。リアル、PAMMなどにコピーして使われても構わない。私がREDCODを入手する条件は1つ、フリーシグナルであること。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
現在のTCリーグモジュール（MT4版、MT5版）に、現在のマジシャンリストを掲載。
レッドコード取得の条件はひとつ、フリー信号であること。
あなたのは？
誰にでもクラクションを鳴らすわけではないのですが・・・。他人の信号にも興味はないし...。無料信号の 開通条件は、あなたのような「他人の手で熱くなりたい」人のための制限に過ぎないのです。そして、うまくいっているようです。
まさかの発熱;)アレシャを起こせ!
どういうことですか？実行モジュールがすぐそこにあるのに、シグナルを開くのが嫌だったのか...。そして、「何」と言うのですか？
1ドルだけではありません。それは、自分ではできない仕事です。あなたはここで主なフリーランサーです、聖杯を見せられるように乞う、私はあなたに100回言ったが、TCリーグはちょうど良いデモの歴史を持つ専門家の集合体である。そして、毎日システムを再起動し、履歴を最新に保つというメンテナンスをずっと続けてきました。なかなかの仕事です。そして、その結果を私の手でかき集めたいのですね。
残念ながら、それはうまくいきません。レジコードは、無料信号の 開通を約束するためのものでしかないでしょう。