リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

Valeriy Yastremskiy 2020.08.31 16:29 #2881

Georgiy Merts:プライベートで送信しました。全TCリーグの品質別ランキングのExcelファイルです。

Georgiy Merts 2020.09.07 07:02 #2882

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

取引品質でベスト20。

取引品質の高いTSチャートトップ5。

取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

Aleksey Masterov 2020.09.10 09:39 #2883

Georgiy Merts:先ほども言いましたが、利益を上げるトレードは、常に「システムホッピング」してこそ可能なのです。それこそ、TSリーグが必要なんです。その中には、履歴でデバッグされ、デモトレードで良い結果を出しているシステムが必ず入っています。あとは、この「跳ぶ」ための戦略を練るのみです。そして、それが私の仕事です。

ここには依存関係やパターンがないようなので、ブランチ全体を読んでみてください...しかも、優秀な人は平均20回のトレードをしているわけですから、十分とは言えません。50トレード、あるいはそれ以上の過去のチャートを見れば見るほど、そこが怖い...。また、この50台のうち、最初の週足チャートと同じ取引パラメータで、以前はベストの中に入っていたロボットはあったのでしょうか？

Aleksey Masterov 2020.09.10 09:43 #2884

Valeriy Yastremskiy:数年分の全レポートが必要です。2年分のグラフや表があると面白い。53週、106表。グラフは破れるが、どの楽器やTSが他より多かったか、頻度、あるいはパターンがないと結論づけることができるだろう。

経験上、パターンはなさそうですが...。レポートを投稿するのは難しいことではないのですが......。分析後

Valeriy Yastremskiy 2020.09.10 12:56 #2885

Aleksey Masterov: 経験上、パターンはなさそうですが...。ご面倒でなければ、レポートを投稿していただくことも可能ですが...。分析後

明らかなものはない)そうしたら、もちろんシェアしますよ（笑)。

Aleksey Masterov 2020.09.10 13:29 #2886

Valeriy Yastremskiy:明らかなものはない)そうしたら、もちろんシェアしますよ（笑)。

よっしゃー

Georgiy Merts 2020.09.10 13:51 #2887

Aleksey Masterov: 依存関係やパターンもなさそうだし、ブランチも全部読んだし...。しかも、優秀な人は平均20回のトレードをしているわけですから、十分とは言えません。最近のチャートで50からトレードが始まっているのを見て、こんなのにお金をかけるのは怖いな... そして、この50のうち、同じ取引パラメータを持つロボットは、最初の週足チャートのように、以前は最高の中にあったのでしょうか？

私の考えでは、常に利益を出せるロボットは存在しません。どんなロボットでも利益の出る期間と損失の出る期間があり、損失の出る期間は利益の出る期間より必ず長くなります。

したがって、利益を出すためには、常にシステムを変えていくしかないのです。

そのためには、現時点でよい結果を出しているシステムを常に持っている必要があります。リーグはそのような機会を提供しているのです。

Georgiy Merts 2020.09.10 13:54 #2888

Aleksey Masterov: 経験上、パターンはなさそうですが...。レポートを投稿するのは難しいことではないのですが......。分析後

個人的な意見ですが、パターンはないです。今はただ、システムを見て、一番いい結果を出しているものをトレードに回しています。

逆張りTSのバカ騒ぎを止め、SLを厳しく制限した結果、優秀なTSのランクはとても薄くなりましたが、その中に全く異なるシステムが登場し、今はその中からリアルトレードの候補を選んでいるところです。

削除済み 2020.09.10 14:21 #2889

Georgiy Merts:私の考えでは、常に利益を出せるロボットは存在しません。どんなロボットにも利益の出る期間と損失の出る期間があり、損失の出る期間は利益の出る期間より必ず長くなります。

したがって、利益を出すためには、常にシステムを変えていくしかないのです。

そのためには、現時点でよい結果を出しているシステムを常に持っている必要があります。リーグはそのような機会を提供しているのです。

ゾーラ、まだ1ドルも儲けてないのにどうしてわかるの？

Aleksey Masterov 2020.09.10 14:43 #2890

Vladimir Baskakov: ゾーラ、まだ1ドルも稼いでないのにどうしてわかるんだ？

なんでそんな荒らしてるんだ？でも、この人はWORKING!!!!働く...:-)
プライベートで送信しました。
全TCリーグの品質別ランキングのExcelファイルです。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
取引品質でベスト20。
取引品質の高いTSチャートトップ5。
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
先ほども言いましたが、利益を上げるトレードは、常に「システムホッピング」してこそ可能なのです。それこそ、TSリーグが必要なんです。その中には、履歴でデバッグされ、デモトレードで良い結果を出しているシステムが必ず入っています。
あとは、この「跳ぶ」ための戦略を練るのみです。そして、それが私の仕事です。
数年分の全レポートが必要です。2年分のグラフや表があると面白い。53週、106表。グラフは破れるが、どの楽器やTSが他より多かったか、頻度、あるいはパターンがないと結論づけることができるだろう。
経験上、パターンはなさそうですが...。ご面倒でなければ、レポートを投稿していただくことも可能ですが...。分析後
明らかなものはない)そうしたら、もちろんシェアしますよ（笑)。
依存関係やパターンもなさそうだし、ブランチも全部読んだし...。しかも、優秀な人は平均20回のトレードをしているわけですから、十分とは言えません。最近のチャートで50からトレードが始まっているのを見て、こんなのにお金をかけるのは怖いな...
私の考えでは、常に利益を出せるロボットは存在しません。どんなロボットでも利益の出る期間と損失の出る期間があり、損失の出る期間は利益の出る期間より必ず長くなります。
したがって、利益を出すためには、常にシステムを変えていくしかないのです。
そのためには、現時点でよい結果を出しているシステムを常に持っている必要があります。リーグはそのような機会を提供しているのです。
経験上、パターンはなさそうですが...。レポートを投稿するのは難しいことではないのですが......。分析後
個人的な意見ですが、パターンはないです。今はただ、システムを見て、一番いい結果を出しているものをトレードに回しています。
逆張りTSのバカ騒ぎを止め、SLを厳しく制限した結果、優秀なTSのランクはとても薄くなりましたが、その中に全く異なるシステムが登場し、今はその中からリアルトレードの候補を選んでいるところです。
ゾーラ、まだ1ドルも稼いでないのにどうしてわかるんだ？