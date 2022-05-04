リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 139

Georgiy Merts:

チェックしてみてください。

トップにはこんなTSがあります。EMAFlatRTS - 逆トレールストップのためあまり好きではありません。マーチンゲールに似すぎている（預け入れの負荷がないだけ）。しかし、同時に - トップをキープしているのです。

ここで、手を加えることができます。また、アーカイブには、パラメータの値の範囲を 示すセットファイルがあります。そして、ブレークイーブンとプロテクティブストップのパラメータがずれています（これらは「純粋な」TSに含まれません）。

もしご興味があれば、各パラメーターがどのように、そして何に影響されるのかをお教えすることもできます。一部の人とは異なり - 私は私のTSを秘密にしていない、実際には - 枝の途中で私もKodoBaseから無料のExpert Advisorsを引用し、ほぼ完全に私のTS（チャネルブレーカー）のいくつかを繰り返しています。

オッケーです。セットは苦手なんです。ちゃんと、ここにすべてのパラメーターがあるんです。最適化期間は2年です。

ファイル:
Screenshot_1.jpg  53 kb
Screenshot_2.jpg  36 kb
 
Artem Prischepa:

わかりました。セットについてはよく知らないんですけどね。どのパラメータを最適化する必要があるか、わかりますか？最適化期間は2年です。

また、市場概況に表示されるキャラクターは何人くらいですか？

 
Artem Prischepa:
すべて正しいのであれば、一般的には、ここにある。私が上に添付したこれらのパラメータによると、2年、64通貨ペアOHLC 1m .2分で最適化完了。41.ジョージが何時間/何ヶ月のことを言ってるのかわからないけど......。:Dは3分です。それ以上はない。アドバイザーについて二手に分かれるぞ、みんなDDです。

Artyomさん、最適化はしていないんですね。64組で1本、つまり合計64本のパスを行いましたね。

 
PS.そうですねー、どこにも利益はないですし、むしろないでしょう。削除することができます。xD
Artem Prischepa:
パダム!!! かっこいい!!!
 

Artyomさん、最適化はしていないんですね。64組で1本、つまり合計64本のパスを行いましたね。


 
テスターの仕組みを知らないのか？
 
Eduard_D:
テスターの仕組みを知らないのか？

ファイブではしない。たぶん、これからもないでしょう。なぜなら、私はそれを永久に、回復不能なまでに削除してしまったからです。3分間で6ギガのディスク容量を食ったからだ。
:D 新しいタイプのsyexを手に入れたと言うことですね。:D
たとえテストが不完全であっても、これと他のすべてのテストが有効であることを明確に示しています。

 
Artem Prischepa:

ファイブにはないんです。そして、おそらくもう二度と知ることはないだろう。永久に、取り消し不能に削除しました。3分間で6ギガのディスク容量を食ったので。
:D 新しいタイプのsyexを手に入れたと言うことですね。:D
たとえテストが不完全であっても、これと他のすべてのテストが有効であることを明確に示しています。

通貨ペアの最適化は、パラメータの最適化を伴わないことを理解するようにしてください。最適化ボックスにチェックを入れても入れなくても、標準的なパラメータ値を持つペアを、それらを介さずに1回実行するだけです。

