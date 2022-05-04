リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 139 1...132133134135136137138139140141142143144145146...360 新しいコメント Artem Prischepa 2019.06.26 17:08 #1381 Georgiy Merts: チェックしてみてください。 トップにはこんなTSがあります。EMAFlatRTS - 逆トレールストップのためあまり好きではありません。マーチンゲールに似すぎている（預け入れの負荷がないだけ）。しかし、同時に - トップをキープしているのです。 ここで、手を加えることができます。また、アーカイブには、パラメータの値の範囲を 示すセットファイルがあります。そして、ブレークイーブンとプロテクティブストップのパラメータがずれています（これらは「純粋な」TSに含まれません）。 もしご興味があれば、各パラメーターがどのように、そして何に影響されるのかをお教えすることもできます。一部の人とは異なり - 私は私のTSを秘密にしていない、実際には - 枝の途中で私もKodoBaseから無料のExpert Advisorsを引用し、ほぼ完全に私のTS（チャネルブレーカー）のいくつかを繰り返しています。 オッケーです。セットは苦手なんです。ちゃんと、ここにすべてのパラメーターがあるんです。最適化期間は2年です。 ファイル: Screenshot_1.jpg 53 kb Screenshot_2.jpg 36 kb Eduard_D 2019.06.26 17:46 #1382 Artem Prischepa: わかりました。セットについてはよく知らないんですけどね。どのパラメータを最適化する必要があるか、わかりますか？最適化期間は2年です。 また、市場概況に表示されるキャラクターは何人くらいですか？ Artem Prischepa 2019.06.26 17:57 #1383 全てに間違いがなければ、ここからが本番です。私が上に添付したパラメータに基づき、2年間、64通貨ペアOHLC 1m .2分で最適化完了。 41秒ジョージが何時間/何ヶ月のことを言ってるのかわからないけど......。:Dは3分です。それ以上はない。アドバイザーについて行くぞ、みんな。 DDです。 Eduard_D 2019.06.26 18:03 #1384 Artem Prischepa: すべて正しいのであれば、一般的には、ここにある。私が上に添付したこれらのパラメータによると、2年、64通貨ペアOHLC 1m .2分で最適化完了。41.ジョージが何時間/何ヶ月のことを言ってるのかわからないけど......。:Dは3分です。それ以上はない。アドバイザーについて二手に分かれるぞ、みんなDDです。 Artyomさん、最適化はしていないんですね。64組で1本、つまり合計64本のパスを行いましたね。 Artem Prischepa 2019.06.26 18:05 #1385 PS.そうですねー、どこにも利益はないですし、むしろないでしょう。削除することができます。xD 削除済み 2019.06.26 18:05 #1386 Artem Prischepa: 全てに間違いがなければ、ここからが本番です。私が上に添付したパラメータに基づき、2年間、64通貨ペアOHLC 1m .2分で最適化完了。 41秒ジョージが何時間/何ヶ月のことを言ってるのかわからないけど......。:Dは3分です。それ以上はない。アドバイザーについて二手に分かれるぞ、みんな DDです。 パダム!!! かっこいい!!! Eduard_D 2019.06.26 18:06 #1387 Artyomさん、最適化はしていないんですね。64組で1本、つまり合計64本のパスを行いましたね。 Eduard_D 2019.06.26 18:08 #1388 テスターの仕組みを知らないのか？ Artem Prischepa 2019.06.26 18:12 #1389 Eduard_D: テスターの仕組みを知らないのか？ ファイブではしない。たぶん、これからもないでしょう。なぜなら、私はそれを永久に、回復不能なまでに削除してしまったからです。3分間で6ギガのディスク容量を食ったからだ。 :D 新しいタイプのsyexを手に入れたと言うことですね。:D たとえテストが不完全であっても、これと他のすべてのテストが有効であることを明確に示しています。 Eduard_D 2019.06.26 18:15 #1390 Artem Prischepa: ファイブにはないんです。そして、おそらくもう二度と知ることはないだろう。永久に、取り消し不能に削除しました。3分間で6ギガのディスク容量を食ったので。 :D 新しいタイプのsyexを手に入れたと言うことですね。:D たとえテストが不完全であっても、これと他のすべてのテストが有効であることを明確に示しています。 通貨ペアの最適化は、パラメータの最適化を伴わないことを理解するようにしてください。最適化ボックスにチェックを入れても入れなくても、標準的なパラメータ値を持つペアを、それらを介さずに1回実行するだけです。 1...132133134135136137138139140141142143144145146...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
チェックしてみてください。
トップにはこんなTSがあります。EMAFlatRTS - 逆トレールストップのためあまり好きではありません。マーチンゲールに似すぎている（預け入れの負荷がないだけ）。しかし、同時に - トップをキープしているのです。
ここで、手を加えることができます。また、アーカイブには、パラメータの値の範囲を 示すセットファイルがあります。そして、ブレークイーブンとプロテクティブストップのパラメータがずれています（これらは「純粋な」TSに含まれません）。
もしご興味があれば、各パラメーターがどのように、そして何に影響されるのかをお教えすることもできます。一部の人とは異なり - 私は私のTSを秘密にしていない、実際には - 枝の途中で私もKodoBaseから無料のExpert Advisorsを引用し、ほぼ完全に私のTS（チャネルブレーカー）のいくつかを繰り返しています。
オッケーです。セットは苦手なんです。ちゃんと、ここにすべてのパラメーターがあるんです。最適化期間は2年です。
わかりました。セットについてはよく知らないんですけどね。どのパラメータを最適化する必要があるか、わかりますか？最適化期間は2年です。
また、市場概況に表示されるキャラクターは何人くらいですか？
すべて正しいのであれば、一般的には、ここにある。私が上に添付したこれらのパラメータによると、2年、64通貨ペアOHLC 1m .2分で最適化完了。41.ジョージが何時間/何ヶ月のことを言ってるのかわからないけど......。:Dは3分です。それ以上はない。アドバイザーについて二手に分かれるぞ、みんなDDです。
Artyomさん、最適化はしていないんですね。64組で1本、つまり合計64本のパスを行いましたね。
テスターの仕組みを知らないのか？
ファイブではしない。たぶん、これからもないでしょう。なぜなら、私はそれを永久に、回復不能なまでに削除してしまったからです。3分間で6ギガのディスク容量を食ったからだ。
:D 新しいタイプのsyexを手に入れたと言うことですね。:D
たとえテストが不完全であっても、これと他のすべてのテストが有効であることを明確に示しています。
通貨ペアの最適化は、パラメータの最適化を伴わないことを理解するようにしてください。最適化ボックスにチェックを入れても入れなくても、標準的なパラメータ値を持つペアを、それらを介さずに1回実行するだけです。