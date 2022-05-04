リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 282

よし、手を洗おう、ジョージ。(合理性がありますように！)
 
Georgiy Merts:

20％は、市場の合理性に対する私の主観的な評価です。

しかし、私はそれが市場にいくつかの合理的な値動きがあるという事実から、なぜALLは稼ぐべきであることを従うのか理解できない？あなた自身は、ある人の利益は他の人の損失と正しく書いていますが・・・？市 場に合理的な要素があることは、ほとんどの人が損失を出すという事実と矛盾しない...。

もしあなたがそれに同意したのなら、すべての「合理性」は予測に基づくものであり、コーヒーのかすを当てるのと変わらないということを理解すべきです。

まず未来を「合理的に」予測し、その下でマーケットアクションの戦略を選択する。は合理的なのか！？)))

その結果、あなたの予想はゴミに追いやられ、ゴミからの予想で儲けることができるのです。それが市場というものです。

市場で最高の合理性を持つのはインサイダーである）。

 

あなたは、あなたと同じように未来を知らない何千人もの他人の行動を「合理的に」予測しようとしているのですか？

将来の値動きを予測する上で、「合理性」という概念は当てはまらない。

 
Реter Konow:

もしあなたがこれに同意するならば、すべての「合理性」は予測に基づくものであり、コーヒーのかすを読むのと同じであることに気づかなければならない。

まず未来について「合理的」な予測を立て、その上で市場戦略を選択するのです。は合理的なのか！？)))

これが一番いいんだ...。私が間違っているかもしれませんが、論理的に考えれば、それほど大きな差はないと思います。
 
Реter Konow:

あなたは、あなたと同じように未来について無知な何千人もの他人の行動を「合理的に」予測しようとしているのでしょうか？

将来の値動きを予測するのに "合理性 "というものはないのです。

何がそんなに不思議なんですか？言ったでしょ、予測できる合理性の上限は20％だって。私はそこまで経験豊富ではないと思うので、何かを稼ぐためのベースとなる合理性の取り分は5〜10％です。彼らはスプレッドに行く...私の見解の範囲内ではありますが...。もっと "絞り "たいんです...。まだ使えません...。おそらくこれからもないでしょうが、5～10%は絞ったことがあります...。

Georgiy Merts:

が、それでも5〜10％くらいは絞り込めたかな...。

そして、それらはあなたのパムのどこにあるのでしょうか？大げさに言えば、反論できない堅物なんですね。
アドバイス：誰かから10ポンド借りて、セント口座を開設し、ここでシグナルに接続する。そして、最低でも1ヶ月はリーグでトレードすること。それが、くだらない話を抜きにして、リーグ戦の本当の値段になるでしょう。
 
Vladimir Baskakov:
そして、それらはあなたのパムのどこにあるのでしょうか？控えめに言っても、きっちりした方ですね！反論はできませんが、 。
アドバイス：誰かから10ポンド借りて、セント口座を開設し、ここのシグナルに接続する。そして、最低でも1ヶ月はリーグ戦をトレードしてください。あなたの言う通り、空虚な空論を抜きにした、あなたのリーグの本当の値段になるかもしれませんね。

ウラジミール様

 
Vladimir Baskakov:
そして、それらはあなたのパムのどこにあるのでしょうか？あなたは、控えめに言っても、ある種の窮屈な人です。反論はできません。 。
アドバイス：誰かから10ポンド借りて、セント口座を開設し、ここのシグナルに接続する。そして、最低でも1ヶ月はリーグ戦をトレードしてください。あなたのリーグの本当の値段になる、でたらめな美辞麗句は言わない。

なんでわざわざそんなことするんだろう？何度も言いますが、私にはリーグ戦が必要なんです。信号なんていらない。なぜ「最低1ヶ月の取引」が必要なのか、私はメイン口座で5年間取引していますが結果は「ゼロ」です（ただし、DCはきちんとスプレッドを取っています）。私はあなたと違って、リーグを "売る "ことはしていません。だから、「価格」は一切ない。

シグナルが必要なら、セント口座を開設し、シグナルに接続し、少なくとも1ヶ月は取引してください・・・。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

TSの残高上位5位までの表です。

貿易品質によるTSベスト20。

取引品質によるベスト5TSチャート。

最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

Georgiy Merts:

なぜ、わざわざそんなことをしなければならないのか？何度も言いますが、私にはリーグが必要なんです。信号なんていらない。なぜ「最低でも1ヶ月はトレードしたい」と思うのか、私はメイン口座で5年間トレードしていますが、結果は「ゼロ」です（でも証券会社はスプレッドを取り続けてるんです）。私はあなたと違って、リーグを "売る "ことはしません。だから、「価格」は一切ない。

シグナルが必要なら、セント口座を開設し、シグナルに接続し、少なくとも1ヶ月は取引してください・・・。

Zhoraさん、あなたのスレッドは削除した方がいいですよ、無駄です。
