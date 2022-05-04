リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 288

Valeriy Yastremskiy:

今のところ、データを整理することはできませんが、機器別とTSタイプ別に時間をかけてチャートを作成すれば、何か分かるかもしれません。ずっと作りたくないという気持ちもわからなくはないですが。もちろん、これは仕事ですが、ある程度一般化したデータかもしれません。データにギャップがあることは明らかですが、もし)

何が必要ですか？シンボルとTCの種類の両方で同じグラフを作る機能があるのですが・・・。

何が必要なのか、具体的に教えてください。

И...ファーストネームで話そうぜ、俺たちは仲間なんだからさ......。

 
Vladimir Baskakov:
勝つことではなく、参加することなんですね、わかります。 。
なぜ700本ものプラマーを必要とするのか、何か快感があるのでしょうか？

私は最初に、「デモの履歴が残るようなシステム一式を常時用意しておく必要がある」と言いました。これ、持ってます...。完全に満足しています。必要なものは......わからない。

 
Georgiy Merts:

時間別というか週別、楽器別、TS別で20の上位にあったスケジュールを、TSや楽器を考慮したグループにどう分解するかは、データも上位20個しかない上に、考えてもいなかった。一般的には、例えば毎月第一週目はユーロバックスが全く稼げず、四半期ごとにポンドユーロが四半期初めから3週間稼ぎ始めるなど、時間的な規則性を持たせて欲しいです。

もちろん、トップが20値、組み合わせが700と、そこそこごちゃごちゃになりますが、楽器別、TSタイプ別に分けてみると、何か見えてくるような気がします。

 
Valeriy Yastremskiy:

例えば、FlatDTSタイプのTP、つまりトレンドに逆らってエントリーし、「通常のトレーリング」をサポートするシステムのみを集めた表がこちらです。

そのうちの上位5つを表にしたのがこちら。

これは必要ですか？

Georgiy Merts:

私は最初に、「デモの履歴が残るようなシステム一式を常時用意しておく必要がある」と言いました。これ、持ってます...。完全に満足しています。必要なものは......わからない。

医者に診てもらった方がいいと思う。
 
Valeriy Yastremskiy:

トレードの質で上位20位までのレポートしか残していません。このデータを各週ごとにエクセルファイルにしています。提供できる。

 
Vladimir Baskakov:
医者に診てもらったほうがいい

あなたこそ、お医者さんに診てもらいましょう。私は何も間違っていない。必要なものはちゃんと持っている。

 
Georgiy Merts:

私は、トレードクオリティーの観点から上位20位までのレポートしか残していません。このデータを各週ごとにまとめたエクセルファイルがあります。提供することができます。

数年分の全レポートが必要です。2年分のグラフや表があると面白い。53週、106表。グラフは破れるが、どの楽器やTSが他より多かったか、頻度、あるいはパターンがないと結論付けることが可能になる。

 
Valeriy Yastremskiy:

数年分の全レポートが必要です。2年分のグラフや表があると面白い。53週、106表。グラフは破れるが、どの楽器やTSが他より多かったか、頻度、あるいはパターンがないと結論付けることができるだろう。

プライベートで送信された

全TCリーグの品質別ランキングのExcelファイルです。

 

先ほども言いましたが、利益を上げるトレードは、常に「システムホッピング」してこそ可能なのです。それこそ、TSリーグが必要なんです。その中には、履歴でデバッグされ、デモトレードで良い結果を出しているシステムが必ず入っています。

あとは、この「跳ぶ」ための戦略を練るのみです。それが、私の仕事です。

