リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 287

新しいコメント
削除済み  
Georgiy Merts:

どうやって？実行モジュールがすぐそこにあるのに、シグナルを開くのが嫌だったのか...。何って言った？

1ドルだけではありません。それは、自分ではできない仕事です。あなたはここで主なフリーランサーです、聖杯を見せられるように乞う、私はあなたに100回言ったが、TCリーグはちょうど良いデモの歴史を持つ専門家の集合体である。そして、毎日システムを再起動し、履歴を最新に保つというメンテナンスをずっと続けてきました。なかなかの仕事です。そして、その結果を私の手でかき集めたいのですね。

残念ながら、それはうまくいきません。レジコードは、無料信号の 開通を約束するためのものでしかないでしょう。

ああ、ゾーラ、君は100％、そして...能天気だ。
 
Vladimir Baskakov:
ええ、あなたは100％、そして...知性的よ、ゾーラ。

ただ、フリーターが嫌いなんです。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易品質による最高のTS。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

取引 回数が50回以上の最も古い20のTS。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。

 

そうですね、やはり--トップスでは多少状況が変わりましたね。RTSシステムのシェアは明らかに減少している...。まあ...一ヶ月後にどうなっているか...

削除済み  
Georgiy Merts:

そうですね、やはり--トップスでは多少状況が変わりましたね。RTSシステムのシェアは明らかに減少している...。まあ...一ヶ月後どうなっていることやら

そうなんです、しかも一般的な1年間で!!!!
 
Vladimir Baskakov:
そうなんです、しかも全然1年後!!!!

何が「1年後」なのか？?ここにすべての報告があります。トップスには昔からマーチンゲールのものとよく似たリバース・トレーリング・システムがありました。彼らのSLは5日や8日の範囲にあるのは簡単なことだ。それぞれ、最初の推測できないトレンドは、単に多数のトレードの利益をすべて食いつぶしてしまう。

今は、ヒストリカルトレードの質が悪化しても、せいぜい2日分のレンジでSLが設定されています。その結果、これらの "準マルティネット "は、いずれも以前のような高い品質を示すことができなくなりました。しかし、それ以外のタイプのTSも見えてきました。すでに私のセントには、新しいシステムがいくつか搭載されているのですが...。

削除済み  
Georgiy Merts:

何が「1年後」なのか？?ここにすべての報告があります。トップスには昔からマーチンゲールのものとよく似たリバース・トレーリング・システムがありました。彼らのSLは5日や8日の範囲にあるのは簡単なことだ。それぞれ、最初の推測できないトレンドは、単に多数のトレードの利益をすべて食いつぶしてしまう。

今は、ヒストリカルトレードの質が悪化しても、せいぜい2日分のレンジでSLが設定されています。その結果、これらの "準マルティネット "は、いずれも以前のような高い品質を示すことができなくなりました。しかし、それ以外のタイプのTSも見えてきました。すでに私のセントには、新しいシステムがいくつか搭載されているのですが...。

さて、利益を待っているところ
 
Vladimir Baskakov:
まあ、利益を待ってください

どこで？リーグ戦は、ほとんどのシステムが負けているTSの集合体である !何の利益？

 
Georgiy Merts:

どこで？リーグ戦は、ほとんどのシステムが採算度外視のTSの集合体 !何の利益？

まだデータを整理できていませんが、機器別とTSタイプ別に時間をかけてチャートを作れば、何か分かるかもしれません。ずっと作りたくないという気持ちもわからなくはないですが。もちろん仕事ではありますが、ある程度一般化されたデータかもしれません。データにギャップがあることは明らかですが、もしかしたら)

削除済み  
Georgiy Merts:

どこで？リーグ戦は、ほとんどのシステムが採算度外視のTSの集合体 !何の利益？

勝つためではなく、参加するためなんですね、わかります。
なんで700人も負け組が必要なんだよ、なんか楽しいことでもあるのか？
1...280281282283284285286287288289290291292293294...360
新しいコメント