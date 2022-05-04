リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 287 1...280281282283284285286287288289290291292293294...360 新しいコメント 削除済み 2020.08.24 16:10 #2861 Georgiy Merts:どうやって？実行モジュールがすぐそこにあるのに、シグナルを開くのが嫌だったのか...。何って言った？ 1ドルだけではありません。それは、自分ではできない仕事です。あなたはここで主なフリーランサーです、聖杯を見せられるように乞う、私はあなたに100回言ったが、TCリーグはちょうど良いデモの歴史を持つ専門家の集合体である。そして、毎日システムを再起動し、履歴を最新に保つというメンテナンスをずっと続けてきました。なかなかの仕事です。そして、その結果を私の手でかき集めたいのですね。残念ながら、それはうまくいきません。レジコードは、無料信号の 開通を約束するためのものでしかないでしょう。 ああ、ゾーラ、君は100％、そして...能天気だ。 Georgiy Merts 2020.08.24 16:15 #2862 Vladimir Baskakov: ええ、あなたは100％、そして...知性的よ、ゾーラ。 ただ、フリーターが嫌いなんです。 Georgiy Merts 2020.08.31 06:04 #2863 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質による最高のTS。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最も古い20のTS。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 Georgiy Merts 2020.08.31 06:06 #2864 そうですね、やはり--トップスでは多少状況が変わりましたね。RTSシステムのシェアは明らかに減少している...。まあ...一ヶ月後にどうなっているか... 削除済み 2020.08.31 13:01 #2865 Georgiy Merts:そうですね、やはり--トップスでは多少状況が変わりましたね。RTSシステムのシェアは明らかに減少している...。まあ...一ヶ月後どうなっていることやら そうなんです、しかも一般的な1年間で!!!! Georgiy Merts 2020.08.31 14:04 #2866 Vladimir Baskakov: そうなんです、しかも全然1年後!!!! 何が「1年後」なのか？?ここにすべての報告があります。トップスには昔からマーチンゲールのものとよく似たリバース・トレーリング・システムがありました。彼らのSLは5日や8日の範囲にあるのは簡単なことだ。それぞれ、最初の推測できないトレンドは、単に多数のトレードの利益をすべて食いつぶしてしまう。 今は、ヒストリカルトレードの質が悪化しても、せいぜい2日分のレンジでSLが設定されています。その結果、これらの "準マルティネット "は、いずれも以前のような高い品質を示すことができなくなりました。しかし、それ以外のタイプのTSも見えてきました。すでに私のセントには、新しいシステムがいくつか搭載されているのですが...。 削除済み 2020.08.31 14:10 #2867 Georgiy Merts:何が「1年後」なのか？?ここにすべての報告があります。トップスには昔からマーチンゲールのものとよく似たリバース・トレーリング・システムがありました。彼らのSLは5日や8日の範囲にあるのは簡単なことだ。それぞれ、最初の推測できないトレンドは、単に多数のトレードの利益をすべて食いつぶしてしまう。 今は、ヒストリカルトレードの質が悪化しても、せいぜい2日分のレンジでSLが設定されています。その結果、これらの "準マルティネット "は、いずれも以前のような高い品質を示すことができなくなりました。しかし、それ以外のタイプのTSも見えてきました。すでに私のセントには、新しいシステムがいくつか搭載されているのですが...。 さて、利益を待っているところ Georgiy Merts 2020.08.31 14:33 #2868 Vladimir Baskakov: まあ、利益を待ってください どこで？リーグ戦は、ほとんどのシステムが負けているTSの集合体である !何の利益？ Valeriy Yastremskiy 2020.08.31 15:13 #2869 Georgiy Merts:どこで？リーグ戦は、ほとんどのシステムが採算度外視のTSの集合体 !何の利益？ まだデータを整理できていませんが、機器別とTSタイプ別に時間をかけてチャートを作れば、何か分かるかもしれません。ずっと作りたくないという気持ちもわからなくはないですが。もちろん仕事ではありますが、ある程度一般化されたデータかもしれません。データにギャップがあることは明らかですが、もしかしたら) 削除済み 2020.08.31 15:23 #2870 Georgiy Merts:どこで？リーグ戦は、ほとんどのシステムが採算度外視のTSの集合体 !何の利益？ 勝つためではなく、参加するためなんですね、わかります。なんで700人も負け組が必要なんだよ、なんか楽しいことでもあるのか？ 1...280281282283284285286287288289290291292293294...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どうやって？実行モジュールがすぐそこにあるのに、シグナルを開くのが嫌だったのか...。何って言った？
1ドルだけではありません。それは、自分ではできない仕事です。あなたはここで主なフリーランサーです、聖杯を見せられるように乞う、私はあなたに100回言ったが、TCリーグはちょうど良いデモの歴史を持つ専門家の集合体である。そして、毎日システムを再起動し、履歴を最新に保つというメンテナンスをずっと続けてきました。なかなかの仕事です。そして、その結果を私の手でかき集めたいのですね。
残念ながら、それはうまくいきません。レジコードは、無料信号の 開通を約束するためのものでしかないでしょう。
ええ、あなたは100％、そして...知性的よ、ゾーラ。
ただ、フリーターが嫌いなんです。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
そうですね、やはり--トップスでは多少状況が変わりましたね。RTSシステムのシェアは明らかに減少している...。まあ...一ヶ月後にどうなっているか...
そうなんです、しかも全然1年後!!!!
何が「1年後」なのか？?ここにすべての報告があります。トップスには昔からマーチンゲールのものとよく似たリバース・トレーリング・システムがありました。彼らのSLは5日や8日の範囲にあるのは簡単なことだ。それぞれ、最初の推測できないトレンドは、単に多数のトレードの利益をすべて食いつぶしてしまう。
今は、ヒストリカルトレードの質が悪化しても、せいぜい2日分のレンジでSLが設定されています。その結果、これらの "準マルティネット "は、いずれも以前のような高い品質を示すことができなくなりました。しかし、それ以外のタイプのTSも見えてきました。すでに私のセントには、新しいシステムがいくつか搭載されているのですが...。
まあ、利益を待ってください
どこで？リーグ戦は、ほとんどのシステムが負けているTSの集合体である !何の利益？
まだデータを整理できていませんが、機器別とTSタイプ別に時間をかけてチャートを作れば、何か分かるかもしれません。ずっと作りたくないという気持ちもわからなくはないですが。もちろん仕事ではありますが、ある程度一般化されたデータかもしれません。データにギャップがあることは明らかですが、もしかしたら)
