リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

こんにちは！かなり良いCUがありますね。月々10～60％。ロボットを書く 必要がある。クラスノヤルスク出身の方はいらっしゃいますか？すべての情報は、直接お会いしてのみ。

私はクラスノヤルスク出身ではありません。でも、アドバイザーを書くお手伝いはできます
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

 
こんにちは。スキャルパーがいたら教えてください。
 
こんにちは、スキャルパーがいるかどうか教えてください。

スキャルパーとノンスケルパーはどう違うのですか？

小さな取引を大量に行うTSということであれば、あるにはあるのですが、良い結果を出すことは非常に稀です...。

 
ありがとうございます。スキャルパー取引レポートを読んで、デモにかけることができますか！？
 
ありがとうございます。デモに載せるスキャルパー取引レポートが読める!

こちらは現在のCUリーグの実行ファイルで、現在のマジシャンのリスト（696個）です。

テスターでの動作はすべて無制限です。 見て、選んで...

デモや本番で使うには、フリーのrgcodが必要です。レグコードは、モニター開設の約束や無料シグナルの ために無制限に生成されます。

無料シグナルから-本番を含むどの口座にもトレードをコピーし放題なので、気にならないです。

ありがとうございました。
 
バランスよくトップ20に入る。

健康!エクイティにトップ20はあるのか？

 
健康!エクイティの上位20位はありますか？

誰がカウントするのですか？

歴史上のEquityを計算するのは、もっと難しいです。バランスをとるためです。すべての案件を選択し、結果を合計してみました。そして、Equityについては、各取引でこの商品がどのように変化したかをそれぞれ調べる必要があり、そのような見積もりの複雑さが増してしまいます。 そして、ポイントは？ リーグのTSには「供給過剰」はありません。どんな取引にも必ず固定SLがあり、それは決して増加することはありません。

あそこにある、システムの最後のモジュールのすぐ上に、可能性があるんです。テスターでは - 制限なく動作します。マジックを指定し、リスクを指定し、REGCODを記入せず、テスターでそれを必要としない - そして、バランスとEquityグラフを得る...。

しかし、ちょうどEquityのためのチャートを見たいという欲求を燃やしている人のために - 私はあなたにすべてのTCの取引が積まれているリーグのすべての3部門のアカウントの投資パスワードを与えることができ、マジシャンで面白い選択、Equityのチャートを作る。

ここに一人、ダーシャ・バスカコフがいた...何もかもが間違っていたのだ...。とか、「リーグはいらない」とか、「リーグ信号がない」とか、「モニタリングがない」とか......。そして、あなたが彼に『パスワードを取ってくれ、もう載せてある、必要なら-もう一度載せよう、信号も、監視も、Equityのグラフも手配する-』と申し出た時、彼はすぐに萎縮してしまいました...。誰かがやってくれると、私たちはいつでも見守ることができる...。でも、自分でやるとなると...。なにがなんだか

 
問題ありません。IDとパスワードを教えてください、拝見します。でも、ここではMybookはあまり需要がないのでは？司会者が邪魔をしなければ、スクリーンショットを掲載するかもしれません。株式指標は自分で作ったものではありません。


原則的にオーバーシュートがなければ、バランスはエクイティ程度になるはずだが（適度なリスクで）。

