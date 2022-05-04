リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 251

Vladimir Baskakov:
では、MQでモニタリングするだけでは、私たちは見ることができないのでしょうか？また麺類、クリアです。

"見る "オン・ザ・フライはすべて現実!!!

 
Vladimir Baskakov:
監視も何もないからこのスレッド削除して欲しい。そして、同じような写真ばかりで、何の意味もありません。司会者が忠実である理由は不明です。

然りめっちゃエコやん!!!!

トロールが大繁盛!土砂降りになっても、トップと一緒になって監視を続けて ください。PLEASE？

P.S.この人は、働いてパターンを特定したのですから、少なくともIMHOでは、注目に値します。彼らは、パターンを識別している、あなたはデモのトップと何場合でも、利益のトレードとパラメータの実際の値をレイアウト？欲望があれば-つなげるし、なければ-通り過ぎるかもしれない。オール-オール・ザ・ラブ 他に何が必要ですか - 私は理解していません...

ゴミのような話だ。

Roman Shiredchenko:

然りめっちゃエコやん!!!!

トロールが大繁盛!土砂降りになっても、トップと一緒になって監視を続けて ください。PLEASE？

P.S.この人は、働いてパターンを特定したのですから、少なくともIMHOでは、注目に値します。彼らは、パターンを識別している、あなたはデモの上部とはいえ、利益のトレードとパラメータの実際の値をレイアウトし、何ですか？欲望があれば-つなげるし、なければ-通り過ぎるかもしれない。オール-オール・ザ・ラブ 他に何が必要ですか - 私は理解していません...

ゴミのような話だ。

錠剤は気をつけた方がいい。
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易品質による最高のTS。

トレードクオリティ別ベスト5チャート

最も古いTSで、50回以上取引して いる。

取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。

Georgiy Merts:

感動的だ!!!
 
Vladimir Baskakov:
感動的だ!!!
モニターや信号など、どこにあるんだ？写真しか見ていない。
 
DARYIA SHAPOLOVA:
モニターや信号など、どこにあるんだ？写真しか見ていない。
そして、誰もがリンクを発見し、信号は取り除かれた。
 
DARYIA SHAPOLOVA:
また、モニタリングは信号など、どこにあるのでしょうか？写真しか見えない。

どのようなモニタリングなのでしょうか？

リーグには700のTSがありますが、700の信号と700のモニターのどちらが必要ですか？

それをすべて整理するほどのリソースはない。

もしあなたが望むなら、私はあなたにTSリーグ（最高で80TS）のどの部門からも投資パスワードを与え、あなたが望むように、独自の監視または信号を手配します。気になるマジックのトレードを選択し、チャートを構築する必要があります。

特殊なスクリプトとエクセルの力を借りてやっているんです。もし、私の写真が気に入らなければ、自分で撮ってください。私の投資パスワードを教えます。

DARYIA SHAPOLOVA:
モニターや信号など、どこにあるんだ？写真しか見ていない。
写真はハイテック、21世紀、非常に情報量が多い、参考になる。このスレッドは2年前からトップに立っています。どんな国産モニターなのか、教えてください。
 
Vladimir Baskakov:
写真はハイテクで、21世紀的で、非常に情報量が多い。スレッドのトップで2年。国産モニタリングってなんですか、失礼しました。

だから、監視を組織してください、ダーシャ!それともウラジミールか、誰得なんだ。

整理整頓はしない方がいい。私ので十分です。

