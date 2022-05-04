リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 251 1...244245246247248249250251252253254255256257258...360 新しいコメント Roman Shiredchenko 2020.02.18 13:40 #2501 Vladimir Baskakov: では、MQでモニタリングするだけでは、私たちは見ることができないのでしょうか？また麺類、クリアです。 "見る "オン・ザ・フライはすべて現実!!! Roman Shiredchenko 2020.02.18 13:42 #2502 Vladimir Baskakov: 監視も何もないからこのスレッド削除して欲しい。そして、同じような写真ばかりで、何の意味もありません。司会者が忠実である理由は不明です。 然りめっちゃエコやん!!!! トロールが大繁盛!土砂降りになっても、トップと一緒になって監視を続けて ください。PLEASE？ P.S.この人は、働いてパターンを特定したのですから、少なくともIMHOでは、注目に値します。彼らは、パターンを識別している、あなたはデモのトップと何場合でも、利益のトレードとパラメータの実際の値をレイアウト？欲望があれば-つなげるし、なければ-通り過ぎるかもしれない。オール-オール・ザ・ラブ 他に何が必要ですか - 私は理解していません... ゴミのような話だ。 削除済み 2020.02.18 20:37 #2503 Roman Shiredchenko: 然りめっちゃエコやん!!!! トロールが大繁盛!土砂降りになっても、トップと一緒になって監視を続けて ください。PLEASE？ P.S.この人は、働いてパターンを特定したのですから、少なくともIMHOでは、注目に値します。彼らは、パターンを識別している、あなたはデモの上部とはいえ、利益のトレードとパラメータの実際の値をレイアウトし、何ですか？欲望があれば-つなげるし、なければ-通り過ぎるかもしれない。オール-オール・ザ・ラブ 他に何が必要ですか - 私は理解していません... ゴミのような話だ。 錠剤は気をつけた方がいい。 Georgiy Merts 2020.02.24 05:39 #2504 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベスト5チャート 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。 削除済み 2020.02.24 06:29 #2505 Georgiy Merts:現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベスト5チャート 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。 感動的だ!!! Dariya Shapolova 2020.02.24 13:11 #2506 Vladimir Baskakov: 感動的だ!!! モニターや信号など、どこにあるんだ？写真しか見ていない。 Dariya Shapolova 2020.02.24 13:12 #2507 DARYIA SHAPOLOVA: モニターや信号など、どこにあるんだ？写真しか見ていない。 そして、誰もがリンクを発見し、信号は取り除かれた。 Georgiy Merts 2020.02.24 14:39 #2508 DARYIA SHAPOLOVA: また、モニタリングは信号など、どこにあるのでしょうか？写真しか見えない。 どのようなモニタリングなのでしょうか？ リーグには700のTSがありますが、700の信号と700のモニターのどちらが必要ですか？ それをすべて整理するほどのリソースはない。 もしあなたが望むなら、私はあなたにTSリーグ（最高で80TS）のどの部門からも投資パスワードを与え、あなたが望むように、独自の監視または信号を手配します。気になるマジックのトレードを選択し、チャートを構築する必要があります。 特殊なスクリプトとエクセルの力を借りてやっているんです。もし、私の写真が気に入らなければ、自分で撮ってください。私の投資パスワードを教えます。 削除済み 2020.02.25 01:18 #2509 DARYIA SHAPOLOVA: モニターや信号など、どこにあるんだ？写真しか見ていない。 写真はハイテック、21世紀、非常に情報量が多い、参考になる。このスレッドは2年前からトップに立っています。どんな国産モニターなのか、教えてください。 Georgiy Merts 2020.02.25 05:23 #2510 Vladimir Baskakov: 写真はハイテクで、21世紀的で、非常に情報量が多い。スレッドのトップで2年。国産モニタリングってなんですか、失礼しました。 だから、監視を組織してください、ダーシャ!それともウラジミールか、誰得なんだ。 整理整頓はしない方がいい。私ので十分です。 1...244245246247248249250251252253254255256257258...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、MQでモニタリングするだけでは、私たちは見ることができないのでしょうか？また麺類、クリアです。
"見る "オン・ザ・フライはすべて現実!!!
監視も何もないからこのスレッド削除して欲しい。そして、同じような写真ばかりで、何の意味もありません。司会者が忠実である理由は不明です。
然りめっちゃエコやん!!!!
トロールが大繁盛!土砂降りになっても、トップと一緒になって監視を続けて ください。PLEASE？
P.S.この人は、働いてパターンを特定したのですから、少なくともIMHOでは、注目に値します。彼らは、パターンを識別している、あなたはデモのトップと何場合でも、利益のトレードとパラメータの実際の値をレイアウト？欲望があれば-つなげるし、なければ-通り過ぎるかもしれない。オール-オール・ザ・ラブ 他に何が必要ですか - 私は理解していません...
ゴミのような話だ。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易品質による最高のTS。
トレードクオリティ別ベスト5チャート
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。
感動的だ!!!
モニターや信号など、どこにあるんだ？写真しか見ていない。
また、モニタリングは信号など、どこにあるのでしょうか？写真しか見えない。
どのようなモニタリングなのでしょうか？
リーグには700のTSがありますが、700の信号と700のモニターのどちらが必要ですか？
それをすべて整理するほどのリソースはない。
もしあなたが望むなら、私はあなたにTSリーグ（最高で80TS）のどの部門からも投資パスワードを与え、あなたが望むように、独自の監視または信号を手配します。気になるマジックのトレードを選択し、チャートを構築する必要があります。
特殊なスクリプトとエクセルの力を借りてやっているんです。もし、私の写真が気に入らなければ、自分で撮ってください。私の投資パスワードを教えます。
写真はハイテクで、21世紀的で、非常に情報量が多い。スレッドのトップで2年。国産モニタリングってなんですか、失礼しました。
だから、監視を組織してください、ダーシャ!それともウラジミールか、誰得なんだ。
整理整頓はしない方がいい。私ので十分です。