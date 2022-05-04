リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 254

Vladimir Baskakov:
子供の理性。700tcの24文字に完全なオーバーキル。マジで？ブルートフォース」のカウンターがもっとたくさんあるはずだという意識はあるのでしょうか。他のどのような時間枠に、それはフルです、すべてで;)？アマチュア

あなた自身がアマチュアなんですよ。まず言われたことを聞いて、それから賢くなる。

完全なオーバーキル」ではなく、使える技術の「コンプリートセット」なのです。

で、モニタリングはやるのかやらないのか？

 
Georgiy Merts:

おいおい、そんなことより...。

卒業証書は、その人の知識や技術についてはほとんど語っていない。家庭教師として言う。

:-)
Georgiy Merts:

あなた自身がアマチュアなんですよ。まず言われたことを聞いて、それから賢くなる。

完全なオーバーキル」ではなく、「利用可能な技術の完全なセット」です。

それで、モニターをやるのかやらないのか？

期待しないでください。
 
Vladimir Baskakov:
希望をひっくり返してはいけない。

その通りです。モニタリングは必要ないのに、なぜ私がやらなければならないのでしょうか？

誰かが必要とすることをしなければならない。図表が必要だから、それを出す。誰かが監視を必要とすれば、それをすることができるのです。でも、それ以外は...。 なぜ、誰も必要としないことをするのか。私でもなく、あなたでもなく、他の誰でもない。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレードの質を高めるベスト5チャート。

最も古いTSで、50回以上取引して いる。

50回以上取引している最古参の5つのTSのチャートです。

 
Petros Shatakhtsyan:

ここには、あなたの冒険が無意味であることを理解している知識人もいるということです。でも、多くの人はそうではない。

このやり方では、何もできない当たり前のことなんですけどね。

市場は常に変化しています。弁証法の第2法則「量的変化から質的変化の法則」は、ここでは適用されません。

今日、良い結果を示した取引戦略は、明日には悪い結果を示す。そして、明日以降はその逆となる。

そして、それらをジャグリングすると、どれを選んで、いつ適用すればいいのか、判断がつかなくなるのです。

市場取引は確実に、そして確実にその意味を失いつつある、ということは以前から明らかでした。取引する投機家の心ない視線に、常に憔悴させられているのだ。当初、人々は商品の価値の変化をローカルとグローバルで評価したが、数十年後、商品は商人の目から消え始め、数字は彼らの頭の中に残っていた。今、みんな自分で考えた数学的なパズルを延々と解いているんですよ。もはや価値観は存在せず、抽象的な価格尺度だけが存在する。世界の出来事の評価はない。しかし、いくつかの公式の流れによって記述された錯乱したグラフィカルな アイデアがある。 彼らの頭の中には、デジタルな狂気、印象的な無感覚があり、それは彼らにしかわからない何かを探させている。アルゴトレーディングは、現実から数学的分裂症への移行を加速させるだけである。

しかし、ジョージはよくやった!探求し続け、探し続ける。

 
Реter Konow:

市場取引は確実に、そして確実にその意味を失いつつある、ということは以前から明らかでした。取引する投機筋の心ない視線によって、常に萎えさせられ続けているのです。当初、人々は商品の価値の変化をローカルとグローバルで評価したが、数十年後、商品は商人の目から消え始め、数字は頭の中に残るようになった。今、みんな自分で考えた数学のパズルを延々と解いている。もはや価値観は存在せず、抽象的な価格尺度だけが存在する。世界の出来事の評価はない。しかし、いくつかの公式の流れによって記述された錯乱したグラフィカルなアイデアがある。 彼らの頭の中には、デジタルな狂気、印象的な無感覚があり、それは彼らにしか分からない何かを探させている。アルゴトレーディングは、現実から数学的分裂症への移行を加速させるだけである。

しかし、ジョージはよくやった!探求し続け、探し続ける。

あなたの投稿は読んでいて面白いですよ〜sps。
 
Реter Konow:

アルゴトレーディングは、現実から数学的分裂症への移行を加速させるだけなのです。

いや、それはまた別の話だと思うんです。

市場は、底に水がある船のようなもので、濡れないようにするには、どちらかの側面に座るしかないのです。片側に大勢が座ると、船がひっくり返ってしまい、反対側にいる人だけが濡れずに済む。そこでわかったのは、乗客が板の間をジャンプしてごまかし合い、他の人よりうまくできた人が一番濡れないということです。

数学的分裂症」というのは、「他人を計算しよう」とした結果に過ぎないのです。特に変わったところはないですね。

TCリーグは、まさにその試みの一つです。その本質は、どの原理がどのシンボルに作用するかを見ることにある。機能しなくなったシステムを時間的に残して、現在利益を上げているシステムに着手できるようにするため。

 

