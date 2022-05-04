リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 249

Georgiy Merts:

どちらにしても差は出るでしょう。例えば、デモ口座では、このSLとの取引は存在しない。また、PAMMでは、1つの取引しかない場合、それは通常、すべてのアカウントで同じです。そして、多くのトレードがある場合、そのうちのいくつかは異なってきます......。

不思議ですね。この差の理由は何でしょうか？

引用符の違いでは、ブローカーの内部引用フィルタでは？ そのアカウントのようにBidのBaiのSLがトリガされ、他はそのようなBidの価格を持っていなかった...。

 
Roman Shiredchenko:

不思議ですね。この差の理由は何でしょうか？

その口座ではBaiのSL on Bidが発動し、もう一方ではそのようなBid価格さえなかったような...引用の差で、ブローカーの内部引用フィルタ？

引用元が違うだけでユーロドルの5桁のポイントひとつで、かなり大きな差になることを何度も目の当たりにしている。一方の口座では取引が開始され、他方では開始されない。そして、次のバー（一部のTSは4時間周期で動作）までに状況が変わり、その結果、一方の口座で取引が開始され、他方の口座では開始されませんでした。最大取引回数が1回の場合、または反転システムである場合、この2つの口座は簡単に「逆位相」に入ることができます。

しかし、TSが安定していれば、この差はすぐに「平準化」されます。しかし、安定性がなければその差は広がるばかりで、そうなると、どちらのアカウントでも「コントロールショット」が存在することになります。

今はチェックしていませんが、2年前、リーグからTSを運用し始めた当初は気にしていました。

 

リーダーは「とっくに死んでいる」ので、実行モジュールを更新する時期が来たのです。

MT4、MT5用League TS最新版とLeagueの全TS一覧（Excelで開きます。）

ファイル:
_EALeague.zip  5797 kb
Georgiy Merts:

リーダーが「死に絶えた」ので、実行ファイルを更新することになった。


もしかして、完全に無能力になって、店をたたむ時期なのでは？
 
Vladimir Baskakov:
完全に無能、そろそろ店じまいでは？

どこが「無能」なのか、指をくわえて見ていられるのか。

移動平均の 停止を提案するのは「全く無能だから」...ダーシャ、あなたの「無能」は何ですか？

Georgiy Merts:

どこが「無能」なのか、指をくわえて見ていられるのか。

移動平均を「全く無能」と言い切るとは...ダーシャの「無能」は何だ？

最強のエースは死んだと自分で言ってましたよね。
 
Vladimir Baskakov:
最高のツは死んだと自分で言っていたのに。

何を言ってるんだ？最高のTSを再最適化した、それで終わり、だからリーグから取り出して新しいものを入れた、あなたの望み通りにね。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

TSの残高上位5位までの表です。

取引品質によるTSベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

 

接尾辞を持つ文字の処理にエラーが検出されました。

実行モジュールを修正しました。

ファイル:
EALeague.zip  5823 kb
Georgiy Merts:

何を言ってるんだ？最高のCUを最適化し直したらできたので、ご希望通り、リーグから外して新しいものを入れました。

で、何が言いたいの？苦悩の1年。
