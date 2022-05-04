リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 249 1...242243244245246247248249250251252253254255256...360 新しいコメント Roman Shiredchenko 2020.02.15 16:26 #2481 Georgiy Merts: どちらにしても差は出るでしょう。例えば、デモ口座では、このSLとの取引は存在しない。また、PAMMでは、1つの取引しかない場合、それは通常、すべてのアカウントで同じです。そして、多くのトレードがある場合、そのうちのいくつかは異なってきます......。 不思議ですね。この差の理由は何でしょうか？ 引用符の違いでは、ブローカーの内部引用フィルタでは？ そのアカウントのようにBidのBaiのSLがトリガされ、他はそのようなBidの価格を持っていなかった...。 Georgiy Merts 2020.02.15 17:29 #2482 Roman Shiredchenko: 不思議ですね。この差の理由は何でしょうか？ その口座ではBaiのSL on Bidが発動し、もう一方ではそのようなBid価格さえなかったような...引用の差で、ブローカーの内部引用フィルタ？ 引用元が違うだけでユーロドルの5桁のポイントひとつで、かなり大きな差になることを何度も目の当たりにしている。一方の口座では取引が開始され、他方では開始されない。そして、次のバー（一部のTSは4時間周期で動作）までに状況が変わり、その結果、一方の口座で取引が開始され、他方の口座では開始されませんでした。最大取引回数が1回の場合、または反転システムである場合、この2つの口座は簡単に「逆位相」に入ることができます。 しかし、TSが安定していれば、この差はすぐに「平準化」されます。しかし、安定性がなければその差は広がるばかりで、そうなると、どちらのアカウントでも「コントロールショット」が存在することになります。 今はチェックしていませんが、2年前、リーグからTSを運用し始めた当初は気にしていました。 Georgiy Merts 2020.02.16 06:06 #2483 リーダーは「とっくに死んでいる」ので、実行モジュールを更新する時期が来たのです。 MT4、MT5用League TS最新版とLeagueの全TS一覧（Excelで開きます。） ファイル: _EALeague.zip 5797 kb 削除済み 2020.02.16 13:25 #2484 Georgiy Merts:リーダーが「死に絶えた」ので、実行ファイルを更新することになった。 もしかして、完全に無能力になって、店をたたむ時期なのでは？ Georgiy Merts 2020.02.16 14:43 #2485 Vladimir Baskakov: 完全に無能、そろそろ店じまいでは？ どこが「無能」なのか、指をくわえて見ていられるのか。 移動平均の 停止を提案するのは「全く無能だから」...ダーシャ、あなたの「無能」は何ですか？ 削除済み 2020.02.16 15:04 #2486 Georgiy Merts: どこが「無能」なのか、指をくわえて見ていられるのか。 移動平均を「全く無能」と言い切るとは...ダーシャの「無能」は何だ？ 最強のエースは死んだと自分で言ってましたよね。 Georgiy Merts 2020.02.17 06:51 #2487 Vladimir Baskakov: 最高のツは死んだと自分で言っていたのに。 何を言ってるんだ？最高のTSを再最適化した、それで終わり、だからリーグから取り出して新しいものを入れた、あなたの望み通りにね。 Georgiy Merts 2020.02.17 06:54 #2488 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 TSの残高上位5位までの表です。 取引品質によるTSベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Georgiy Merts 2020.02.17 09:28 #2489 接尾辞を持つ文字の処理にエラーが検出されました。 実行モジュールを修正しました。 ファイル: EALeague.zip 5823 kb 削除済み 2020.02.17 11:24 #2490 Georgiy Merts: 何を言ってるんだ？最高のCUを最適化し直したらできたので、ご希望通り、リーグから外して新しいものを入れました。 で、何が言いたいの？苦悩の1年。 1...242243244245246247248249250251252253254255256...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どちらにしても差は出るでしょう。例えば、デモ口座では、このSLとの取引は存在しない。また、PAMMでは、1つの取引しかない場合、それは通常、すべてのアカウントで同じです。そして、多くのトレードがある場合、そのうちのいくつかは異なってきます......。
不思議ですね。この差の理由は何でしょうか？
引用符の違いでは、ブローカーの内部引用フィルタでは？ そのアカウントのようにBidのBaiのSLがトリガされ、他はそのようなBidの価格を持っていなかった...。
その口座ではBaiのSL on Bidが発動し、もう一方ではそのようなBid価格さえなかったような...引用の差で、ブローカーの内部引用フィルタ？
引用元が違うだけでユーロドルの5桁のポイントひとつで、かなり大きな差になることを何度も目の当たりにしている。一方の口座では取引が開始され、他方では開始されない。そして、次のバー（一部のTSは4時間周期で動作）までに状況が変わり、その結果、一方の口座で取引が開始され、他方の口座では開始されませんでした。最大取引回数が1回の場合、または反転システムである場合、この2つの口座は簡単に「逆位相」に入ることができます。
しかし、TSが安定していれば、この差はすぐに「平準化」されます。しかし、安定性がなければその差は広がるばかりで、そうなると、どちらのアカウントでも「コントロールショット」が存在することになります。
今はチェックしていませんが、2年前、リーグからTSを運用し始めた当初は気にしていました。
リーダーは「とっくに死んでいる」ので、実行モジュールを更新する時期が来たのです。
MT4、MT5用League TS最新版とLeagueの全TS一覧（Excelで開きます。）
リーダーが「死に絶えた」ので、実行ファイルを更新することになった。
完全に無能、そろそろ店じまいでは？
どこが「無能」なのか、指をくわえて見ていられるのか。
移動平均の 停止を提案するのは「全く無能だから」...ダーシャ、あなたの「無能」は何ですか？
最高のツは死んだと自分で言っていたのに。
何を言ってるんだ？最高のTSを再最適化した、それで終わり、だからリーグから取り出して新しいものを入れた、あなたの望み通りにね。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
TSの残高上位5位までの表です。
取引品質によるTSベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
接尾辞を持つ文字の処理にエラーが検出されました。
実行モジュールを修正しました。
何を言ってるんだ？最高のCUを最適化し直したらできたので、ご希望通り、リーグから外して新しいものを入れました。