リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 256

新しいコメント
 
podotr:
問題ありません。IDとパスワードを送ってください。でも、ここではMybookはあまり需要がないのでは？司会者が邪魔をしなければ、スクリーンショットを掲載するかもしれません。私自身がエクイティ・インデックスを作ったわけではありません。


原則的には、過剰最適化がなければ、バランスは自己資本とほぼ一致するはずだが（中程度のリスクで）。

問題ありません。

MT4アカウント
サーバー：Alpari-ECN-Demo

ディビジョンハイ

ログイン：9968945
投資家パスワード：iAuWgDi9

中区分。

ログイン：60088262
投資家パスワード：jXcBzYs3

ローディビジョン。

ログイン：60179305
投資家パスワード：OSri5S4

アーカイブの上部に全マジシャンのリストがあり、どこでどのマジシャンが活躍しているかが示されています。しかし、日々変化があり、システムは部門から部門へ移動し、許容できない挙動を示したものは再最適化されます。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

取引品質でベスト20。

トレードの質を高めるベスト5チャート。

取引回数が50回以上の最古参のTS20件。

取引 回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。

 
Georgiy Merts:

全く問題ありません。

MT4アカウント
サーバー：Alpari-ECN-Demo

ディビジョンハイ

ログイン：9968945
投資家パスワード：iAuWgDi9

中区分。

ログイン：60088262
投資家パスワード：jXcBzYs3

ローディビジョン。

ログイン：60179305
投資家パスワード：OSri5S4

アーカイブの上部に全マジシャンのリストがあり、どこでどのマジシャンが活躍しているかが示されています。しかし、日々変化があり、システムは部門から部門へ移動し、許容できない挙動を示したものは再最適化されます。

システムに何か問題があるのでは？追加しない-2017年以降の履歴は全て表示されるが、補充情報がないことに悪態をつく（高分割）

ミディアム - 同じ話
 
podotr:
システムに異常がある。 未追加 - 2017年以降の履歴はすべて表示されるが、預金に関する情報がないことに悪態をつく(高部)

ミディアム - 同じ話です。

理解できない。

何を「追加」するのですか？ 一度、すべての履歴を表示させれば、それでいいのです。これで、どのマジシャンに興味があるのかがわかり、そのマジシャンの全取引を選択し、取引結果を構築することができます。

何も追加する必要はありません。これは投資家のパスワードで、つまり読み取り専用です。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

取引品質のトップ5チャート。

最も古い20のTSで、少なくとも50件の取引が ある。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランスによるトップ5です。

貿易品質による最高のTS。

トップ5のトレードクオリティ。

50回以上取引して いる最も古い20のTS

50回以上取引している最古参のTS5社。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレードクオリティ別ベスト5チャート

取引 回数が50回以上の最も古いTC。(最近の急激な変動で、「チェックショット」を見せた東工取が非常に多いので、50回取引して、混乱を乗り切った東工取は、18pcに過ぎない）。

最古参のTSのうち、50回以上取引している5名。

削除済み  
グラウンドホッグ・デイ
 
Vladimir Baskakov:
グラウンドホッグ・デイ？

どういうことですか？テーブルの中にいつも違うTCがあるとしたら、グラウンドホッグデイはどこにあるのでしょうか？

グラウンドホッグ・デイ」があれば嬉しいですね！そうすれば、どのTSを使えばいいのかが明確になりますから...。

 
こんにちは、リーグ戦に参加することは可能でしょうか？ ただ、500ページも読む気にはなれません(
1...249250251252253254255256257258259260261262263...360
新しいコメント