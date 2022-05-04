リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 256 1...249250251252253254255256257258259260261262263...360 新しいコメント Georgiy Merts 2020.03.27 14:24 #2551 podotr: 問題ありません。IDとパスワードを送ってください。でも、ここではMybookはあまり需要がないのでは？司会者が邪魔をしなければ、スクリーンショットを掲載するかもしれません。私自身がエクイティ・インデックスを作ったわけではありません。 原則的には、過剰最適化がなければ、バランスは自己資本とほぼ一致するはずだが（中程度のリスクで）。 問題ありません。 MT4アカウント サーバー：Alpari-ECN-Demo ディビジョンハイ ログイン：9968945 投資家パスワード：iAuWgDi9 中区分。 ログイン：60088262 投資家パスワード：jXcBzYs3 ローディビジョン。 ログイン：60179305 投資家パスワード：OSri5S4 アーカイブの上部に全マジシャンのリストがあり、どこでどのマジシャンが活躍しているかが示されています。しかし、日々変化があり、システムは部門から部門へ移動し、許容できない挙動を示したものは再最適化されます。 Georgiy Merts 2020.03.30 06:42 #2552 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質でベスト20。 トレードの質を高めるベスト5チャート。 取引回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引 回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 podotr 2020.03.30 15:17 #2553 Georgiy Merts: 全く問題ありません。 MT4アカウント サーバー：Alpari-ECN-Demo ディビジョンハイ ログイン：9968945 投資家パスワード：iAuWgDi9 中区分。 ログイン：60088262 投資家パスワード：jXcBzYs3 ローディビジョン。 ログイン：60179305 投資家パスワード：OSri5S4 アーカイブの上部に全マジシャンのリストがあり、どこでどのマジシャンが活躍しているかが示されています。しかし、日々変化があり、システムは部門から部門へ移動し、許容できない挙動を示したものは再最適化されます。 システムに何か問題があるのでは？追加しない-2017年以降の履歴は全て表示されるが、補充情報がないことに悪態をつく（高分割） ミディアム - 同じ話 Georgiy Merts 2020.03.31 19:00 #2554 podotr: システムに異常がある。 未追加 - 2017年以降の履歴はすべて表示されるが、預金に関する情報がないことに悪態をつく(高部) ミディアム - 同じ話です。 理解できない。 何を「追加」するのですか？ 一度、すべての履歴を表示させれば、それでいいのです。これで、どのマジシャンに興味があるのかがわかり、そのマジシャンの全取引を選択し、取引結果を構築することができます。 何も追加する必要はありません。これは投資家のパスワードで、つまり読み取り専用です。 Georgiy Merts 2020.04.06 05:57 #2555 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 取引品質のトップ5チャート。 最も古い20のTSで、少なくとも50件の取引が ある。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート Georgiy Merts 2020.04.13 05:39 #2556 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるトップ5です。 貿易品質による最高のTS。 トップ5のトレードクオリティ。 50回以上取引して いる最も古い20のTS 50回以上取引している最古参のTS5社。 Georgiy Merts 2020.04.20 07:39 #2557 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレードクオリティ別ベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最も古いTC。(最近の急激な変動で、「チェックショット」を見せた東工取が非常に多いので、50回取引して、混乱を乗り切った東工取は、18pcに過ぎない）。 最古参のTSのうち、50回以上取引している5名。 削除済み 2020.04.20 19:22 #2558 グラウンドホッグ・デイ Georgiy Merts 2020.04.21 05:35 #2559 Vladimir Baskakov: グラウンドホッグ・デイ？ どういうことですか？テーブルの中にいつも違うTCがあるとしたら、グラウンドホッグデイはどこにあるのでしょうか？ グラウンドホッグ・デイ」があれば嬉しいですね！そうすれば、どのTSを使えばいいのかが明確になりますから...。 Pavel Derenyvskyi 2020.04.22 12:33 #2560 こんにちは、リーグ戦に参加することは可能でしょうか？ ただ、500ページも読む気にはなれません( 1...249250251252253254255256257258259260261262263...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
問題ありません。IDとパスワードを送ってください。でも、ここではMybookはあまり需要がないのでは？司会者が邪魔をしなければ、スクリーンショットを掲載するかもしれません。私自身がエクイティ・インデックスを作ったわけではありません。
原則的には、過剰最適化がなければ、バランスは自己資本とほぼ一致するはずだが（中程度のリスクで）。
問題ありません。
MT4アカウント
サーバー：Alpari-ECN-Demo
ディビジョンハイ
ログイン：9968945
投資家パスワード：iAuWgDi9
中区分。
ログイン：60088262
投資家パスワード：jXcBzYs3
ローディビジョン。
ログイン：60179305
投資家パスワード：OSri5S4
アーカイブの上部に全マジシャンのリストがあり、どこでどのマジシャンが活躍しているかが示されています。しかし、日々変化があり、システムは部門から部門へ移動し、許容できない挙動を示したものは再最適化されます。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
取引品質でベスト20。
トレードの質を高めるベスト5チャート。
取引回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引 回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。
システムに異常がある。 未追加 - 2017年以降の履歴はすべて表示されるが、預金に関する情報がないことに悪態をつく(高部)
理解できない。
何を「追加」するのですか？ 一度、すべての履歴を表示させれば、それでいいのです。これで、どのマジシャンに興味があるのかがわかり、そのマジシャンの全取引を選択し、取引結果を構築することができます。
何も追加する必要はありません。これは投資家のパスワードで、つまり読み取り専用です。
どういうことですか？テーブルの中にいつも違うTCがあるとしたら、グラウンドホッグデイはどこにあるのでしょうか？
グラウンドホッグ・デイ」があれば嬉しいですね！そうすれば、どのTSを使えばいいのかが明確になりますから...。