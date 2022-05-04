リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 258

trusky.sp:

こんにちは！今日はここに掲載されているLIGIのデータに従って、TCテスターを動かしてみました。しかし、なぜか起動時にエラーが出てしまいます。ステップとストップの値が間違っている」と表示される。私のやり方が悪いのかもしれません。

1.マジシャンのパラメータを設定した。

2.リスクパラメーターを1-10に設定しましたが、ストップとステップがまだ表示されません。

何がいけなかったのか、教えてください。どうすれば修正できるか質問しています。

よろしくお願いします。

その通りだ。

まず、10Kドルを入金し、リスクパラメータをゼロにします（これが一定の最小ロットになります）。エラーは出ますか？

リスクとは、取引で失われる可能性のある保証金の割合のことです。ギャップ後に取引が開始されることがありますが、この場合、1つの取引だけがエラーで「失敗」し、残りは正常に機能するはずです。

何が悪いのか......私には判断しかねるので、ログくらいは見ておいた方がいい。

 

trusky.sp:

ええと、......。言っておくが、彼らは間違っている。ストラテジーテスターの 使い方を読むべし!

最適化できるパラメータは、リスクの割合だけです。しかも、「0から0へ」最適化するだけでなく（何回通すんだ）、マジックを「1から10へ」最適化するんですよ！？本当に「マジコン」の意味を理解しているのか？パラメータではありません！選択したシステムのIDです！「最適化」はできません。

ストラテジーテスターの仕組みを読んで、リスクだけを最適化に乗せる。regcodeはゼロのまま、希望のMagikを指定します。

さらに - 私はあなたがネッティングアカウントを持っていると思われるように？ リーグTS - のみMT4準拠のヘッジ口座で動作します。

 
これはおそらくリーグの欠陥で、最適化を目的としないパラメータは（入力とは異なり）sinputであるべきです...。

 
Georgiy Merts:

ええと......間違っていると言っておこう。ストラテジーテスターの 使い方をご覧ください。

最適化できるパラメータは、リスクパーセンテージのみです。しかも、「0から0へ」最適化するだけでなく（何回通すんだ）、マジックを「1から10へ」最適化するんですよ！？本当に「マジコン」の意味を理解しているのか？パラメータではありません！選択したシステムのIDです！「最適化」はできません。

ストラテジーテスターの仕組みを読んで、リスクだけを最適化に乗せる。regcodeはゼロのまま、希望のMagikを指定します。

さらに - 私はあなたがネッティングアカウントを持っていると思われるように？ リーグTS - のみMT4準拠のヘッジ口座で動作します。

今日、ストラテジーテスターの使い方を読んでいたのですが、もしかしたら何か見落としていたかもしれません。でも、私の記憶では、マジックのことは何もなかったです。

MAGICを設定すると、他のパラメータはデフォルトで設定されます。変えることはできるけど、何のために？

MT5の口座を持っています。リーグファイルをダウンロードすると、3つのアーカイブがありました。MT5用のものを理解しているので、それをインストールしました。


 
Maxim Kuznetsov:

これは「リーグ」の欠陥かもしれません。最適化を意図していないパラメータは、（入力ではなく）入力であるべきです ...

そうですね、「フールプルーフ」なソリューションが正しいということで、賛成です。

受け入れています。

原則的に、私は何も最適化する必要がないところから始めています。すべてはとっくに最適化されており、ただシステムを比較し、正しいものを選択し、リスクは-許容スリッページに応じて...です。しかし、人々は本当に恒久的な最適化に慣れてしまった...。惰性ですべてを最適化しようとするのかもしれません。

 
私のストラテジーテスターは マジコンとは関係ありません。magikは識別子で、実行したいTSの番号です。これを変更することで、他のすべてのパラメータがデフォルトに設定されることは明らかである。しかし、問題は、この識別子をどのように、そしてなぜ最適化するのか、ということです。

パラメータは自由に変更可能で、3つあります。

  • Magik - 実行したいTCの識別子（Magikのリストはアーカイブに添付されています）.
  • リスクの割合 - SLがノックアウトされた場合に失う、各取引における預金の最大割合です（SLは設定されている必要があります）。この場合、Expert Advisor は一定の最小ロットで動作します。
  • Regcode - この値は Strategy Tester では役割を果たしませんが、Expert Advisor をデモまたはリアルアカウントで実行するために必要です（モニタリングを開始する約束で無料で提供されます）。

MT5口座は、MT4と互換性があるだけに、ヘッジ口座である必要があります。 基本的に、ネッティング口座で実行しようとすると、リーグの実行モジュールが終了してしまうはずです。

アーカイブには3つのファイルがあり、1つはMT4用、もう1つはMT5用、3つ目はリーグのマジシャンのリストです。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

取引 回数が50回以上の最古参のTS14名。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

 

