Georgiy Merts 2020.06.29 05:48 #2581
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
取引品質によるTSベスト20。
取引品質別TSベスト5をグラフ化。
最も古い16TSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の、最も古い5つのTSのチャートです。
すべてのツが最小ロット固定で動くと、ドローダウンに関するデータを取得することができません。相対ロットでは、Expert Advisorは基本的に様子見で我慢できないので、おそらく常に負けるでしょうし、最小ロットでは簡単にパスして有望と思われることでしょう。取引システムを評価 する上で最も重要な基準の1つは、最小ロットでは得られない。このようなテストの意味は、あまり明確ではありません。相対的なロットを明確に定義する必要がある。例えば安全だと知られている3や10などのリスクを同じ割合で行い、ボットのドローダウンを見ることができます。
入手不可能とはどういう意味ですか？
まず、一定のロットで損失がある場合 - 次にロットを増やす場合 - 損失はすべて保証されます（利益の10％は損失の10％未満であるため）。
第二に、TCの見通しを「均等に評価」できる定数ロットであることです。ロットがパーセンテージである場合、高いEquityでの取引額は低いEquityでの取引額より高くなります。
最後に - 実行モジュールは、トピックの上に配置され、定期的に更新されます。ストラテジーテスターでは、すべてのTCが制限なく動作します。デモや本物にそれを実行するには、システム上の無料信号や監視を開くために約束のために与えられている無料の再コードが必要です。 実行可能なモジュールを取り、あなたが必要と考えるように、リスクの割合を入れ、相対ロットでドローダウンを推定してください。
もうひとつ、考えられる問題があります。もし、アドバイザーにとって最も平等な条件を得るために、同じ資金管理、すなわちストップとテイクのサイズを設定したとしたら、ほとんどの場合、それは全く正しくないでしょう。また、システムの管理方法が異なると、全く比較できないのではないかという疑問が生じます。私たちの唯一のアドバイザーであるかのように、それぞれに最適化されたパラメータが 表示されます。
ストップサイズとテイクサイズは、システム最適化時に決定されます。
そのため、デモ口座では、マネーマネジメントをオフにし、ロットサイズを一定に設定しています。そして実際の仕事では、リスクの割合で設定することができます。
あなたはあるパラメータを単独で取ろうとしている、どうやら勝ちトレードの割合のようです。そして、リスクや資金管理が変わっても、トレードの勝率は変わらないという前提に立っているのですね。いいえ、そうではありません。Expert Advisor のすべてが相互に関連し、リンクは非線形であり、唯一の方法は、一度にパラメーターのすべての複合体でデモテストすることです。私はあなたの作品が好きなのに、こんなにもわかりやすい手順を間違えてしまうなんて、残念です。よく考えてみてください。やはり相対的な多さが必要なのかもしれません。とにかく、お疲れ様でした。
問題ありません、私はあなたに言っている、実行可能なモジュールで - 任意のロットを配置することができます。
デモ口座に設定するには、このTSの無料シグナル 開設の約束のために与えられる無料のレジコードが必要です。がんばれーパーセンテージを任意に設定します。