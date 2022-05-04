リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 257

Pavel Derenyvskyi:
こんにちは、リーグ戦に参加することは可能でしょうか？ ただ、500ページも読む気にはなれません(

できます。

添付のアーカイブでは - MT4とMT5のTSのリーグの現在の実行可能なモジュール。

その上 - リーグに含まれているすべての現在のTSのリスト、ウィザードと部門の表示（Excelで開く）。

毎日、いくつかのTSは最適化され、そのためランタイムモジュールは定期的に更新される必要があります。

実行モジュールの起動時に、希望するウィザードとリスクパーセンテージを指定する必要があります。ストラテジーテスターでは、制限なく動作します。

デモ口座やリアル口座で実行するには - 正規表現コードを指定する必要があります。

各レッドコードは数ヶ月間有効で、これ以上のマジシャンとフリーシグナルを 開く約束のために無料で生成されます。そのようなシグナルが開かれた場合、あなたはそこからリアルまたはあなたのシグナルまたはPAMMにトレードをコピーすることができます - 私は気にしない。この条件は無料シグナルのオープニングのみで、マジックを追加したり、正規表現を更新したい場合は、すべてが有効なままです - シグナルがあり、そのための正規表現が無料で制限なく生成されます。

ファイル:
_EALeague.zip  5806 kb
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

トレードクオリティのベスト20。

トレードクオリティーのトップ20チャート。

最も古いTSで、50回以上取引して いる。

最も古いTSチャートです。

 

Georgiy Merts:

確かに状況は面白い、うん
 

現在の実行可能なTCリーグモジュール（MT4用とMT5用の2バージョン）。

また、全TCの製造年月日、TCの種類、部門を記載した一覧表を添付します（Excelで開きます）。

テスターでは、どんなシステムでも制約なく動くことを思い出してください。デモや実機で動作させるには、REGCODが必要です。レグコードはオープンモニターを約束するため、無料です。

ファイル:
EALeague.zip  5755 kb
 

こんにちは！今日はここに掲載されているLIGIのデータに従って、TCテスターを動かしてみました。しかし、なぜか起動時にエラーが出てしまいます。ステップとストップの値が間違っている」と表示される。私のやり方が悪いのかもしれません。

1.マジシャンのパラメータを設定した。

2.リスクパラメーターを1-10に設定しましたが、ストップとステップがまだ表示されません。

何がいけなかったのか、教えてください。オタマジャクシを保存していなければ、エラーも出ないでしょう。

よろしくお願いします。

