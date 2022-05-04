リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 257 1...250251252253254255256257258259260261262263264...360 新しいコメント Georgiy Merts 2020.04.22 14:26 #2561 Pavel Derenyvskyi: こんにちは、リーグ戦に参加することは可能でしょうか？ ただ、500ページも読む気にはなれません( できます。 添付のアーカイブでは - MT4とMT5のTSのリーグの現在の実行可能なモジュール。 その上 - リーグに含まれているすべての現在のTSのリスト、ウィザードと部門の表示（Excelで開く）。 毎日、いくつかのTSは最適化され、そのためランタイムモジュールは定期的に更新される必要があります。 実行モジュールの起動時に、希望するウィザードとリスクパーセンテージを指定する必要があります。ストラテジーテスターでは、制限なく動作します。 デモ口座やリアル口座で実行するには - 正規表現コードを指定する必要があります。 各レッドコードは数ヶ月間有効で、これ以上のマジシャンとフリーシグナルを 開く約束のために無料で生成されます。そのようなシグナルが開かれた場合、あなたはそこからリアルまたはあなたのシグナルまたはPAMMにトレードをコピーすることができます - 私は気にしない。この条件は無料シグナルのオープニングのみで、マジックを追加したり、正規表現を更新したい場合は、すべてが有効なままです - シグナルがあり、そのための正規表現が無料で制限なく生成されます。 ファイル: _EALeague.zip 5806 kb Georgiy Merts 2020.04.27 07:48 #2562 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 トレードクオリティのベスト20。 トレードクオリティーのトップ20チャート。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 最も古いTSチャートです。 Georgiy Merts 2020.05.04 05:53 #2563 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 取引品質のトップ5チャート。 取引 回数が50回以上の最古参のTS15名（最近の出来事により、取引回数が50回以上で、まだ許容できない行為を示していないTS15名のみ）。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Georgiy Merts 2020.05.11 16:24 #2564 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最古参のTS15件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Georgiy Merts 2020.05.18 06:17 #2565 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 取引 回数が50回以上の最古参のTS15件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Georgiy Merts 2020.05.25 06:57 #2566 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレードの質を高めるベスト5チャート。 50回以上取引して いる最古参の13TC。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 削除済み 2020.05.25 07:40 #2567 Georgiy Merts:現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレードの質を高めるベスト5チャート。 50回以上取引して いる最古参の13TC。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。 確かに状況は面白い、うん Georgiy Merts 2020.05.28 13:54 #2568 現在の実行可能なTCリーグモジュール（MT4用とMT5用の2バージョン）。 また、全TCの製造年月日、TCの種類、部門を記載した一覧表を添付します（Excelで開きます）。 テスターでは、どんなシステムでも制約なく動くことを思い出してください。デモや実機で動作させるには、REGCODが必要です。レグコードはオープンモニターを約束するため、無料です。 ファイル: EALeague.zip 5755 kb Georgiy Merts 2020.06.01 08:03 #2569 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質による上位20のTS。 取引品質の高いTSチャートトップ5。 50回以上取引して いる最古参のTS13名。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 trusky.sp 2020.06.04 12:03 #2570 こんにちは！今日はここに掲載されているLIGIのデータに従って、TCテスターを動かしてみました。しかし、なぜか起動時にエラーが出てしまいます。ステップとストップの値が間違っている」と表示される。私のやり方が悪いのかもしれません。 1.マジシャンのパラメータを設定した。 2.リスクパラメーターを1-10に設定しましたが、ストップとステップがまだ表示されません。 何がいけなかったのか、教えてください。オタマジャクシを保存していなければ、エラーも出ないでしょう。 よろしくお願いします。 1...250251252253254255256257258259260261262263264...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
こんにちは、リーグ戦に参加することは可能でしょうか？ ただ、500ページも読む気にはなれません(
できます。
添付のアーカイブでは - MT4とMT5のTSのリーグの現在の実行可能なモジュール。
その上 - リーグに含まれているすべての現在のTSのリスト、ウィザードと部門の表示（Excelで開く）。
毎日、いくつかのTSは最適化され、そのためランタイムモジュールは定期的に更新される必要があります。
実行モジュールの起動時に、希望するウィザードとリスクパーセンテージを指定する必要があります。ストラテジーテスターでは、制限なく動作します。
デモ口座やリアル口座で実行するには - 正規表現コードを指定する必要があります。
各レッドコードは数ヶ月間有効で、これ以上のマジシャンとフリーシグナルを 開く約束のために無料で生成されます。そのようなシグナルが開かれた場合、あなたはそこからリアルまたはあなたのシグナルまたはPAMMにトレードをコピーすることができます - 私は気にしない。この条件は無料シグナルのオープニングのみで、マジックを追加したり、正規表現を更新したい場合は、すべてが有効なままです - シグナルがあり、そのための正規表現が無料で制限なく生成されます。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
トレードクオリティのベスト20。
トレードクオリティーのトップ20チャート。
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
最も古いTSチャートです。
現在の実行可能なTCリーグモジュール（MT4用とMT5用の2バージョン）。
また、全TCの製造年月日、TCの種類、部門を記載した一覧表を添付します（Excelで開きます）。
テスターでは、どんなシステムでも制約なく動くことを思い出してください。デモや実機で動作させるには、REGCODが必要です。レグコードはオープンモニターを約束するため、無料です。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
取引品質による上位20のTS。
取引品質の高いTSチャートトップ5。
50回以上取引して いる最古参のTS13名。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
こんにちは！今日はここに掲載されているLIGIのデータに従って、TCテスターを動かしてみました。しかし、なぜか起動時にエラーが出てしまいます。ステップとストップの値が間違っている」と表示される。私のやり方が悪いのかもしれません。
1.マジシャンのパラメータを設定した。
2.リスクパラメーターを1-10に設定しましたが、ストップとステップがまだ表示されません。
何がいけなかったのか、教えてください。オタマジャクシを保存していなければ、エラーも出ないでしょう。
よろしくお願いします。