リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 261

新しいコメント

Georgiy Merts 2020.07.07 14:17 #2601

Ivan_Invanov:

そして、市場の性質や最適化を見出す度合いに応じて、程度の差こそあれ、常に満たされる一連の仮定を構築することが可能であると信じています。もちろんこれは非常に大胆な仮定で、おそらくそうなのだろうが、程度が違いすぎて儲からないだろう。でも、探しているんです。

どうだろう...これまで8年間、なんとかならなかったのか。

Georgiy Merts 2020.07.07 14:18 #2602

Ivan_Invanov:

ちなみに、今は月にどれくらいの％を稼いでいるのですか？秘密でないなら。また、アドバイザーは何人に分散しようと考えているのですか？

何度も言いますが、私は一度も負けたことがありませんし、撤退したこともありません...。いつも「ゼロの周りをウロウロ」している...。

Renat Akhtyamov 2020.07.12 16:37 #2603

Georgiy Merts:

何度も言いますが、私は一度も負けたことがありませんし、撤退したこともありません......。いつも「〇〇をぶら下げて...」。

ということは、リーグ内のCUはほとんど同じということです。

ストーリーをいくつかの等しい期間に分割して、それぞれでテストを実行するのが簡単です

というニュアンスになります。

削除済み 2020.07.12 17:41 #2604

Renat Akhtyamov:

リーグ戦のTCがほぼ同じということです。物語を同じ長さの複数の時間帯に分割し、それぞれの時間帯でテストを実行する方が簡単です。というニュアンスになります。

あ、テスターのことは内緒にしておいてください、まだ存在を知らないんですから、情報量を

Georgiy Merts 2020.07.13 06:57 #2605

Renat Akhtyamov:

リーグ戦ではCUはほぼ同じということです。物語を同じ長さの複数の時間帯に分割し、それぞれの時間帯でテストを実行する方が簡単です。というニュアンスになります。

どういうことですか？

リーグと私の仕事のアカウントを混同しないでください。

私の仕事用のアカウントでは、一度に2～3個のTCをアクティブにしており、定期的に変更しています。

リーグCUでは-700TS弱が常に有効です。そして、20-80ルールが完全発動し、TCのうち20％しか結果を示さないのです。あとは全部、完全なガラクタです。昔も今も変わらない。

テストは必要ありません。私は700のTSのどれでも、デモにインストールする前に2年以上の間隔を置いてテストと最適化を行った実際のデモ履歴を持っています。

任意の期間を取って、比較してみてください。テスターを使ったこともないフリーターが、700システムも簡単にテストできると思っているのです。

テスターの存在を知っていながら、70システムをテストすることさえできないのでしょう。システム数は10倍、すべて2年間のテスト期間があり、すべてのシステムにデモの履歴が残っています。

問題は、そのようなTSの中から、長期にわたって利益をもたらすものを選ぶことである。実は、私は通貨ペアを取引しているのではなく、「システムを取引している」のです。

私の仕事は、あるペアの取引をオープン・クローズすることではなく、あるシステムを入れて、それを取り出すことなのです。

Georgiy Merts 2020.07.13 07:07 #2606

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

取引品質によるTSベスト20。

トレードの質を高めるベスト5TSチャート。

取引 回数が50回以上の最古参のTS19名。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。

Renat Akhtyamov 2020.07.13 08:54 #2607

Georgiy Merts:

どういうことですか？

リーグと私の仕事のアカウントを混同しないでください。

仕事用のアカウントでは、一度に2〜3個のTCをアクティブにしており、定期的に変えています。リーグCUでは、常時700TS弱。そして、20-80ルールが完全発動し、TCのうち20％しか結果を示さないのです。あとは全部、完全なガラクタです。昔も今も変わらない。

テストは必要ありません。私は700のTSのどれでも、デモにインストールする前に2年以上の間隔を置いてテストと最適化を行った実際のデモ履歴を持っています。

任意の期間を取って、比較してみてください。テスターを使ったこともないフリーターが、700システムも簡単にテストできると思っているのです。

テスターの存在を知っていながら、70システムをテストすることさえできないのでしょう。システム数は10倍、すべて2年間のテスト期間があり、すべてのシステムにデモの履歴が残っています。

問題は、そのようなTSの中から、長期にわたって利益をもたらすものを選ぶことである。私の仕事は、通貨ペアの取引ではなく、システムの売買を行うことです。

80がクソなら700がリーグ戦に出られるわけがない。

私の理解では、140人しかいない

---

そして、テストについては、こうです。

システム一つをとっても、コードを書くのに比べて何百倍もの時間がかかります。

Ivan_Invanov 2020.07.13 11:14 #2608

Georgiy Merts:

どういうことですか？

リーグと私の仕事のアカウントを混同しないでください。

仕事用のアカウントでは、一度に2〜3個のTCをアクティブにしており、定期的に変えています。リーグCUでは、常時700TS弱。そして、20-80ルールが完全発動し、TCのうち20％しか結果を示さないのです。残りは全部駄作です。昔も今も変わらない。

テストは必要ありません。700のTSのどれでも、デモにインストールする前に2年以上の間隔でテストと最適化が行われた実際のデモ履歴があります。

任意の時間枠をとって、比較してみてください。テスターを使ったこともないフリーターが、700システムも簡単にテストできると思っているのです。

テスターの存在を知っていながら、70システムをテストすることさえできないのでしょう。システム数は10倍、すべて2年間のテスト期間があり、すべてのシステムにデモの履歴が残っています。

問題は、そのようなTSの中から、長期にわたって利益をもたらすものを選ぶことである。私の仕事は、通貨ペアの取引ではなく、システムの売買を行うことです。

また、なぜ2年間も最適化を続けてきたのですか？

Georgiy Merts 2020.07.13 12:14 #2609

Renat Akhtyamov:

80がクソなら、リーグ戦で700もあるわけがない。140だけなんだなぁ。---そして、テストについては、こうです。システム一つをとっても、コードを書くのに比べて何百倍もの時間がかかります。

2つの方向性、3つの入力方法、4つのメンテナンス方法を用意しています。1シンボルあたり計24システム。

TCリーグは29シンボルを「熟知」している。合計-696人のTCがいます。

全システムが連続稼動しています。各システムには「しきい値」というパラメータがあり、これを超えるとシステムが異常な状態になり、再最適化が必要になる。このようなシステムは、通常1日に3〜10個はあるそうです。したがって、696の全システムは、常にすべてのデータを測定した最適化された2年間の履歴と、（「しきい値」パラメータを超えるまでの）ある程度の時間のデモ作業を持っています。トレーダーの仕事は、良い特性を持ち、それをしばらく持ち続けるシステムを選択することである。

このスレッドで毎週、ベストシステムのレポートが掲載されます。140件（全体の20％）は、少なくとも利益の兆しがあるシステムです。

コードを書くことはとっくに終わっていて、世の中にはとてもシンプルなシステムがあります。私は、Codebaseの無料の専門家が同じルールに従って作業している例を挙げました。

Georgiy Merts 2020.07.13 12:16 #2610

Ivan_Invanov:

なぜ、最適化に2年もかかったのでしょうか？

この数字は、何よりも直感で取ったものです。システムが機能していることを確認するためには、過去50～200件の取引まで遡る必要があります。原則として、1年半で終了します。そのあとは......また3ヶ月のフォワード期間。合計で約2年です。

なぜ別の時間がいいのか、何かアイデアがあれば、喜んで聞きますよ。

И...ファーストネームで済ませよう...。この掲示板の仲間なんだから...。
そして、市場の性質や最適化を見出す度合いに応じて、程度の差こそあれ、常に満たされる一連の仮定を構築することが可能であると信じています。もちろんこれは非常に大胆な仮定で、おそらくそうなのだろうが、程度が違いすぎて儲からないだろう。でも、探しているんです。
どうだろう...これまで8年間、なんとかならなかったのか。
ちなみに、今は月にどれくらいの％を稼いでいるのですか？秘密でないなら。また、アドバイザーは何人に分散しようと考えているのですか？
どういうことですか？
リーグと私の仕事のアカウントを混同しないでください。
私の仕事用のアカウントでは、一度に2～3個のTCをアクティブにしており、定期的に変更しています。
リーグCUでは-700TS弱が常に有効です。そして、20-80ルールが完全発動し、TCのうち20％しか結果を示さないのです。あとは全部、完全なガラクタです。昔も今も変わらない。
テストは必要ありません。私は700のTSのどれでも、デモにインストールする前に2年以上の間隔を置いてテストと最適化を行った実際のデモ履歴を持っています。 任意の期間を取って、比較してみてください。テスターを使ったこともないフリーターが、700システムも簡単にテストできると思っているのです。 テスターの存在を知っていながら、70システムをテストすることさえできないのでしょう。システム数は10倍、すべて2年間のテスト期間があり、すべてのシステムにデモの履歴が残っています。
問題は、そのようなTSの中から、長期にわたって利益をもたらすものを選ぶことである。実は、私は通貨ペアを取引しているのではなく、「システムを取引している」のです。 私の仕事は、あるペアの取引をオープン・クローズすることではなく、あるシステムを入れて、それを取り出すことなのです。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
取引品質によるTSベスト20。
トレードの質を高めるベスト5TSチャート。
取引 回数が50回以上の最古参のTS19名。
取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。
また、なぜ2年間も最適化を続けてきたのですか？
2つの方向性、3つの入力方法、4つのメンテナンス方法を用意しています。1シンボルあたり計24システム。 TCリーグは29シンボルを「熟知」している。合計-696人のTCがいます。
全システムが連続稼動しています。各システムには「しきい値」というパラメータがあり、これを超えるとシステムが異常な状態になり、再最適化が必要になる。このようなシステムは、通常1日に3〜10個はあるそうです。したがって、696の全システムは、常にすべてのデータを測定した最適化された2年間の履歴と、（「しきい値」パラメータを超えるまでの）ある程度の時間のデモ作業を持っています。トレーダーの仕事は、良い特性を持ち、それをしばらく持ち続けるシステムを選択することである。
このスレッドで毎週、ベストシステムのレポートが掲載されます。140件（全体の20％）は、少なくとも利益の兆しがあるシステムです。
コードを書くことはとっくに終わっていて、世の中にはとてもシンプルなシステムがあります。私は、Codebaseの無料の専門家が同じルールに従って作業している例を挙げました。
この数字は、何よりも直感で取ったものです。システムが機能していることを確認するためには、過去50～200件の取引まで遡る必要があります。原則として、1年半で終了します。そのあとは......また3ヶ月のフォワード期間。合計で約2年です。
なぜ別の時間がいいのか、何かアイデアがあれば、喜んで聞きますよ。
И...ファーストネームで済ませよう...。この掲示板の仲間なんだから...。