Georgiy Merts:

О.今がその例です。このスクリプトは、私のライブラリ（200以上のファイルと、TCリーグのクラス説明のある1000以上のファイル）のほとんどすべてを使用します。

しかし、作品のキモは単純ではありません。

スクリプトの中の名前で確かめてください。

最初のオブジェクトは、履歴を読み取ることができ、プロンプトが出たときに必要なものを出すことができるクラスです。

2番目のオブジェクトは、提供された履歴と渡された設定に基づいて、3番目のオブジェクトに、行の行列でレポートを生成するクラスである。また、リーグの全TCの情報も入っており、これがほとんどのファイル（約1,000半）を「引っ張ってくる」のです。

3番目のオブジェクトは、この行列をセパレータ（デフォルトではセミコロン）で区切ったものです。CSVファイルとして書き出すことが可能です。

最後のオブジェクトであるCTextFile継承者は、すべてのサービス機能を備えています。

スクリプトでは、ReportCreatorのセットアップ構造を形成し、それを使用してレポートを作成し、CSVファイルにエクスポートしています。

グラフは、Excelの標準機能でプロットしています。

OK、ありがとう、わかったよ。いちいちエクセルでグラフを作るのが面倒くさいんです。csvの次にpngを一気に書き込むために、Kanvasを検討することにします。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

取引品質によるTSベスト20。

トレードクオリティーの上位5つのTSをグラフ化したもの。

取引 回数が50回以上の最古参の20TS。

取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャートです。

 

調べてみると、すでに暗号通貨ペアを利用することが可能であることが判明しました。

もちろん、広がりは乱暴ですが、テストではわずかな可能性を示しています。

2月に入ってから、ビットコインの24TCを追加しました。 そのうち2つは結果が出ています（他はまだ取引終了していません）。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランスによるトップ5の表。

取引品質でトップ20に入る。

取引品質のトップ5チャート。

最も古い20のTSで、50回以上取引 されているもの。

取引回数が50回以上の最古参TS上位5社のチャート。

 
まあ...昨日、TCリーダーの640150がPAMMでSLを出したが、これは彼女にとって許しがたいことで、最適化しすぎの対象になる。彼女はよくやったが、もうその時は過ぎたことだ。
Georgiy Merts:
まあ...昨日、TCリーダーの640150がPAMMでSLを出したが、これは彼女にとって許しがたいことで、最適化しすぎの対象になる。彼女はいい仕事をしたが、もうその時は過ぎたことだ。
四半世紀を提案する
 
Georgiy Merts:
PAMMでSLが出た。

PAMMへのリンクをお願いします。もしくは宣伝禁止にならないようにPMで。

 
Grigori.S.B:

PAMMへのリンクをお願いします。もしくは宣伝で禁止されないようにPMで。

何のために？そこに深刻なスランプがある一方で......。

アルパリでは「Start_2016」と呼ばれています。
 
Georgiy Merts:

なぜ？深刻な低迷が続く中...

アルパリでは「Start_2016」と呼ばれています。
私はTS LIGUに信号を開いた、どのプラットフォームで私をお知らせください。MT4またはMT5は、コードと貿易とあなたの取引モジュールをダウンロードするには、それが良い "シャープ "であるプラットフォーム？ とどのような取引口座のために良いです - 市場またはインスタント実行？
Roman Shiredchenko:
私はLIGU TSに信号を開き、どのプラットフォームで私をお知らせください。MT4またはMT5は、コードと貿易とあなたの取引モジュールをダウンロードするには、それが良い "シャープ "であるプラットフォーム？ とどのような取引口座のために優れています - 市場やインスタント実行？
冗談だろう？半年前にすでに開封しているんですね。モンハンの約束は？
