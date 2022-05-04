リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 196 1...189190191192193194195196197198199200201202203...360 新しいコメント Roman Shiredchenko 2019.07.30 14:03 #1951 Georgiy Merts: バー中のボラティリティも？特にバーが4時の時は？私の意見では、1MOHLCは最も正しい選択です、十分な精度と速度があります。始値による計算 - 精度が落ちすぎる。すべてのダニがもっと長い。 まさにその通りです。M1以降のオープニングプライスでは、みんな精度を上げて仕事をするように切り替えています。あなたと私たち（異なるブローカーの顧客）、誰もがここで勝つことができます。また、私の この投稿もご覧ください。 "始値で計算するのは、精度が落ちすぎる"- これには納得できない。この点をもう一度見て（確認して）ください...。そこでは何も失われない...ちょうどテスト速度と精度の両方を取得する（価格を開くことによって、ラフで - それはスキャルパーではない場合、独自の精度と魅力を持っています）別のブローカーでのパフォーマンス、および刻み目ので - すべてが異なる場合があります - あなたはトリガエントリのための信号を持っている - 他 - いいえ - それはそうであってはなりません...最終的にLIGA ACSは損をしないが、得をする！そして、ダニのある種のノミ漁は、たとえ「良い」シナリオであっても、実際の生活の中で利益の大幅な増加につながらない、IMHO。 この引当金は、私はすべての注文をオープン価格に転送することを意味し、そのような "TOPOR" ACS、IMHOにのみ有用 である。 M1でのトロール。エントリー - バーオープンでまだないんですか？ Georgiy Merts 2019.07.30 16:03 #1952 Roman Shiredchenko: まさにその通りです。M1以降のオープニングプライスでは、みんな精度を上げて仕事をするように切り替えています。あなたと私たち（異なるブローカーの顧客）、誰もがここで勝つことができます。また、私の この投稿もご覧ください。 "始値で計算するのは、精度が落ちすぎる"- これには納得できない。この点をもう一度見て（確認して）ください...。そこでは何も失われない...あなたが失うことになる唯一のものは、異なるブローカーでの実行の速度と精度（オープニング価格で大体入力 - それはスキャルパーではない場合、独自の精度と魅力を持っています）ですので、ダニ - 誰もが異なる場合があります - トリガエントリのためのあなたの信号 - 他の人のために - ない - それはそのようにするべきではありません... バー中のボラティリティも？特にバーが4時の時は？私の意見では、1MOHLCは最も正しい選択です、十分な精度と速度があります。始値による計算 - 精度が落ちすぎる。すべてのダニがもっと長い。
"始値で計算するのは、精度が落ちすぎる"- これには納得できない。この点をもう一度見て（確認して）ください...。そこでは何も失われない...ちょうどテスト速度と精度の両方を取得する（価格を開くことによって、ラフで - それはスキャルパーではない場合、独自の精度と魅力を持っています）別のブローカーでのパフォーマンス、および刻み目ので - すべてが異なる場合があります - あなたはトリガエントリのための信号を持っている - 他 - いいえ - それはそうであってはなりません...最終的にLIGA ACSは損をしないが、得をする！そして、ダニのある種のノミ漁は、たとえ「良い」シナリオであっても、実際の生活の中で利益の大幅な増加につながらない、IMHO。 この引当金は、私はすべての注文をオープン価格に転送することを意味し、そのような "TOPOR" ACS、IMHOにのみ有用 である。
M1の始値でテストしているのであれば、1分足のバーのボラティリティが下がるだけで、それほど損はしていないことになります。しかし、それにもかかわらず、私たちは負けてしまう。また、メインの計算はメインタイムフレームの周波数で行われるため、速度向上はむしろ小さくなります。
ティックについては、例えば、保留中の注文でエントリーする場合、どのようにして避けることができるのでしょうか？保留中の注文に触れた最初のティックは、とにかくそれを開く。
テストにおいて「1対1」の精度を達成することは、非常に愚かなことだと思います。あとは......マップの見え方次第ですね。雨漏りもするようになるかも...。そして、過去にフルマッチを実現した事実から何も変わることはありません。
1MOHLCでのテストと1M始値でのテストを比較することである。
ローマンは、最適化をしないので、あまり気にしていないんです。リアルトレードの精度を気にしているのだ。そして、すべての取引注文がM1の建値になれば、何とか取引の質が向上するのではないかと考えているのだ。あなたと私たちの相場が違うからと言って、いつも注文を開けたり閉めたり実行したりするわけではないという意味で。
TRやSLが40〜50の4桁のポイントで計測されていると思ったら大間違いです。テスターでTCを走らせながら、この値を推定した。しかし、これらの値は非常に簡単に見積もることもできます。週報を取り、興味のあるTSを選択し、それが稼いだ利益を取引数 で割るのです。例：640150：利益104.14ドル、取引数82。その結果、1トレードの平均は1.27ドル、つまり4桁のポイントが12.7ポイントになった。
そして、バーでのボラティリティは？特に4時間制のバーでは ?私の考えでは、1MOHLCは最も正しい選択肢です。十分な精度と速度があります。始値による計算 - 精度が落ちすぎる。すべてのダニがもっと長い。
MT5ですべてのティックで テストすることは、全く意味がないことを指摘しておきます。本物のダニで テストすることに意味があるのです。しかし、すべてのダニよりもさらに長い。
ああ、わかったよ。「すべてのチックは本物に基づく」という話だ。
1.ロ ーマンは、最適化をしないので、あまり気にしていないんです。リアルトレードの精度を気にしているのだ。そして、すべてのトレードオーダーがM1始値であれば、なんとなくトレードの質が向上するのではないかと考えているようです。あなたと私たちの相場が違うからと言って、いつも注文を開けたり閉めたり実行したりするわけではないという意味で。
TRやSLが40〜50の4桁のポイントで計測されていると思ったら大間違いです。テスターでTCを動かしていて、この値を推定してみたのです。しかし、これらの値は非常に簡単に見積もることもできます。週報を取り、興味のあるTSを選択し、それが稼いだ利益を取引数 で割るのです。例：640150：利益104.14ドル、取引数82。その結果、1トレードの平均は1.27ドル、つまり4桁のポイントが12.7ポイントになった。
1.私はそうは思いません。:-)オープニングプライスで選ぶと、より便利でスピーディーに...そして、そのようなTSのために、より効率的に。
TSが何かと何かの交差点、内訳/リバウンドに基づいている場合、それはティックに基づいているときよりも、オープン価格は皆のために異なるだろうが、位置を開くための順序が与えられます - いくつかは、このティック値を持って、いくつかはそうではありません...。命令は、ダニがない場合よりもオープンポジションに与えられます...そして一般的に、それはIMHO、そのようなTSで、すなわち、私は、突破バー、チャネルなどを書いたような原則に基づいて、（ダニは耳で描かれて、彼らは意味負荷を持っていない）、冗長である。
2.本題に入りますが、もし（精度が）下がるとしたら、どの程度でしょうか？:-)
(M1の すべてのティックと 始値で 取引し、テストし、最適化することについての話です）。
どうでしょう、これまでの私の考えでは、このようなエントリー/イグジット条件下でティックを掘り下げても意味がないのではと思います。
テストと最適化を含む、すべてのトレードをオープンプライスに変換 する。 トレードオーダーのトリガーとオーダーセットの実行のチェックを整理する（整理されていない場合）。
"始値で計算すると精度が落ちすぎる"- 私はこれに同意しない。この点をもう一度見て（確認して）ください...。そこでは何も失われない...唯一の利益とテスト速度と精度（価格を開くことによってラフで - それはスキャルパーではない場合、独自の精度と魅力を持っている）別のブローカーでのパフォーマンスが、目盛りは - すべてが異なる場合があります - あなたはトリガエントリのための信号を持って - 他 - いいえ - それはそうであってはならない... 結果LIGA TSが失われることはありませんが、得られます！ このような場合、あなたは、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために。 しかし、最終的には、LIGAが失われたのではなく、得ています。 そして、そうであっても "良い "運命で、現実の世界では利益の任意のかなりの増加につながることはありませんダニのいくつかの種類のノミ漁、IMHO。
テストと最適化を含む、すべての取引を建値に移行 する。 取引注文のトリガーと注文の執行に関するチェックを行う（組織されていない場合）。
オープンプライスに取引を移行 する」とはどういうことですか？
別の時間枠のバーが開き、状況が分析され、ポジションが開かれるはずです。どうすればいいのでしょうか？
あるいは、保留中の注文を出す必要がある。どうすればいいのでしょうか？
またはトレーリングストッパーを動かす必要があります。どうしたらいいのでしょうか？
私のEAはM1価格を全く見ず、現在の価格とHL時間枠のみを見ています。
取引注文の 失敗を確認する」についてですが、注文がうまくいかない場合は、次のバーまで待ってから、再度注文を実行してみてください。何度も注文を実行しても意味がありません。なぜなら、実行できないのは、接続または取引サーバーに重大な問題があることを意味するからです。