リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...360 新しいコメント Artem Prischepa 2019.07.27 16:46 #1931 Georgiy Merts: ウラジミール、無知なんだから失せろよ。 ジョー、ここから出て行けというのがオシャレなんですよ、ロズビニク。:D いつからここのディレクターになったんだ、ジョー、人を追い出すなんて。:D それとも、ここではお世辞のレビューしか書けないのか、それとも私たちがあなたを怒らせてしまうかもしれないのか、私たちはあなたのことが嫌いなのか？ xD Yuriy Asaulenko 2019.07.27 20:50 #1932 Sprut112: 今まで読んだ中で最も馬鹿なスレッドの一つだ。まったくもってナンセンス。 まあ、いいんじゃない？この支店の結果は、多くの支店よりも良いものです。そして、より早く実現すること。 そして、長寿のスレッドがあり、それでも結果が出ない。 Artem Prischepa 2019.07.27 22:35 #1933 Yuriy Asaulenko: まあ、いいんじゃない？この支店では、多くの支店よりも良い結果を得ることができるでしょう。そして、より早く実現すること。 そして、長寿のスレッドがあり、それでも結果が出ない。 はい！) そして、この「得られた」成果は何「ドル」の利益として表現されているのでしょうか?） それとも、成果はアイデアの収益性ではなく、スレッドの無意味な書き込みの数で測られるのでしょうか？xD Eduard_D 2019.07.27 23:17 #1934 Artem Prischepa: はい！）そして、その「得られた」成果は、何「ドル」の利益で表現されるのでしょうか（笑)。 それとも、アイデアの収益性ではなく、スレッドに積み上げられた無意味な書き込みの数で結果が測られるのでしょうか？xD 主題を理解できなくても、あなたの書き込みが無意味というわけではありません。 Artem Prischepa 2019.07.28 05:05 #1935 Eduard_D: 主題を理解できなくても、あなたの書き込みが無意味というわけではありません。 言葉にこだわる必要はないのです。これは、選考の基準を天井から取ってくるという、ある意味巧妙なシステムだと理解しています。それだけで意味があるのでしょう。:D では、その効果はどのように現れるのか、最後にどなたか教えてください。:D あるとしたら。ただ、個人的には、価値のある研究をあきらめないようにしたいですね。皆さんはどうかわかりませんが、私にとって良いシステムとは、残高に現金が入ってくることです。そして、このテーマは、私が知る限り、これまで誰にも何ももたらしていないのです。デモ口座は カウントされません。そしてそれらは、私が知る限りでは、システム的に赤字です。xD 削除済み 2019.07.28 09:57 #1936 Eduard_D: 主題を理解できなくても、それはあなたの投稿が無意味であることを意味しません。 他人はともかく、話題そのものが理解できない。 Roman Shiredchenko 2019.07.29 04:45 #1937 Artem Prischepa: そして、そのままバトルに突入するようですが、もう実戦で始めているのでしょうか？:D セントはともかく、ボリュームは標準に近いですからね。そして、どのように現時点での収量？）リーグは、少なくともタバコで取引されている？:D まだ完済してませ ん :-)。そうです - ボリュームは標準に近いです、以前はリスクが5%でした。マジック64とのリスキーなトレードがほとんどでした（今もそうですが、まだ破ってません）...。 ここに投稿 することはできません...BORROWN :-) タバコと運賃について - まだ、まだです。:-) LIGAが取り壊されている間。 Georgiy Merts 2019.07.29 06:41 #1938 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート Roman Shiredchenko 2019.07.29 08:08 #1939 Artem Prischepa: 言葉を濁す必要はない。それは、天井裏から選考基準が示されている、巧妙なシステムであることに気づいたのです。それだけで意味があるのでしょう。:D では、その効果はどのように現れるのか、最後にどなたか教えてください。:D あるとしたら。ただ、個人的には、価値のある研究をあきらめないようにしたいですね。皆さんはどうかわかりませんが、私にとって価値のあるシステムとは、残高に現金が入ってくることです。そして、このテーマは、私が知る限り、これまで誰にも何ももたらしていないのです。 デモ口座は カウントされません。そしてそれらは、私が知る限りでは、システム的に赤字です。xD Sprut112: 他人はおろか、自分でも話題を理解できない。 諸君～ 何を言い争っているんだ～、マジシャン640150と642350と取引するためにカトレットCUを丸ごと付けろ～！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？ 削除済み 2019.07.29 11:56 #1940 Roman Shiredchenko: 諸君、 何をやっているんだ？ TSの全ロールを魔法640150と642350でトレードにかけろ--と。 正しい方法でやるなら、こうでなければならない。エントリーパラメーターとエグジットパラメーター（伴奏）が明確なアルゴリズムを1つ選び、1つのタイムフレームを使用する。そして、それをすべてのペアに適用する。そうすれば、絵は完成します。そして今あるのは、フランス料理として提供された混乱である。 1...187188189190191192193194195196197198199200201...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ウラジミール、無知なんだから失せろよ。
ジョー、ここから出て行けというのがオシャレなんですよ、ロズビニク。:D
いつからここのディレクターになったんだ、ジョー、人を追い出すなんて。:D それとも、ここではお世辞のレビューしか書けないのか、それとも私たちがあなたを怒らせてしまうかもしれないのか、私たちはあなたのことが嫌いなのか？ xD
今まで読んだ中で最も馬鹿なスレッドの一つだ。まったくもってナンセンス。
まあ、いいんじゃない？この支店の結果は、多くの支店よりも良いものです。そして、より早く実現すること。
そして、長寿のスレッドがあり、それでも結果が出ない。
まあ、いいんじゃない？この支店では、多くの支店よりも良い結果を得ることができるでしょう。そして、より早く実現すること。
そして、長寿のスレッドがあり、それでも結果が出ない。
はい！) そして、この「得られた」成果は何「ドル」の利益として表現されているのでしょうか?）
それとも、成果はアイデアの収益性ではなく、スレッドの無意味な書き込みの数で測られるのでしょうか？xD
はい！）そして、その「得られた」成果は、何「ドル」の利益で表現されるのでしょうか（笑)。
それとも、アイデアの収益性ではなく、スレッドに積み上げられた無意味な書き込みの数で結果が測られるのでしょうか？xD
主題を理解できなくても、あなたの書き込みが無意味というわけではありません。
主題を理解できなくても、あなたの書き込みが無意味というわけではありません。
言葉にこだわる必要はないのです。これは、選考の基準を天井から取ってくるという、ある意味巧妙なシステムだと理解しています。それだけで意味があるのでしょう。:D
では、その効果はどのように現れるのか、最後にどなたか教えてください。:D あるとしたら。ただ、個人的には、価値のある研究をあきらめないようにしたいですね。皆さんはどうかわかりませんが、私にとって良いシステムとは、残高に現金が入ってくることです。そして、このテーマは、私が知る限り、これまで誰にも何ももたらしていないのです。デモ口座は カウントされません。そしてそれらは、私が知る限りでは、システム的に赤字です。xD
主題を理解できなくても、それはあなたの投稿が無意味であることを意味しません。
そして、そのままバトルに突入するようですが、もう実戦で始めているのでしょうか？:D セントはともかく、ボリュームは標準に近いですからね。そして、どのように現時点での収量？）リーグは、少なくともタバコで取引されている？:D
まだ完済してませ ん :-)。そうです - ボリュームは標準に近いです、以前はリスクが5%でした。マジック64とのリスキーなトレードがほとんどでした（今もそうですが、まだ破ってません）...。
ここに投稿 することはできません...BORROWN :-)
タバコと運賃について - まだ、まだです。:-)
LIGAが取り壊されている間。
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート
言葉を濁す必要はない。それは、天井裏から選考基準が示されている、巧妙なシステムであることに気づいたのです。それだけで意味があるのでしょう。:D
では、その効果はどのように現れるのか、最後にどなたか教えてください。:D あるとしたら。ただ、個人的には、価値のある研究をあきらめないようにしたいですね。皆さんはどうかわかりませんが、私にとって価値のあるシステムとは、残高に現金が入ってくることです。そして、このテーマは、私が知る限り、これまで誰にも何ももたらしていないのです。 デモ口座は カウントされません。そしてそれらは、私が知る限りでは、システム的に赤字です。xD
他人はおろか、自分でも話題を理解できない。
諸君、 何をやっているんだ？ TSの全ロールを魔法640150と642350でトレードにかけろ--と。