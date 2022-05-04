リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 194

Georgiy Merts:

ウラジミール、無知なんだから失せろよ。

ジョー、ここから出て行けというのがオシャレなんですよ、ロズビニク。:D
いつからここのディレクターになったんだ、ジョー、人を追い出すなんて。:D それとも、ここではお世辞のレビューしか書けないのか、それとも私たちがあなたを怒らせてしまうかもしれないのか、私たちはあなたのことが嫌いなのか？ xD

 
Sprut112:
今まで読んだ中で最も馬鹿なスレッドの一つだ。まったくもってナンセンス。

まあ、いいんじゃない？この支店の結果は、多くの支店よりも良いものです。そして、より早く実現すること。

そして、長寿のスレッドがあり、それでも結果が出ない。

 
Yuriy Asaulenko:

はい！) そして、この「得られた」成果は何「ドル」の利益として表現されているのでしょうか?）
それとも、成果はアイデアの収益性ではなく、スレッドの無意味な書き込みの数で測られるのでしょうか？xD

 
Artem Prischepa:

主題を理解できなくても、あなたの書き込みが無意味というわけではありません。

 
Eduard_D:

言葉にこだわる必要はないのです。これは、選考の基準を天井から取ってくるという、ある意味巧妙なシステムだと理解しています。それだけで意味があるのでしょう。:D
では、その効果はどのように現れるのか、最後にどなたか教えてください。:D あるとしたら。ただ、個人的には、価値のある研究をあきらめないようにしたいですね。皆さんはどうかわかりませんが、私にとって良いシステムとは、残高に現金が入ってくることです。そして、このテーマは、私が知る限り、これまで誰にも何ももたらしていないのです。デモ口座は カウントされません。そしてそれらは、私が知る限りでは、システム的に赤字です。xD

Eduard_D:

他人はともかく、話題そのものが理解できない。
 
Artem Prischepa:

そして、そのままバトルに突入するようですが、もう実戦で始めているのでしょうか？:D セントはともかく、ボリュームは標準に近いですからね。そして、どのように現時点での収量？）リーグは、少なくともタバコで取引されている？:D

まだ完済してませ ん :-)。そうです - ボリュームは標準に近いです、以前はリスクが5%でした。マジック64とのリスキーなトレードがほとんどでした（今もそうですが、まだ破ってません）...。

ここに投稿 することはできません...BORROWN :-)

タバコと運賃について - まだ、まだです。:-)

LIGAが取り壊されている間。

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート


 
Artem Prischepa:

言葉を濁す必要はない。それは、天井裏から選考基準が示されている、巧妙なシステムであることに気づいたのです。それだけで意味があるのでしょう。:D
では、その効果はどのように現れるのか、最後にどなたか教えてください。:D あるとしたら。ただ、個人的には、価値のある研究をあきらめないようにしたいですね。皆さんはどうかわかりませんが、私にとって価値のあるシステムとは、残高に現金が入ってくることです。そして、このテーマは、私が知る限り、これまで誰にも何ももたらしていないのです。 デモ口座は カウントされません。そしてそれらは、私が知る限りでは、システム的に赤字です。xD

Sprut112:
他人はおろか、自分でも話題を理解できない。
諸君～ 何を言い争っているんだ～、マジシャン640150と642350と取引するためにカトレットCUを丸ごと付けろ～！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？
Roman Shiredchenko:
諸君、 何をやっているんだ？ TSの全ロールを魔法640150と642350でトレードにかけろ--と。
正しい方法でやるなら、こうでなければならない。
エントリーパラメーターとエグジットパラメーター（伴奏）が明確なアルゴリズムを1つ選び、1つのタイムフレームを使用する。そして、それをすべてのペアに適用する。そうすれば、絵は完成します。
そして今あるのは、フランス料理として提供された混乱である。
