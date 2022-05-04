リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 201

Georgiy Merts:

何が言いたいの？リーグコードは同じで、もし違う動作をするとしたら、それは引用符の違いに過ぎません。例えば、私がECN口座を持っていて、非ECNに比べてスプレッドが明らかに小さいとします。また、-リーグはMT4のデモ口座で動作します。また、MT5でテストしています。MT4を持っているのに、どうやって「同じターミナルで動かす」のですか？

そして、このテストは......また、手に入ったら、やってみます。

EALeague_Free.ex4 はありますか？

ChnTrendSP.ex4が存在するかどうかわからないのですが？

 

しかし、今日はシステムが最適化されすぎていて、「all ticks based on real」でテストするとHigh division quality (1.09) を履歴に残しており、RTS-systemであり、Breakevenへの移行がない！保護SLは3.5日レンジで、RTS-systemとしては非常に小さいものです。そして、Equityチャートは、いつものように、マーチンゲールチャートを彷彿とさせます。

Magik 642750。

最新のTCリーグモジュールの添付

(テスターでは、すべてのマジシャンが制限なく動作することを忘れないでください。）

ファイル:
_EALeague_Free.zip  5711 kb
 
Georgiy Merts:

しかし、今日のシステムは最適化されすぎており、"リアルに基づくすべてのティック "でテストしたときに履歴に高い部門品質（1.09）を与え、RTSシステムであり、損益分岐に転送されていない！"すべてのティック "でテストしたときに履歴に高い部門品質（1.09）を与え、RTSシステムであり、損益分岐に転送されていない。

Magik 642750

やった！

アカウント 50447013, マグ 642750 への正規表現を生成してください。

New Top LigaTSに 追加します。

 
Eduard_D:

やった！

アカウント 50447013, mag 642750 のレッドコードを生成してください。

口座番号：50447013
マジック: 642750

RegCode: 790367056

 
Eduard_D:

EALeague_Free.ex4 はありますか？

ChnTrendSP.ex4が存在しないのですが？

いいえ、MT4用の独立したEAはありません（作るのは難しくないですが）。MT4のテスターでは、ティック生成が 全くダメで、本物に近づいてもいないのです。

 
Georgiy Merts:

口座番号：50447013
マジック: 642750

RegCode: 790367056

ありがとうございます。

 
Georgiy Merts:

いいえ、MT4用の独立したEAはありません（作るのは難しくないのですが）。MT4のテスターでは、ティック生成は 全くダメで、本物のティックにさえ近づきません。

はい、MT4でティックでテストするのは意味がありません。1M OHLCでテストしても、全く同じ結果が得られます。1分間に数秒の違いしかありません。

しかし、MT5では、リアルティックの結果が1M OHLCの結果とほぼ一致しています。具体的に比較してみました。

 
Georgiy Merts:

口座番号：50447013
マジック: 642750

RegCode: 790367056

何らかのエラー。ログは添付ファイルにあります。 やっと実行できましたが、このようなエラーが続きます。


ファイル:
errors.txt  6 kb
 
Eduard_D:

何らかのエラー。結局、実行することはできましたが、このようなエラーは続いています。


ああ、あれは焦りましたね。それは、きっと...

続行」と書ければ問題ないはずです。
 

ここなら、うまくいくはずです。

ファイル:
_EALeague_Free.zip  5697 kb
