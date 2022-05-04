リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 190

Georgiy Merts:

これが私の考えです。システムは最大6回の取引で新しい最大値を表示するように指定していますが、提示されたチャートでは明らかにそうではありません。

私の理解では、通常6回取引すると表示されないかもしれません：TP=0.1レンジ、損失は2レンジまで許容されます。つまり、損失が0.6の範囲を超えない場合にのみ、6回のトレードが可能です。大きいものはすべて6トレードに収まらない。

 
Eduard_D:

これらは異なる条件です。

履歴を見ると、6回取引した後に最大値を更新していることがわかります。それに対応して、取引で発生しない場合は、取引を停止する必要があります。

調べてみます。見てみよう。

 
Eduard_D:

無料の「NewTop LigaTS」シグナルが作成されました。TS 643642の取引は1件のみ。リスクは10％。

https://www.mql5.com/ru/signals/611260

どのようなPareで取引されているのですか？
 
Georgiy Merts:


口座番号：2599118
マジック：442042

RegCode: 966523303

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック: 443122

RegCode: 446429648

-----------------------------------

口座番号：2599118
マジック：542041

RegCode: 3265001878

-----------------------------------

George このREGコードを削除した542041を持っています。TFの切り替えはしていません。交換してください...入札の入れ方を書いたり...。


 
Roman Shiredchenko:
どのページで取引されているのですか？

GBPNZD

 
Eduard_D:

GBPNZD

シーピー
 
Roman Shiredchenko:

George このREGコードを削除した542041を持っています。TFの切り替えはしていません。交換してください...入札の入れ方を書いたり...。


このコードについて、ログにはどのように書かれていますか？無効ですか？

確認しました - すべてうまくいくはずです...

レグコドではないと、私は推測します。
 
右上にティック - スマイリーフェイスとエクスプレス - 削除...が表示され、それが飛ぶだけです。

チャートで作業するために、もう一回exを添付することを試みてから、夜にログを投稿します...。

 
Georgiy Merts:

これらは異なる条件です。

履歴を見ると、最大6回取引した後に高値を更新していることが分かります。従って、このようなことが取引で起こらない場合、その取引は停止されるべきです。

調べてみます。見てみよう。

調子はどうですか？

 
Eduard_D:

調子はどうですか？

私は、"チェックインします "と言いました。

まだチャンスはない 1、2週間か1カ月か

