リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 190

Eduard_D 2019.07.24 15:25 #1891

Georgiy Merts:

これが私の考えです。システムは最大6回の取引で新しい最大値を表示するように指定していますが、提示されたチャートでは明らかにそうではありません。

私の理解では、通常6回取引すると表示されないかもしれません：TP=0.1レンジ、損失は2レンジまで許容されます。つまり、損失が0.6の範囲を超えない場合にのみ、6回のトレードが可能です。大きいものはすべて6トレードに収まらない。

Georgiy Merts 2019.07.24 15:39 #1892

Eduard_D:

私の理解では、通常6回取引すると表示されないかもしれません：TP=0.1レンジ、損失は2レンジまで許容されます。 つまり、損失が0.6の範囲を超えない場合にのみ、6回のトレードが可能です。それ以上のものは6トレードではカバーできない。

これらは異なる条件です。

履歴を見ると、6回取引した後に最大値を更新していることがわかります。それに対応して、取引で発生しない場合は、取引を停止する必要があります。

調べてみます。見てみよう。

Roman Shiredchenko 2019.07.24 22:15 #1893

Eduard_D:

無料の「NewTop LigaTS」シグナルが作成されました。TS 643642の取引は1件のみ。リスクは10％。

https://www.mql5.com/ru/signals/611260

どのようなPareで取引されているのですか？

Roman Shiredchenko 2019.07.24 22:32 #1894

Georgiy Merts:

口座番号：2599118 マジック：442042 RegCode: 966523303

-----------------------------------

口座番号：2599118 マジック: 443122 RegCode: 446429648

-----------------------------------

口座番号：2599118 マジック：542041 RegCode: 3265001878

-----------------------------------

George このREGコードを削除した542041を持っています。TFの切り替えはしていません。交換してください...入札の入れ方を書いたり...。

Eduard_D 2019.07.24 22:56 #1895

Roman Shiredchenko:

どのページで取引されているのですか？

GBPNZD

Roman Shiredchenko 2019.07.24 22:59 #1896

Eduard_D:

GBPNZD

シーピー

Georgiy Merts 2019.07.25 10:31 #1897

Roman Shiredchenko:

George このREGコードを削除した542041を持っています。TFの切り替えはしていません。交換してください...入札の入れ方を書いたり...。

このコードについて、ログにはどのように書かれていますか？無効ですか？

確認しました - すべてうまくいくはずです... レグコドではないと、私は推測します。

Roman Shiredchenko 2019.07.25 11:30 #1898

Georgiy Merts:

このコードについて、ログにはどのように書かれていますか？無効ですか？

確認したところ、すべてうまくいくはずなのですが......。 あえて言うなら、REGコードではないでしょうか。

右上にティック - スマイリーフェイスとエクスプレス - 削除...が表示され、それが飛ぶだけです。

チャートで作業するために、もう一回exを添付することを試みてから、夜にログを投稿します...。

Eduard_D 2019.07.25 12:07 #1899

Georgiy Merts:

これらは異なる条件です。

履歴を見ると、最大6回取引した後に高値を更新していることが分かります。従って、このようなことが取引で起こらない場合、その取引は停止されるべきです。

調べてみます。見てみよう。

調子はどうですか？

Georgiy Merts 2019.07.25 12:19 #1900

Eduard_D:

調子はどうですか？

私は、"チェックインします "と言いました。

まだチャンスはない 1、2週間か1カ月か
これが私の考えです。システムは最大6回の取引で新しい最大値を表示するように指定していますが、提示されたチャートでは明らかにそうではありません。
私の理解では、通常6回取引すると表示されないかもしれません：TP=0.1レンジ、損失は2レンジまで許容されます。つまり、損失が0.6の範囲を超えない場合にのみ、6回のトレードが可能です。大きいものはすべて6トレードに収まらない。
これらは異なる条件です。
履歴を見ると、6回取引した後に最大値を更新していることがわかります。それに対応して、取引で発生しない場合は、取引を停止する必要があります。
調べてみます。見てみよう。
無料の「NewTop LigaTS」シグナルが作成されました。TS 643642の取引は1件のみ。リスクは10％。
https://www.mql5.com/ru/signals/611260
口座番号：2599118
マジック：442042
RegCode: 966523303
口座番号：2599118
マジック: 443122
RegCode: 446429648
口座番号：2599118
マジック：542041
RegCode: 3265001878
George このREGコードを削除した542041を持っています。TFの切り替えはしていません。交換してください...入札の入れ方を書いたり...。
どのページで取引されているのですか？
GBPNZD
このコードについて、ログにはどのように書かれていますか？無効ですか？
確認しました - すべてうまくいくはずです...レグコドではないと、私は推測します。
右上にティック - スマイリーフェイスとエクスプレス - 削除...が表示され、それが飛ぶだけです。
チャートで作業するために、もう一回exを添付することを試みてから、夜にログを投稿します...。
調子はどうですか？
私は、"チェックインします "と言いました。
まだチャンスはない 1、2週間か1カ月か