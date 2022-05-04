リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 202 1...195196197198199200201202203204205206207208209...360 新しいコメント Eduard_D 2019.08.01 17:53 #2011 Georgiy Merts: ほら、これでうまくいくはずだ。 もう大丈夫です。ありがとうございます。 Eduard_D 2019.08.02 10:31 #2012 642750は設定上Max DD=6962点です。最大キュー SL=1 しかし、取引時にはSLが3914pipsに設定されています。 Georgiy Merts 2019.08.02 11:14 #2013 Eduard_D: 642750は設定上Max DD=6962点です。最大キュー SL=1 しかし、取引時にはSLが3914pipsに設定されています。 最大ドローダウンと最大許容SLは別物ですから。 このシステムでSLが許されるかどうかは、まだコードが公開されていないので、今のところ何とも言えません。ほとんどの場合、それは許されることではありません。こうして、歴史は3900pips付近でプルバック、つまり「負のTP」を記録したのです そして、最大ドローダウンとSLキューは、「負のTP」が3900ポイントのレベルにあった場合（それはキューの最初の損失でした）、そして次のトレードで - プラスのTPがあったが、このトレード中に同時に3062ポイントでロールバックがあったことを示しています。 したがって、この2つのトレードの最大ドローダウンは6962ポイントであった。しかし、保護SLは3914ポイントに設定されています。 また、日足ATR(25)の変化によりSLの水準が変化します。 Eduard_D 2019.08.02 12:48 #2014 Georgiy Merts: 最大ドローダウンと最大許容SLは別物ですから。 今はまだコードが公開されていないので、このシステムでSLが受け入れられるかどうか、何とも言えません。ほとんどの場合、それは許されない。こうして、歴史は3900pips付近でプルバック、つまり「負のTP」を記録したのです そして、最大ドローダウンとSLキューは、「負のTP」が3900ポイントのレベルにあった場合（それはキューの最初の損失でした）、そして次のトレードで - プラスのTPがあったが、このトレード中に同時に3062ポイントでロールバックがあったことを示しています。 したがって、この2つのトレードの最大ドローダウンは6962ポイントであった。しかし、保護SLは3914ポイントに設定されています。 また、日足ATR(25)の変化によりSLの水準が変化します。 混乱しています。:((( RTS系は通常の意味でのSLはなく、保護SLのみで、それがマックスDDと書かれているんじゃなかったっけ？ 642750は、EMAFlatRTSですか？ Yesの場合、EMAFlatRTS.ex5の入力パラメータには、SL - protective (dlProtectSLvsDART)が1つだけ存在します。 EALeague_Freeに最大DDが「仮想」Stopとして実装されていることが判明？ Georgiy Merts 2019.08.02 13:08 #2015 Eduard_D: 混乱しています。:((( RTS系は通常の意味でのSLはなく、保護的なSLしかなく、Max DDと表記されるものだと思い込んでいました。 642750は、EMAFlatRTSですか？ はい」の場合、EMAFlatRTS.ex5の入力パラメータには、SL - protective (dlProtectSLvsDART)が1つだけ存在します。 EALeague_Freeに最大DDが「仮想」Stopとして実装されていることが判明？ そうなんです。クリーン」なシステムでは、SLは全く存在しない。 すべてのパラメータを設定した後、保護SLのフルサーチが行われます。このような取引品質を向上させるSLの値が見つかれば許容範囲とし、運用中のノックアウトは（利益の出ないTPと合わせて）共通の損失とする。SLを設定しても取引の質が上がらない場合は、ヒストリーの影響を受けない最小のSLを設定し、運用中にノックアウトすることで取引を停止します。 次に、履歴を実行し、標準的な方法を使用して、最大ドローダウンと損失キュー（このシステムの場合、それらは損失TPと許容SLです）を決定します。 Artem Prischepa 2019.08.02 13:23 #2016 チャンドラーがジョーにガラスの弾き方を教えた時のことを思い出す。:)xDD Eduard_D 2019.08.02 15:35 #2017 Georgiy Merts: そうなんです。クリーン」なシステムでは、SLは全く存在しない。 すべてのパラメータを設定した後、保護SLのフルサーチが行われます。もし、取引の質を高めるようなSLの値が見つかれば、このSLは許容範囲とみなされ、運用中のノックアウトは（利益の出ないTPとともに）共通の損失とみなされる。SLを設定しても取引の質が上がらない場合は、ヒストリーの影響を受けない最小のSLを設定し、運用中にノックアウトすることで取引を停止します。 次に、履歴を実行し、標準的な方法で最大ドローダウンと損失キュー（このシステムの場合、それらは損失となるTPと許容されるSLである）を決定する。 もしかしたら、入力は最もシンプルなシステムでも、メンテナンスは最もシンプルでないのかもしれません。 Artem Prischepa 2019.08.02 15:50 #2018 Eduard_D: 入力のためのシステムは最もシンプルであっても、フォローアップのためのシステムは最もシンプルであるとは言えません。 入力は天井からで、うまくいかないとタンバリンで踊りだす、というものです:D Eduard_D 2019.08.02 16:23 #2019 Artem Prischepa: 入り口は天井からで、うまくいかないとタンバリンダンスが始まる、らしいです :D あなたはどうですか？ Artem Prischepa 2019.08.02 16:25 #2020 Eduard_D: あなたはどうですか？ それに、私自身、リーグ戦とか、似非トレーディングの異端児を人前でやらないしね。だから、かっこいいんです。:D 1...195196197198199200201202203204205206207208209...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ほら、これでうまくいくはずだ。
もう大丈夫です。ありがとうございます。
642750は設定上Max DD=6962点です。最大キュー SL=1
しかし、取引時にはSLが3914pipsに設定されています。
最大ドローダウンと最大許容SLは別物ですから。
このシステムでSLが許されるかどうかは、まだコードが公開されていないので、今のところ何とも言えません。ほとんどの場合、それは許されることではありません。こうして、歴史は3900pips付近でプルバック、つまり「負のTP」を記録したのです
そして、最大ドローダウンとSLキューは、「負のTP」が3900ポイントのレベルにあった場合（それはキューの最初の損失でした）、そして次のトレードで - プラスのTPがあったが、このトレード中に同時に3062ポイントでロールバックがあったことを示しています。
したがって、この2つのトレードの最大ドローダウンは6962ポイントであった。しかし、保護SLは3914ポイントに設定されています。
また、日足ATR(25)の変化によりSLの水準が変化します。
混乱しています。:(((
RTS系は通常の意味でのSLはなく、保護SLのみで、それがマックスDDと書かれているんじゃなかったっけ？
642750は、EMAFlatRTSですか？
Yesの場合、EMAFlatRTS.ex5の入力パラメータには、SL - protective (dlProtectSLvsDART)が1つだけ存在します。
EALeague_Freeに最大DDが「仮想」Stopとして実装されていることが判明？
そうなんです。クリーン」なシステムでは、SLは全く存在しない。
すべてのパラメータを設定した後、保護SLのフルサーチが行われます。このような取引品質を向上させるSLの値が見つかれば許容範囲とし、運用中のノックアウトは（利益の出ないTPと合わせて）共通の損失とする。SLを設定しても取引の質が上がらない場合は、ヒストリーの影響を受けない最小のSLを設定し、運用中にノックアウトすることで取引を停止します。
次に、履歴を実行し、標準的な方法を使用して、最大ドローダウンと損失キュー（このシステムの場合、それらは損失TPと許容SLです）を決定します。
もしかしたら、入力は最もシンプルなシステムでも、メンテナンスは最もシンプルでないのかもしれません。
入力は天井からで、うまくいかないとタンバリンで踊りだす、というものです:D
あなたはどうですか？
それに、私自身、リーグ戦とか、似非トレーディングの異端児を人前でやらないしね。だから、かっこいいんです。:D