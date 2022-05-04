リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 26 1...192021222324252627282930313233...360 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.11.05 12:33 #251 Georgiy Merts:DATR(25)を使って全レベル(TP-SL-better)を貼っているのですが、どうでしょうか？ 見積もり - いいえ、十分なリソースがないため、実施していません。現在、リーグにポーズに関するエントリーを持つエキスパートを追加する作業を行っています。 最適化しすぎという判断の正しさについては、すでに自分の意見を述べましたが、2年間のテスト期間中、許容できる最大のパラメーターが設定されていました。もしそれを超えたら、それはTSが市場に対応していないことを示しており、再最適化が必要であることを示しています。アレクセイ、考えてみてくれ、例えば、2年間クーデターシステムがSLレベルに達していなかったのに、今日は達しているんだ！？それは、市場が過去2年間のものでなくなったことを明確に示しているのではないでしょうか？ 可能性があるのであれば（後で出てきますが）、それほど長い時間ではないので、その判断の正しさについて、そのような評価をするのも良いのではないでしょうか。 システムが動かなくなったのだから、相場が変わったのは確かだ」という質問については、もちろんそうですが、相場が以前のように稼げるステージに戻らないということではありません。常に設定を変えることで、過去の実績を犠牲にしてでも現在の市場ステージに近づけようとしているのですが、そのために最適化しすぎた瞬間に、現在のステージに関する情報がまだ十分でなく、急落を見ながらあと3回最適化し直さなければならず、このステージを表現すると、終わってしまうかもしれません......」。 トレンド系のEAはフラットで少し流して、フラット系のEAはトレンドで稼がないという、プールを増やす・変えるということでしょうかね。私の観察によれば、FXの動きは今始まっており、強いトレンドが生まれるでしょう。 Сергей Криушин 2018.11.05 16:53 #252 Georgiy Merts:TCリーグの目的は「パターンの導き出し」ではない。 TCリーグの目的は、良い結果を出しているTCが常に多数存在する「TCプール」を作ることです。 以前は、「専門家を働かせるにはどうしたらいいか」という悩みを抱えていました。Expert Advisorを作成し、テスターで確認しましたが、うまくいきません。冗談で言ったんだ動いてる...ほいほい然りテスターで結果が出たのですが・・・。デモにかけたらドカンと...結果が出ず、アウト...。おいおい...そして、気がつけば道の始まりに...。これらを何度か繰り返して、ようやく私のExpert Advisorがデモで結果を出すようになりました...。本番にかけると......ドカーン。そして、彼は負け始める...。そして、また最初からやり直さなければならないのです ここで、一番最初に戻らなくてもいいように、リーグTSを作りました。デモで良い結果を出しているTSはいくつもあるので、その中から最も「美しい」もの、最も「安定した」ものを選ぶという問題だけが残っているのです。美しさ」の問題は、とっくに取り除かれているのです。残念ながら「安定性」の問題は残ります。 どうでしょう、ソドバツには持続可能性があると思うのですが...。とか、ヒストリーテスターにみんな持続性を求めているんだなぁ...とか。If they don't give up, i don't give up ... Georgiy Merts 2018.11.05 17:10 #253

Aleksey Vyazmikin:可能性があるのであれば（さらにそれが現れる）、それほど長い時間ではないので、決定の正しさについて同様の評価をするとよいでしょう。

そして、どのように？

そして、最も重要なポイントは？それだけで、あったことの評価となる。私たちにとって重要なのは、何が起こるか......です。

Georgiy Merts 2018.11.05 17:17 #254

Сергей Криушин:どうだろう、今のソドバツはドラバシキンやスクリプターから持続性があるように思えるのだが......。とか、みんなヒストリーテスターに連続性を求めているんだなぁ...とか。それはそれほど重要ではありません...私は現実には同じ安定性を見ていない、すべてのペアの特定の時間にそれを探して、ギャップやニュースをフィルタリングしたり、それらのための最適なネットを作る、すべてのペアのための3つの最も安定したネットを選択し、それらのペアにのみ出場、買い、売り、トレンド、フロップのための適切なものを選択... 私はそれがそのようにシステム化する方が良いと思います...。

えー...理解できない。

TSが安定している」「安定感に満ちている」というのは、どこをどう見たらそうなるのだろう。 この安定感をどう評価するのか（「あなた」を代弁してみようか）。

定義された時間」についてですが、私はすべてのシステムで、最適化の際に6時間の実行を選択しています（または制約なし）。そして、H4タイムフレームで動作するTSのために、どのような「特定の時間」を提案されるのでしょうか？

「買い-売りをオンにすることによって」-私のすべてのテストでは、FXのペアで買いは売りと大差ないことが示されています。これは株の場合ですが、そこでは買うのと売るのでは大きく異なる取引になります。

Сергей Криушин 2018.11.05 18:38 #255

Georgiy Merts:えー...理解できない。

TCは持続可能」、さらには「完全な持続可能」というのは、どのように導かれるのでしょうか。 この持続可能性をどのように見積もるのでしょうか（「あなた」と言いましょう）。

定義された時間」についてですが、私はすべてのシステムで、最適化の際に6時間の実行を選択しています（または制約なし）。そして、H4タイムフレームで動作するTSのために、どのような「特定の時間」を提案されるのでしょうか？

「私の経験では、FXのペアで買いも売りもあまり変わらないということがわかりました。これは株の場合ですが、そこでは買うのと売るのでは大きく異なる取引になります。

すべてのための安定性は同じです - 長いチェーンに利益をもたらす...ここで週末に私は正しい答えにMT5とBRUNOを調整...)) 重いスクープは別の方向が表示されたときに、一方向からの損失の多くが、トレンドでは良いです...。大きな遅延を与えたり、クローズトロールをしたり、それでもあまり役に立たなかったり、ある方向が全く動かなくなったり...。

複数のTPを使うようにすれば、選択する際の参考になると思うのですが...複数のTPを使うようにすれば、最初よりは高くても、最後には全部変わってしまうのですが...。

Georgiy Merts 2018.11.06 06:21 #256

Сергей Криушин:持続可能性は皆同じで、長い連鎖の中で利益を上げる・・・ここで私は週末にBRUNOにMT5を装着して正解を出していました・・・)))

ハッ!どんな「持続可能性」なのか？

そんな "逞しさ "を発揮しているのが、このトップ20です...。

安定性」ではなく「取引の美しさ」です。TSリーグには、このチャートよりもデモ（テスターではありません）でより良い取引の質を示す専門家がたくさんいます ...

安定性とは、「きれいなカーブ」を描くことではなく、外部環境の変化にもかかわらず、このカーブの性格を維持することである。

例えば、一度も取引を行わないExpert Advisorは超安定で、安定性の理想です。 相場の変化に関係なく、一定の結果を示します！そして、あなたの定義によると、それは利益をもたらさないので、かなり不安定なのです。

あなたの定義では、決して「サステナビリティ」とは言えません。

Georgiy Merts 2018.11.06 06:25 #257

私の理解では、持続可能性を判断するには、フォワード期間を見て、その取引の質を評価し、それがバック期間の取引の質に近ければ、持続可能性は高いということです。

今度はチャートを見てください。二つに割る（15.04.10）-と、前半と後半で顕著に異なることがわかる。前半は右肩上がりで、後半はチャタリングが始まっている（急降下は考えていない）。 つまり、このグラフは非常に美しいが、決して「安定」しているとは言えないのだ。

サステナビリティの定義は、「取引の美しさ」という曖昧な定義があるため、複雑だと私は考えています。例えば、私が「美しさ」を評価する際に、回収率と利益率の両方を使うとします。そして、回収が良くて利益がそこそこ出る場合と、回収はそこそこで利益が出る場合とで、点数は同じになります。前者がバックテスト、後者がフォワードの場合のみ、「美」の推定値が近いにもかかわらず、TSが安定しているとは言えないのです。

しかし、これまでのところ、私の選択は直感的なものであり、それが非常に不満です。

Сергей Криушин 2018.11.07 09:30 #258

Georgiy Merts:ハッ!どんな「持続可能性」なのか？

そんな "逞しさ "を発揮しているのが、このトップ20です...。

安定性」ではなく「取引の美しさ」です。TSリーグには、このチャートよりもデモ（テスターではありません）でより良い取引の質を示す専門家がたくさんいます ...

安定性とは、「きれいなカーブ」を描くことではなく、外部の市場環境が変化しても、このカーブの性格を維持することである。

例えば、一度も取引を行わないExpert Advisorは超安定で、安定性の理想です。 マーケットの変化に関係なく、常に一定の結果
