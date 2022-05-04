リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 188 1...181182183184185186187188189190191192193194195...360 新しいコメント Eduard_D 2019.07.24 12:38 #1871 OHLCで2年以上テスターで643642円。 しかも、これは本物のティックでの話です。 Artem Prischepa 2019.07.24 12:43 #1872 Georgiy Merts: どんなシステムにも利益と損失の時期があり、損失の時期の方が長いことを、特に頭の鈍い同志に思い出させましょう。したがって、どんなシステムでも同じように「試し打ち」が行われ、取引から外されることが待っているのです。 まだ使えるシステムを常に切り替えていくことが、収益性のカギとなります。 そして、何も考えていない同志のために、システムがシステムと呼ばれる理由は、それが体系的に利益を生み出すからであることを思い出させてあげよう。そうでないなら、それはシステムではなく、座りすぎても救われない無駄なゴミである。:D その証拠に、リーグ「システム」の「発表」から1年後に、少なくとも1ドルでも実際に稼いだという確証はない。:D Eduard_D 2019.07.24 12:43 #1873 この比較は、TC最適化の品質をチェックする基準として、実際のティックでの実行を使うことを提案するために行ったものです。 実際のティックでの最適化は、残念ながら不可能であることは理解しています。 Georgiy Merts 2019.07.24 12:48 #1874 Artem Prischepa: そして、何も考えていない同志のために、システムがシステム的に利益を生み出すからシステムと呼ばれるのだということを思い出してみよう。 NO. 辞書を開いて、「システム」とは何かを読んでみてください。それから「利益」の話をする。 Georgiy Merts 2019.07.24 12:51 #1875 Eduard_D: この比較は、TC最適化の品質をチェックする基準として、実際のティックでの実行を使うことを提案するために行ったものです。 実際のティックで最適化することは、残念ながら不可能だと理解しています。 かつてあったものを見ることに何の意味があるのか。 それは、今に直結するここのシステムが機能していたという価値しかないのです。以上です。さらにどう動くかはわかりません。 そこで、すべてをデモ口座に入れ、取引させてみよう。そして、私たちはそれを見て選ぶ。 Artem Prischepa 2019.07.24 13:11 #1876 Georgiy Merts: 今までのこのシステムが機能していたという価値しかないのです。以上です。これからどうなるかはわからない。 すでに相場を知っているので、利益は減価償却される。そして、私たちはそれを見て選ぶ。 では、直感的に利益を生むツールを選ぶのですか？:D Eduard_D 2019.07.24 13:11 #1877 Georgiy Merts: 今までのこのシステムが機能していたという価値しかないのです。以上です。これからどうなるかはわからない。 というわけで--すべてデモ口座に設定して、取引させてみよう。そして、私たちはそれを見て選ぶ。 TC最適 化の結果を評価するための一定の仕組みがあるのですね。このシステムに基づいてTCの品質を計算し、この部門に送ったり、この部門に送ったりするのです。 この評価システムをバージョンアップすることを提案します。TCを最適化した後、実Tickでのチェックランを行い、この実Tickでのチェックランの結果に従ってTCを推定する必要があります。 Georgiy Merts 2019.07.24 13:23 #1878 Eduard_D: TC最適 化の結果を評価するための一定の仕組みがあるのですね。このシステムに基づいて、TCの品質を計算し、ある部門に送ったりするのです。 この評価システムをバージョンアップすることを提案します。TSを再最適化した後、実際のティックでチェックランを行い、この実際のティックでのランの結果に従ってTSを推定する必要があります。 さて、やってくれましたね。実質的に同じものを手に入れたことになります。あなたが言っていることはすべて - できるが、何の意味があるのか？ もし、その結果が大きく変わっていたなら、それはそれで価値があったのでしょう。1MOHLCでは、SLがヒットした大きなショートのドローダウンがありましたが、驚くことではありません。 これは、ChnFlatRTSシステムの「6」であることに留意してください。 過去にあったことで、今後二度と起こらないことを「和解」することに意味はありません。歴史は、明確な損失を与える不安定なシステムを排除するために与えられているに過ぎない。実際のティックや1MOHLCでシステムをテストしても、その将来は全く変わりません。一番損をしているシステムをHigh部門に設定しても、10回取引して私がグレーディングシステムで評価できた時点で、すぐに低品質と認識され、すぐにMiddle部門、あるいはLow部門に落ちてしまうので、何も変わりません。逆に言えば、その部門の「標準」よりも高いスコアを出せば、即座に上位の部門に行けるシステムなのだ。High部門に合格するためには、取引品質が0.95以上である必要があります。この品質は、履歴や実際のデモ取引でどのように示されるかは関係ありません。 リアルティックを追いかける意味は？ Eduard_D 2019.07.24 14:00 #1879 Georgiy Merts: さて、実行したところ......ほとんど同じものが出来上がりましたね。本当の刻みでは、SLは数回余計に打たれただけだ。 コントロール（保護）SLのことでしょうか？ でもこの場合、TSはオークションから撤退するはずですよね？ Roman Shiredchenko 2019.07.24 14:20 #1880 Eduard_D: 19年07月07日～19年07月19日（2取引週）のリーグレポートとシグナルレポートによる取引結果の比較。 この間、両者は642250、742350、642350、640150の魔導士を交換した。 ティーエス リガ 信号 642250 +3,04 0 742350 0 0 642350 +2,45 0 640150 +4,51 0 この間、シグナルではこれらの マジックの取引は1件もありません。 それが本当に「怖い」んです...。私のモニターにも同じような絵があります。 ジョージ、 TSはスキャルパーでない場合は、すべての信号が "正しく "働いたというオプションを考慮してください... 多分、本当にすべてのエントリーを転送する - 少なくとも建値に- ティックから逃れるために... にREG-CODEを提供するよう要請する。 アカウント 2599118 マジシャン643642 1...181182183184185186187188189190191192193194195...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
OHLCで2年以上テスターで643642円。
しかも、これは本物のティックでの話です。
どんなシステムにも利益と損失の時期があり、損失の時期の方が長いことを、特に頭の鈍い同志に思い出させましょう。したがって、どんなシステムでも同じように「試し打ち」が行われ、取引から外されることが待っているのです。
まだ使えるシステムを常に切り替えていくことが、収益性のカギとなります。
そして、何も考えていない同志のために、システムがシステムと呼ばれる理由は、それが体系的に利益を生み出すからであることを思い出させてあげよう。そうでないなら、それはシステムではなく、座りすぎても救われない無駄なゴミである。:D
その証拠に、リーグ「システム」の「発表」から1年後に、少なくとも1ドルでも実際に稼いだという確証はない。:D
この比較は、TC最適化の品質をチェックする基準として、実際のティックでの実行を使うことを提案するために行ったものです。
実際のティックでの最適化は、残念ながら不可能であることは理解しています。
そして、何も考えていない同志のために、システムがシステム的に利益を生み出すからシステムと呼ばれるのだということを思い出してみよう。
NO.
辞書を開いて、「システム」とは何かを読んでみてください。それから「利益」の話をする。
この比較は、TC最適化の品質をチェックする基準として、実際のティックでの実行を使うことを提案するために行ったものです。
実際のティックで最適化することは、残念ながら不可能だと理解しています。
かつてあったものを見ることに何の意味があるのか。 それは、今に直結するここのシステムが機能していたという価値しかないのです。以上です。さらにどう動くかはわかりません。
そこで、すべてをデモ口座に入れ、取引させてみよう。そして、私たちはそれを見て選ぶ。
今までのこのシステムが機能していたという価値しかないのです。以上です。これからどうなるかはわからない。
すでに相場を知っているので、利益は減価償却される。そして、私たちはそれを見て選ぶ。
では、直感的に利益を生むツールを選ぶのですか？:D
今までのこのシステムが機能していたという価値しかないのです。以上です。これからどうなるかはわからない。
というわけで--すべてデモ口座に設定して、取引させてみよう。そして、私たちはそれを見て選ぶ。
TC最適 化の結果を評価するための一定の仕組みがあるのですね。このシステムに基づいてTCの品質を計算し、この部門に送ったり、この部門に送ったりするのです。
この評価システムをバージョンアップすることを提案します。TCを最適化した後、実Tickでのチェックランを行い、この実Tickでのチェックランの結果に従ってTCを推定する必要があります。
TC最適 化の結果を評価するための一定の仕組みがあるのですね。このシステムに基づいて、TCの品質を計算し、ある部門に送ったりするのです。
この評価システムをバージョンアップすることを提案します。TSを再最適化した後、実際のティックでチェックランを行い、この実際のティックでのランの結果に従ってTSを推定する必要があります。
さて、やってくれましたね。実質的に同じものを手に入れたことになります。あなたが言っていることはすべて - できるが、何の意味があるのか？
もし、その結果が大きく変わっていたなら、それはそれで価値があったのでしょう。1MOHLCでは、SLがヒットした大きなショートのドローダウンがありましたが、驚くことではありません。 これは、ChnFlatRTSシステムの「6」であることに留意してください。
過去にあったことで、今後二度と起こらないことを「和解」することに意味はありません。歴史は、明確な損失を与える不安定なシステムを排除するために与えられているに過ぎない。実際のティックや1MOHLCでシステムをテストしても、その将来は全く変わりません。一番損をしているシステムをHigh部門に設定しても、10回取引して私がグレーディングシステムで評価できた時点で、すぐに低品質と認識され、すぐにMiddle部門、あるいはLow部門に落ちてしまうので、何も変わりません。逆に言えば、その部門の「標準」よりも高いスコアを出せば、即座に上位の部門に行けるシステムなのだ。High部門に合格するためには、取引品質が0.95以上である必要があります。この品質は、履歴や実際のデモ取引でどのように示されるかは関係ありません。
リアルティックを追いかける意味は？
さて、実行したところ......ほとんど同じものが出来上がりましたね。本当の刻みでは、SLは数回余計に打たれただけだ。
コントロール（保護）SLのことでしょうか？ でもこの場合、TSはオークションから撤退するはずですよね？
19年07月07日～19年07月19日（2取引週）のリーグレポートとシグナルレポートによる取引結果の比較。
この間、両者は642250、742350、642350、640150の魔導士を交換した。
ティーエス
リガ
信号
642250
+3,04
0
742350
0
0
642350
+2,45
0
640150
+4,51
0
この間、シグナルではこれらの マジックの取引は1件もありません。
それが本当に「怖い」んです...。私のモニターにも同じような絵があります。
ジョージ、 TSはスキャルパーでない場合は、すべての信号が "正しく "働いたというオプションを考慮してください...
多分、本当にすべてのエントリーを転送する - 少なくとも建値に- ティックから逃れるために...
にREG-CODEを提供するよう要請する。
アカウント 2599118
マジシャン643642