リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

Roman Shiredchenko:

しかし、ここでの誤差は5pips（5桁）よりもMORE です。

4桁で0.5pipsなので、1pipとすると、ATR100では、1％となります。

同じことを話しているように見えますが。

毎日の範囲が0.01である場合 - 私の意見では、スキャルパーは、0.0001を超えない平均テイクを持つTSです。そんな感じです。

平均テイクが低ければスキャルパーです。もし、平均テイクがもっと高ければ、そのようなシステムはスキャルパーとは呼べない。まあ、それくらいなら「過渡期」のシステムということになりますね。

 
Georgiy Merts:

移動した。

21＋3へ。

変な話ですが、24+3の最適化の方が2倍近く遅いのです。 最初のバリエーションでは、データが完全にCPUキャッシュに収まっているのではないかと疑っています。そして、2つ目のバリエーションでは、メインメモリへの参照が必要です。

思い起こせば、年式＋年式バリアントで最適化しようとしたら、12時間かかりましたね。これが理由かもしれません。

 
Georgiy Merts:

そうですね...ところで、もしかして...
 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート


 

19年07月07日～19年07月19日（2取引週）のリーグレポートとシグナルレポートによる取引結果の比較。

この間、両者は642250、742350、642350、640150の魔導士を交換した。

ティーエス

リガ

信号

642250

+3,04

0

742350

0

0

642350

+2,45

0

640150

+4,51

0


この間、シグナルではこれらの マジックの取引は行われていない。

 

ジョージーは、オーバーシュートがなく、常にSLがあると言っていますね。今シグナルで取引しているマジコン（現在8台しかない）の設定を調べてみました。平均して4000 5桁のpipsのDDがあるそうです。しかし、8つのうち2つは、#243141DD=19098、#642422 DD=12159と巨大なDDを有しています。 これがオーバーシッティングでないとすれば、このドローダウンをどう特徴づけるのでしょうか。


例として、テスターでGBPCHFを最もシンプルな条件で実行しました。売り方向のみ、前の取引が終了した直後に次の取引を開始、TP=200、SL=8000 エントリー条件なしです。最適 化は全く行っていない。


 
Eduard_D:

私のブローカーには、マーケットで抜群の地位を占めるFXブローカーがいます。だから、何も言わず、笑顔で手を振ってあげるのがいいんです．xD

 
Eduard_D:

寝坊ってなんですか？

私はそれを理解するように - 座ることは、我々はちょうどプラスで閉鎖を待って、停止を持っているかもしれないという事実を当てにしないとき、SLなしで動作しています。

リーグにはそのようなTSはありません。どんなTSにもSLがある。TSの一部なのか、それともただの保護なのか、どちらかです。ロットは常に、あるリスクでSLが保証金のちょうどこの割合をノックアウトするように選択されます。 どこに「座りすぎ」があるのでしょうか？

DDは20Kピップスですが、何がそんなにすごいのでしょうか？あなたが例に挙げたシステム、ChnTrendSARとZpnFlatRTSを見てください。つまり、SLが全く提供されないシステム !1つ目は、反転の信号を待っているところです。2つ目はTPのクローズ待ちです。

どちらもSLは純粋な保護機能であり、SLを倒すことはシステムの破綻を意味します。

ストップなしの最適化の後、履歴にあった最大ドローダウンが評価され、ストップが「その下」に置かれます。 このドローダウンが気に入らない場合は、これらのシステムを使用しないでください!

 
Georgiy Merts:

ChnTrendSARのStopとU-turnの条件について教えてください。また、トレーリング・プロフィットの仕組み（価格が損失方向に動いた場合、トレーリング・ストッパーが価格に追いつくまでの時間をどのように計算するのか）を教えてください。

 
Georgiy Merts:

SLはいつもそこにある。20Kピップスの場合もあれば、デポジットと同額になる場合もあります。

