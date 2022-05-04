リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 179 1...172173174175176177178179180181182183184185186...360 新しいコメント Georgiy Merts 2019.07.16 05:52 #1781 ローマン その通りです。 失敗したTSは再最適化のために送られ、その中のマジックを変更することができる（マジックは実行時間や時間枠を反映する）。 そんな魔法は無用になる。 私のリーグではマジシャンはもう働いていないが、「チェックショット」がなかった他のアカウントではまだ働いている--ということは十分にあり得ることである。 理論的には、ハイディビジョンのTCのうち、どれが過剰最適化されたかを書くことができますが、それらのエントリーを省略することができます - 毎日、かなりの数のミドル-ローディビジョンのTCがディビジョン間を移動して、多少過剰最適化されるからです。まあ... どれどれ 今日、542442がHighを出たとしよう。 最適化しすぎたわけでもなく、まだ「試し撃ち」はしていませんが、トレードの質はハイヤー部門と一致しません。 また、643650を最適化しすぎ、理由：SLが受け入れられず、終値は-12.34。 過剰最適化の後、CUはmag643640を受信し、履歴の結果からミドルディビジョンに送られた。 Roman Shiredchenko 2019.07.16 07:57 #1782 Georgiy Merts: ローマン、すべて正しいです。 1.失敗したTSは再最適化のために送られ、その中のマジックを変更することができる（マジックは実行時間や時間枠を反映する）。そんな魔法は無用になる。 私のリーグではマジシャンが通用しなくなったが、「コントロールショット」がなかった他のアカウントでは通用し続ける--ということもあり得るのです。 2.理想を言えば、ハイディビジョンのTCのうち、どれが最適化されすぎていたかを書けるのですが、残念ながら、これらのエントリーは省略させていただきます--毎日、中・下位ディビジョンからかなりの数のTCがディビジョン間を移動し、多少過剰に最適化されているからです。まあ... どれどれ 今日、542442がHighを出たとしよう。 最適化されすぎているわけでもなく、まだ「試し撮り」はされていませんが、トレードの質はハイディビジョンに及ばない。 また、643650を最適化しすぎ、理由：SLが許容できない、終値でのバランスは-12.34。 過剰最適化の後、CUはmag643640を受信し、履歴の結果からミドルディビジョンに送られた。 1.OKです。 2.書かないことも可能です。 私は次のことに興味があります - あなたのTSはすでに過剰最適化されている場合（このマジシャンはもはや存在しないか、同じマジシャンと別の部門に転送されている）、しかし私はまだ私の口座でそれを取引している、これは私がこのマジシャンにExp LIGIを持っているということです - ドローダウン限界に達するとさらに取引しません、 "コントロールショット "やあなたがそれをねじ込んだ何か他の人？ Georgiy Merts 2019.07.16 09:01 #1783 t Roman Shiredchenko: 私は次のことに興味がある - あなたはすでにTSを最適化しすぎている場合（この魔術師はもはやまたは同じ魔術師と別の部門に転送されます）、しかし私はそれがまだ取引されているアカウントを持って、これは私がこの魔術師にExp LIEを持っているということです - ドローダウンの限界でさらに取引することはできません、 "コントロールショット "や他のものは、それをねじったのだろうか。 はい、もしTSが（口座履歴の取引の分析によって）あなたの口座が限界を超えたことを検出した場合、ログにメッセージを書き、取引を停止します。 リミットパラメーターは5つ。 1.価格変動幅の最大許容値。 2.最大許容損失キュー。 3.最大更新時の最大許容待ち時間。 4.1回の取引で許容される最大待機時間。 5.許されないストップロスのノックアウト（"ピュア "システムでSLが提供されないTCの場合）。 いずれかを超えた場合、TSは取引を停止する。 Roman Shiredchenko 2019.07.16 10:28 #1784 Georgiy Merts: t はい、TSが（アカウントの履歴のトランザクションの分析によって）あなたのアカウントが限界パラメーターを超えたことを見つける場合 - それは、ログにメッセージを書き込むと、取引を停止します。 リミットパラメーターは5つ。 1.価格変動幅の最大許容値。 2.最大許容損失キュー。 3.最大更新時の最大許容待ち時間。 4.1回の取引で許容される最大待機時間。 5.許されないストップロスのノックアウト（「純粋な」システムでSLが規定されていないTSの場合）。 いずれかを超えた場合、TSは取引を停止する。 О!センク-s.真摯な取り組み... ローマン その通りです。
失敗したTSは再最適化のために送られ、その中のマジックを変更することができる（マジックは実行時間や時間枠を反映する）。 そんな魔法は無用になる。
私のリーグではマジシャンはもう働いていないが、「チェックショット」がなかった他のアカウントではまだ働いている--ということは十分にあり得ることである。
理論的には、ハイディビジョンのTCのうち、どれが過剰最適化されたかを書くことができますが、それらのエントリーを省略することができます - 毎日、かなりの数のミドル-ローディビジョンのTCがディビジョン間を移動して、多少過剰最適化されるからです。まあ... どれどれ
今日、542442がHighを出たとしよう。
最適化しすぎたわけでもなく、まだ「試し撃ち」はしていませんが、トレードの質はハイヤー部門と一致しません。
また、643650を最適化しすぎ、理由：SLが受け入れられず、終値は-12.34。
過剰最適化の後、CUはmag643640を受信し、履歴の結果からミドルディビジョンに送られた。
1.OKです。
2.書かないことも可能です。
私は次のことに興味があります - あなたのTSはすでに過剰最適化されている場合（このマジシャンはもはや存在しないか、同じマジシャンと別の部門に転送されている）、しかし私はまだ私の口座でそれを取引している、これは私がこのマジシャンにExp LIGIを持っているということです - ドローダウン限界に達するとさらに取引しません、 "コントロールショット "やあなたがそれをねじ込んだ何か他の人？
はい、もしTSが（口座履歴の取引の分析によって）あなたの口座が限界を超えたことを検出した場合、ログにメッセージを書き、取引を停止します。
リミットパラメーターは5つ。
1.価格変動幅の最大許容値。
2.最大許容損失キュー。
3.最大更新時の最大許容待ち時間。
4.1回の取引で許容される最大待機時間。
5.許されないストップロスのノックアウト（"ピュア "システムでSLが提供されないTCの場合）。
いずれかを超えた場合、TSは取引を停止する。
それはあまりにも困難ではない場合 - 注文を開くと保留中の順序を置くとき - 私たちは簡単にペアでどのExp LIGIを視覚的に識別できるようにシンボルチャート上の矢印でその色を表示/順序（もちろん、その関連magik下各エキスポは、その取引機器で取引に配置されているTF M15）...を配置しました。
絵にかいた餅
すべてが非人間的であるときよりも、たくさんの指数が、さまざまなマジシャンとともにシンボルに取り組んでいる......。誰が、いつ入って、どこに行って、いつ帰ったのかがわからない......。
しかし、残念なことに、まず、あるマジシャンに現れたものは、すぐに他のマジシャンにも現れる。分離するために、あるマジシャンはあることをし、別のマジシャンは別のことをする--それには相当の洗練が必要です。
だから、私はもともと「一口座一魔術師」の原則から、デモシグナル用の正規表現を提供することを主張していたのです。 誰も私の言うことを聞いてくれませんでした。そして今...其処で...より便利」であることが判明...。
第二に、リーグはもともと視覚的な作業のために計画されたものではまったくなく、視覚的なアクションは - コードの速度を著しく低下させます。私のコードには、実質的にビジュアルブロックは全くありません。
しかし、残念なことに、どんな視覚的な機能でも、私のライブラリのコードを編集する必要があります。そのために、私には可能性も欲求もない。
だから、個々のマジシャンを別信号にすることを提案するしかない。
OrderSend () オーダーを開く/公開する機能で、オープニングを色付きで表示し、クロージングも表示するオプションを追加するだけです。
単純に色を挿入することも可能です。
でも、どの色がどのマジシャンなのか、どうやって見分けるのでしょうか？
Expert Advisorの各TSは、独自の分析を順次実行し、必要に応じて - 取引アクションの要求（リクエスト）をキューに入れます。
その後、取引業務 ブロックはキューから順次要求を選び、その実行の可能性を分析し、可能性があれば実行する。
つまり、まずキューの構造を変え、少なくとも色をつけることが必要なのです。そして、戦略クラスの内部に、マジシャンによって、必要な色を要求者に渡す機能を整理する。そして、取引ブロックでは、クエストで出現した情報を加味して、リクエスト送信の瞬間に表示させる。
確かに全部可能なんですが、結構大変なんですよ、そういう機会がないんです。少なくとも、今のところは。
1.それが必要です。誰がやっても同じです。すべてのロボットが同じ色をしています。
2.区別する必要はありません。私は入ってくる - 出て行く値を見るために適切なマジシャンと楽器の適切なチャートを開き、すべての色は、同じ関数で同じであるべきです。例えば、青は買い、赤は売り、クローズはグレーというように、色を設定するだけです。
3.いずれも必要ありません。
同じ色なら、それでいいんです。します。