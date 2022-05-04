リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 174 1...167168169170171172173174175176177178179180181...360 新しいコメント Eduard_D 2019.07.11 14:22 #1731 Roman Shiredchenko: 前方最適化はなく、最適化があり、入力変数の選択された値について最適化の後に前方テストがあり、そしてそれをもとに取引が 行われるのである。 24ヶ月 - 変数の最適値の選択による最適化。なお、第1四半期のフォワードテストは12.5％です。さらに取引について。 何がわからないのか......一通りレイアウトされているのですが......。 だから、あなたたちは分かり合えないって言ってるじゃない。 Roman Shiredchenko 2019.07.11 14:32 #1732 Eduard_D: だから、あなたたちは分かり合えないって言ってるじゃない。 スターターは、「大丈夫です」と答えた。 24ヶ月の期間があることを除けば。- は最適化の期間である。 ---------------------- "ゲオルギー・メルツ " です。 だから何度も指定したのですが、本当にローマは曖昧すぎる。ここまでの解答は以下の通りです。 24ヶ月前、3ヶ月前、そしてこの期間中の最適なパスについて、最適なブレイクイーブンパラメータと保護的なSLとTP（必要な場合）を見つけます。デモに賭けて、レポートはやはり毎週。 ----------------------- Eduard_D 2019.07.11 14:35 #1733 Roman Shiredchenko: :-) 何が霧なんだー、買ったチケットによると全部晴れてるじゃないかー！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？ GOOD!"Just what the doctor ordered" わずか24ヶ月 - OPTIMISATION、3ヶ月先 - 選択されたパラメータでのテスト 。 これはあくまで私のビジョンであり、アプローチの提案です。 3ヶ月先までのテスト」とは？? Georgiy Merts 2019.07.11 14:39 #1734 Roman Shiredchenko: これはあくまで私のビジョンであり、アプローチの提案です。 ただ、あなたの用語はなかなか一般的ではありませんね。 バックオプティマイゼーション、つまり遺伝学を用いて最適なパラメータを選択することがある。その後、前方最適化という作業があり、最適な組み合わせの25％を取り出し、別の周期で実行する。そして、このフォワードパスの中から、（バック期間とフォワード期間の）最小品質が最大になるようなパスをマキシミンとして選ぶ。 このパラメータセットは、選択された "ピュア "なTSに最適なものである。 次に、すべての手順（back+forward）を使用して損益分岐点パラメータを検索し、そのようなパラメータが見つかった場合はTSに追加され、見つからない場合はTSは損益分岐点を使用しません。 最後に、保護的なTP-SL（「純粋な」TSでは存在しない場合）を（オーバーシュートによっても）決定する。 この一連のパラメータは最終的にTSコードに記入され、デモトレードに使用される。 Roman Shiredchenko 2019.07.11 14:53 #1735 Eduard_D: 3ヶ月前テスト」とは何ですか？? ジョージのアプローチに答える。 ゲオルギー・メルツ ただ、あなたの用語はなかなか一般的ではありませんね。 バックオプティマイゼーション、つまり遺伝学を用いて最適なパラメータを選択することがある。次に、前方最適化と呼ばれるプロセスがあり、最適な組み合わせの25％を取り出し、別の期間に実行する。そして、このフォワードパスの中から、（バック期間とフォワード期間の）最小品質が最大になるようなパスをマキシミンとして選ぶ。 このパラメータセットは、選択された "ピュア "なTSに最適なものである。 次に、すべての手順（back+forward）を使用して損益分岐点パラメータを検索し、そのようなパラメータが見つかった場合はTSに追加され、見つからない場合はTSは損益分岐点を使用しません。 最後に、保護的なTP-SL（「純粋な」TSでは存在しない場合）を（オーバーシュートによっても）決定する。 この一連のパラメータを最終的にTSコードに埋め込んで、デモに使用する。 О!:-) つまり、ベストな値をカスタムで選ぶという条件はなくなってしまうのですね。(つまり、「（前後期で）最低限の品質が最大になるようなパッセージ」という意味です）。 Eduard_D 2019.07.11 14:57 #1736 Eduard_D: Romanのモニターを調べていたら、このアーティファクトに行き着きました。 一人のマジシャンと巧妙に考案されたアルゴリズムなのか？ それとも別々のマジシャン、でもそれならなぜ全員が同期して閉じたのか？ 質問を繰り返す。 Georgiy Merts 2019.07.11 15:26 #1737 Roman Shiredchenko: という問いかけに、ゲオルギーが答えた。 О!:-) つまり、Custom Best Value Selectionの条件はなくなったということですね。(その「(前後期の)クオリティの最小値が最大値になるようなパス」に辿り着いたのですが) はい。 前方期間のエキスパートが自動的にフレームを収集し、その中からマキシミンを選択する。 Georgiy Merts 2019.07.11 15:27 #1738 Eduard_D: 質問を繰り返す。 まあ、何だかよくわからないけど。いくつかの価格差から判断すると、やはり、マジシャンが違うのだろう。また、同時期にオープンしたということは、意外と交通量が多かったのかもしれませんね。 Eduard_D 2019.07.11 15:31 #1739 Georgiy Merts: まあ、何だかよくわからないけど。一部の価格差から判断すると、やはり別のマジシャンなのでしょう。しかも、同時期にオープンしたということは、意外と大きな動きがあったのかもしれませんね。 ローマン、各オーダーのマジックを調べてくれ。 Roman Shiredchenko 2019.07.11 15:46 #1740 Eduard_D: ローマン、各オーダーのマジックを調べてくれ。 OKです。今夜にでも投稿します。 1...167168169170171172173174175176177178179180181...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
前方最適化はなく、最適化があり、入力変数の選択された値について最適化の後に前方テストがあり、そしてそれをもとに取引が 行われるのである。
24ヶ月 - 変数の最適値の選択による最適化。なお、第1四半期のフォワードテストは12.5％です。さらに取引について。
何がわからないのか......一通りレイアウトされているのですが......。
だから、あなたたちは分かり合えないって言ってるじゃない。
だから、あなたたちは分かり合えないって言ってるじゃない。
スターターは、「大丈夫です」と答えた。 24ヶ月の期間があることを除けば。- は最適化の期間である。
----------------------
"ゲオルギー・メルツ " です。
だから何度も指定したのですが、本当にローマは曖昧すぎる。ここまでの解答は以下の通りです。
24ヶ月前、3ヶ月前、そしてこの期間中の最適なパスについて、最適なブレイクイーブンパラメータと保護的なSLとTP（必要な場合）を見つけます。デモに賭けて、レポートはやはり毎週。
-----------------------
:-)
何が霧なんだー、買ったチケットによると全部晴れてるじゃないかー！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！？
GOOD!"Just what the doctor ordered"
わずか24ヶ月 - OPTIMISATION、3ヶ月先 - 選択されたパラメータでのテスト 。
これはあくまで私のビジョンであり、アプローチの提案です。
3ヶ月先までのテスト」とは？?
これはあくまで私のビジョンであり、アプローチの提案です。
ただ、あなたの用語はなかなか一般的ではありませんね。
バックオプティマイゼーション、つまり遺伝学を用いて最適なパラメータを選択することがある。その後、前方最適化という作業があり、最適な組み合わせの25％を取り出し、別の周期で実行する。そして、このフォワードパスの中から、（バック期間とフォワード期間の）最小品質が最大になるようなパスをマキシミンとして選ぶ。
このパラメータセットは、選択された "ピュア "なTSに最適なものである。
次に、すべての手順（back+forward）を使用して損益分岐点パラメータを検索し、そのようなパラメータが見つかった場合はTSに追加され、見つからない場合はTSは損益分岐点を使用しません。
最後に、保護的なTP-SL（「純粋な」TSでは存在しない場合）を（オーバーシュートによっても）決定する。
この一連のパラメータは最終的にTSコードに記入され、デモトレードに使用される。
3ヶ月前テスト」とは何ですか？?
ジョージのアプローチに答える。
ただ、あなたの用語はなかなか一般的ではありませんね。
バックオプティマイゼーション、つまり遺伝学を用いて最適なパラメータを選択することがある。次に、前方最適化と呼ばれるプロセスがあり、最適な組み合わせの25％を取り出し、別の期間に実行する。そして、このフォワードパスの中から、（バック期間とフォワード期間の）最小品質が最大になるようなパスをマキシミンとして選ぶ。
このパラメータセットは、選択された "ピュア "なTSに最適なものである。
次に、すべての手順（back+forward）を使用して損益分岐点パラメータを検索し、そのようなパラメータが見つかった場合はTSに追加され、見つからない場合はTSは損益分岐点を使用しません。
最後に、保護的なTP-SL（「純粋な」TSでは存在しない場合）を（オーバーシュートによっても）決定する。
この一連のパラメータを最終的にTSコードに埋め込んで、デモに使用する。
О!:-)
つまり、ベストな値をカスタムで選ぶという条件はなくなってしまうのですね。(つまり、「（前後期で）最低限の品質が最大になるようなパッセージ」という意味です）。
Romanのモニターを調べていたら、このアーティファクトに行き着きました。
一人のマジシャンと巧妙に考案されたアルゴリズムなのか？ それとも別々のマジシャン、でもそれならなぜ全員が同期して閉じたのか？
質問を繰り返す。
という問いかけに、ゲオルギーが答えた。
О!:-)
つまり、Custom Best Value Selectionの条件はなくなったということですね。(その「(前後期の)クオリティの最小値が最大値になるようなパス」に辿り着いたのですが)
はい。
前方期間のエキスパートが自動的にフレームを収集し、その中からマキシミンを選択する。
質問を繰り返す。
まあ、何だかよくわからないけど。いくつかの価格差から判断すると、やはり、マジシャンが違うのだろう。また、同時期にオープンしたということは、意外と交通量が多かったのかもしれませんね。
まあ、何だかよくわからないけど。一部の価格差から判断すると、やはり別のマジシャンなのでしょう。しかも、同時期にオープンしたということは、意外と大きな動きがあったのかもしれませんね。
ローマン、各オーダーのマジックを調べてくれ。
ローマン、各オーダーのマジックを調べてくれ。