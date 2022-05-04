リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 173

Georgiy Merts:
乾燥期は2 - 0.25 ?

はい2年 - 100%、その後四半期ごとに12.5%フォワード、コントロールショットまで入札。

注：1回の最適化期間あたり、少なくとも100件の案件があることが必要です。

少ない場合は、期間を長くしてください。

 
Roman Shiredchenko:

よし、明日からこの期間のTSは過剰最適化されるぞ。

Georgiy Merts:

よし、明日からこの期間、TCは過剰に最適化される。

絶対的な冒涜の枝、私は引退する
 
Roman Shiredchenko:

同志の皆さん、「では1万2,5％の4分の1前進」とは何か、お互いに理解していますか？ 皆さんそれぞれで理解していると思います。

 

Romanのモニターを調べていたら、このアーティファクトに行き着きました。


一人のマジシャンと巧妙に考案されたアルゴリズムなのか？ それとも別々のマジシャン、でもそれならなぜ全員が同期して閉じたのか？

 
Eduard_D:

同志よ、「来期12.5％フォワード」の定義をお互いに理解しているか？ それぞれが異なる理解をしているように思えるのだが。

だから何度も明言しているのですが、ローマは本当に曖昧すぎるのです。今のところ解決策はこれです。

24ヶ月戻し、3ヶ月先送りの場合、より良いブレイクイーブンパラメータを見つけ、全期間のSLとTP（必要な場合）を保護します。デモに賭ける、レポートはまだ毎週です。

 
Georgiy Merts:

24ヶ月で3ヶ月のフォワード 最適化？ それとも24ヶ月のバック最適化 3ヶ月のフォワード最適 化（合計27ヶ月の最適化）？

その後、デモですか？ それとも通常の手順で10トレードで？

 
Eduard_D:

まあ、私の理解では、24＋3ですね。

そして、すぐにデモで、今と同じように、ただ、どのシステムも10回取引するまでレポートには入れません。

 
Eduard_D:

フォワード最適化はなく、最適化があり、入力変数の選択された値で最適化の後にフォワードテストがあり、そしてその値で取引が 行われる。

24ヶ月 - 変数の最適値の選択による最適化。なお、第1四半期のフォワードテストは12.5％です。さらに取引について。

何が明確でないかというと、すべてがワンステップでレイアウトされていることです...。

 
Georgiy Merts:

ゲオルギー・メルツ

:-)

なぜそんなに曖昧なのか。購入したチケットによると、すべてクリアしている!!!

GOOD!"まさにドクターの命令"

わずか24ヶ月 - OPTIMISATION、3ヶ月先 - 選択されたパラメータでのテスト

これはあくまで私のビジョンであり、アプローチの提案です。

