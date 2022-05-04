リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...360 新しいコメント Roman Shiredchenko 2019.07.11 12:28 #1721 Georgiy Merts: 乾燥期は2 - 0.25 ? はい2年 - 100%、その後四半期ごとに12.5%フォワード、コントロールショットまで入札。 注：1回の最適化期間あたり、少なくとも100件の案件があることが必要です。 少ない場合は、期間を長くしてください。 Georgiy Merts 2019.07.11 13:00 #1722 Roman Shiredchenko: はい2年 - 100%、その後四半期ごとに12.5%フォワード、コントロールショットまで入札。 注：最適化期間ごとに100件以上の案件を持つこと。 少ない場合は、期間を長くしてください。 よし、明日からこの期間のTSは過剰最適化されるぞ。 削除済み 2019.07.11 13:02 #1723 Georgiy Merts: よし、明日からこの期間、TCは過剰に最適化される。 絶対的な冒涜の枝、私は引退する Eduard_D 2019.07.11 13:28 #1724 Roman Shiredchenko: はい2年 - 100%、その後四半期ごとに12.5%フォワード、コントロールショットまで入札。 注：1つの最適化期間につき最低100件の案件が必要です。 少ない場合は、期間を長くしてください。 同志の皆さん、「では1万2,5％の4分の1前進」とは何か、お互いに理解していますか？ 皆さんそれぞれで理解していると思います。 Eduard_D 2019.07.11 13:32 #1725 Romanのモニターを調べていたら、このアーティファクトに行き着きました。 一人のマジシャンと巧妙に考案されたアルゴリズムなのか？ それとも別々のマジシャン、でもそれならなぜ全員が同期して閉じたのか？ Georgiy Merts 2019.07.11 13:34 #1726 Eduard_D: 同志よ、「来期12.5％フォワード」の定義をお互いに理解しているか？ それぞれが異なる理解をしているように思えるのだが。 だから何度も明言しているのですが、ローマは本当に曖昧すぎるのです。今のところ解決策はこれです。 24ヶ月戻し、3ヶ月先送りの場合、より良いブレイクイーブンパラメータを見つけ、全期間のSLとTP（必要な場合）を保護します。デモに賭ける、レポートはまだ毎週です。 Eduard_D 2019.07.11 13:45 #1727 Georgiy Merts: だから何度も明確にしているのですが、ローマンは本当に漠然としすぎています。今のところ解決策はこれです。 24ヶ月前、3ヶ月前、そして全期間中の最良のパスに対して、最良のブレークイーブンパラメーターと保護的なSLとTP（必要な場合）を見つけます。デモに賭ける、レポートはまだ毎週です。 24ヶ月で3ヶ月のフォワード 最適化？ それとも24ヶ月のバック最適化＋ 3ヶ月のフォワード最適 化（合計27ヶ月の最適化）？ その後、デモですか？ それとも通常の手順で10トレードで？ Georgiy Merts 2019.07.11 13:48 #1728 Eduard_D: 24ヶ月以内に3ヶ月のフォワード最適 化？ それとも24ヶ月のバック最適化＋ 3ヶ月のフォワード最適 化？ その後、デモをするのはCREATIVE ですか？ それとも通常の手順で10トレードで？ まあ、私の理解では、24＋3ですね。 そして、すぐにデモで、今と同じように、ただ、どのシステムも10回取引するまでレポートには入れません。 Roman Shiredchenko 2019.07.11 14:13 #1729 Eduard_D: 24ヶ月で3ヶ月のフォワード 最適化？ それとも24ヶ月のバック最適化＋ 3ヶ月のフォワード最適 化（合計27ヶ月の最適化）？ その後、デモで？ それとも通常の手順で10トレードで？ フォワード最適化はなく、最適化があり、入力変数の選択された値で最適化の後にフォワードテストがあり、そしてその値で取引が 行われる。 24ヶ月 - 変数の最適値の選択による最適化。なお、第1四半期のフォワードテストは12.5％です。さらに取引について。 何が明確でないかというと、すべてがワンステップでレイアウトされていることです...。 Roman Shiredchenko 2019.07.11 14:17 #1730 Georgiy Merts: まあ、私の理解では、24＋3ですね。 そして、すぐにデモで、今のように単純に10回取引するまで、どのシステムもレポートに入ることができないのです。 ゲオルギー・メルツ だから何度もはっきり言っているのですが、ローマは本当に曖昧すぎるのです。今のところ解決策はこれです。 24ヶ月前、3ヶ月前、そしてこの期間中の最適なパスについて、最適なブレークイーブンパラメータと保護的なSLとTP（必要な場合）を見つけます。デモに賭けて、レポートはやはり毎週。 :-) なぜそんなに曖昧なのか。購入したチケットによると、すべてクリアしている!!! GOOD!"まさにドクターの命令" わずか24ヶ月 - OPTIMISATION、3ヶ月先 - 選択されたパラメータでのテスト 。 これはあくまで私のビジョンであり、アプローチの提案です。 1...166167168169170171172173174175176177178179180...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
乾燥期は2 - 0.25 ?
よし、明日からこの期間のTSは過剰最適化されるぞ。
同志の皆さん、「では1万2,5％の4分の1前進」とは何か、お互いに理解していますか？ 皆さんそれぞれで理解していると思います。
Romanのモニターを調べていたら、このアーティファクトに行き着きました。
一人のマジシャンと巧妙に考案されたアルゴリズムなのか？ それとも別々のマジシャン、でもそれならなぜ全員が同期して閉じたのか？
同志よ、「来期12.5％フォワード」の定義をお互いに理解しているか？ それぞれが異なる理解をしているように思えるのだが。
だから何度も明言しているのですが、ローマは本当に曖昧すぎるのです。今のところ解決策はこれです。
24ヶ月戻し、3ヶ月先送りの場合、より良いブレイクイーブンパラメータを見つけ、全期間のSLとTP（必要な場合）を保護します。デモに賭ける、レポートはまだ毎週です。
フォワード最適化はなく、最適化があり、入力変数の選択された値で最適化の後にフォワードテストがあり、そしてその値で取引が 行われる。
24ヶ月 - 変数の最適値の選択による最適化。なお、第1四半期のフォワードテストは12.5％です。さらに取引について。
何が明確でないかというと、すべてがワンステップでレイアウトされていることです...。
:-)
なぜそんなに曖昧なのか。購入したチケットによると、すべてクリアしている!!!
GOOD!"まさにドクターの命令"
わずか24ヶ月 - OPTIMISATION、3ヶ月先 - 選択されたパラメータでのテスト 。
これはあくまで私のビジョンであり、アプローチの提案です。