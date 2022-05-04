リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 177

Georgiy Merts:

微妙に意味がわからない。

このマジシャンの取引報告書をエクセルファイルで添付します。

もっと詳しく知りたい方は、リーグ口座の投資パスワードをお教えします。

ファイルを見たが、必要な情報を引き出せない。

体力も気力もある：詳しく調査するパスワードをください（まあ、本当にトレードの結果でなぜこんなに差があるのか理解したいのです）。

 
Eduard_D:

口座番号 9968945 (リーグハイ)

ログイン：9968945
投資家パスワード：iAuWgDi9
サーバー：Alpari-ECN-Demo

なぜEMAFlatSPがクローズしたかというと、通常モードではブレイクイーブンかストップロスのどちらかだと思うのですが。
 
Georgiy Merts:

Eduard_D:

442420はEMAFlatSPで、バックトローリングとは関係ない。

そうですね～、これは面白いですね。LIGEにマジックのフィルターで何か～問題があるのでは・・・と無駄に書いたわけではありません。

手動で開いた注文が、LIGAロボットの注文と同時に終了したのはなぜですか？

100％ありません。 ここには、そのようなものはありません。

どうやら

 
Roman Shiredchenko:

どうやら

IMHO: 逆には見えない......上に論理を述べた。

横ばい相場で2種類の魔術師＋マニュアルトレードがランダムに同時に決済されるなんてことはないはずです。

念のため：マニュアルトレードでは、その水準でSLやトラリピはなかったのでしょうか？

PS: ブローカーの分足チャートを確認してください。3:41に何らかのスパイクがあったのかもしれませんね。
 
トレードを比べてみました。私が間違って いたことを認めます。

数5桁の気配値の差は、その後の取引で結果が大きく狂い始め、全く違う結果になることもあります。しかし、同じ差がわずか数セントの利益の差につながることもある。

そうですね、あとたまに「ダブル」トレードを開いていることがありますね。正常な動作モードであることに同意します。

 
1.なかった。実は、そうなんです。とても面白いことに、4つの成行注文が同時にクローズしたんです...。

2.そこそこ平坦


 

ジョージ、これらのレポートを有料で提供することを考えてみてくれ、IMHO、何かがあるはずだ...。

私たちのために持ってくれているんですね。PAMMの選択のように、たくさんのものが注がれる...。:-)

あなたのリーグには、もっと多くの能力があります。

 
ローマン、"give a shit "はやめとけ!

ベストを選ぶための明確なルールがない限り、リーグをマネタイズすることに意味があるとは思えません。私を疑うアルテムや、努力を怠らない道化師バスカコフもいる。彼らは、リーグにまったく価値がないことを見事に証明しています。バスカコフの信号とは違う...あそこは本当に金鉱のようだ...そこのEquityは常に増加傾向にあるバランスになるんだ。そして、リーグはまさに...くたびれもうけ

 

現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易の質でベスト20。

トレーディングクオリティの高いベスト5チャート

