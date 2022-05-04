リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 177 1...170171172173174175176177178179180181182183184...360 新しいコメント Eduard_D 2019.07.12 20:21 #1761 Georgiy Merts: 微妙に意味がわからない。 このマジシャンの取引報告書をエクセルファイルで添付します。 もっと詳しく知りたい方は、リーグ口座の投資パスワードをお教えします。 ファイルを見たが、必要な情報を引き出せない。 体力も気力もある：詳しく調査するパスワードをください（まあ、本当にトレードの結果でなぜこんなに差があるのか理解したいのです）。 Georgiy Merts 2019.07.13 07:12 #1762 Eduard_D: ファイルを見たが、必要な情報を引き出すことができなかった。 勇気を出して、「パスワードを教えてくれたら詳しく調べてあげるよ」（なぜこんなに取引結果に差が出るのか、本当に知りたいのです）。 口座番号 9968945 (リーグハイ) ログイン：9968945 投資家パスワード：iAuWgDi9 サーバー：Alpari-ECN-Demo なぜEMAFlatSPがクローズしたかというと、通常モードではブレイクイーブンかストップロスのどちらかだと思うのですが。 Eduard_D 2019.07.13 08:39 #1763 Georgiy Merts: EMAFlatSPはなぜクローズしたのか-通常モードではブレイクイーブンかストップロスのどちらかだったと思うのですが。 この取引は損失で決済されたので、テイクもブレークイーブンもありえません。もちろん、SLかもしれませんが、分足チャートを見ると、もっとひどい価格、つまり、現在の損失はもっと大きいものがありました。4 つの異なる取引が同時に終了したことを考慮すると、Roman は彼のターミナルで理由を探すべきだと思います (たとえば、株式の総ドローダウンを制御するエキスパートアドバイザーなど)。 Roman Shiredchenko 2019.07.13 09:08 #1764 Eduard_D: 442420はEMAFlatSPで、バックトローリングとは関係ない。 Eduard_D: この取引は損失で終了したので、テイクロスやブレイクロスはありえません。 もちろん、SLかもしれませんが、分足チャートを見ると、もっとひどい価格、つまり、もっと大きな現在の損失があったのです。 4つの異なる取引が同時に終了したことを考慮すると、Romanは彼のターミナルで理由を探すべきだと思います（例えば、株式の総ドローダウンを制御するExpert Advisorとか） 。 そうですね～、これは面白いですね。LIGEにマジックのフィルターで何か～問題があるのでは・・・と無駄に書いたわけではありません。 手動で開いた注文が、LIGAロボットの注文と同時に終了したのはなぜですか？ 100％ありません。 ここには、そのようなものはありません。 ゲオルギー・メルツ...なぜEMAFlatSPがクローズしたのか - 通常モードではブレイクイーブンかストップロスのどちらかだと思うのですが。 どうやら Eduard_D 2019.07.13 15:23 #1765 Georgiy Merts: Почему закрылся EMAFlatSP - я думаю, в штатном режиме - то ли по безубытку, то ли по стопам-тейкам. Roman Shiredchenko: どうやら IMHO: 逆には見えない......上に論理を述べた。 横ばい相場で2種類の魔術師＋マニュアルトレードがランダムに同時に決済されるなんてことはないはずです。 念のため：マニュアルトレードでは、その水準でSLやトラリピはなかったのでしょうか？ PS: ブローカーの分足チャートを確認してください。3:41に何らかのスパイクがあったのかもしれませんね。 Eduard_D 2019.07.13 19:02 #1766 Georgiy Merts: 口座番号 9968945 (リーグハイ) ログイン：9968945 投資家パスワード：iAuWgDi9 サーバー：Alpari-ECN-Demo トレードを比べてみました。私が間違って いたことを認めます。 数5桁の気配値の差は、その後の取引で結果が大きく狂い始め、全く違う結果になることもあります。しかし、同じ差がわずか数セントの利益の差につながることもある。 そうですね、あとたまに「ダブル」トレードを開いていることがありますね。正常な動作モードであることに同意します。 Roman Shiredchenko 2019.07.14 07:41 #1767 Eduard_D: IMHO: 逆には見えない......上に論理を述べた。 横ばい相場で2種類のマジコン＋マニュアルトレードがランダムに同時決済されるなんてことはないはずです。 1.念のためお聞きしますが、マニュアルトレードでは、その水準でSLやトラリピはなかったのでしょうか？ PS: ブローカーの分足チャートをチェック - 3:41に何らかのスパイクがあったのでは？ 1.なかった。実は、そうなんです。とても面白いことに、4つの成行注文が同時にクローズしたんです...。 2.そこそこ平坦 Roman Shiredchenko 2019.07.14 15:02 #1768 ジョージ、これらのレポートを有料で提供することを考えてみてくれ、IMHO、何かがあるはずだ...。 私たちのために持ってくれているんですね。PAMMの選択のように、たくさんのものが注がれる...。:-) あなたのリーグには、もっと多くの能力があります。 Georgiy Merts 2019.07.15 05:46 #1769 Roman Shiredchenko: ジョージ、これらのレポートを有料で提供することを考えてみてくれ、IMHO、何かがあるはずだ...。 私たちのために持ってくれているんですね。PAMMの選択のように、たくさんのものが注がれる...。:-) あなたのリーグには、もっと多くの能力があります。 ローマン、"give a shit "はやめとけ! ベストを選ぶための明確なルールがない限り、リーグをマネタイズすることに意味があるとは思えません。私を疑うアルテムや、努力を怠らない道化師バスカコフもいる。彼らは、リーグにまったく価値がないことを見事に証明しています。バスカコフの信号とは違う...あそこは本当に金鉱のようだ...そこのEquityは常に増加傾向にあるバランスになるんだ。そして、リーグはまさに...くたびれもうけ Georgiy Merts 2019.07.15 05:51 #1770 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 貿易の質でベスト20。 トレーディングクオリティの高いベスト5チャート 1...170171172173174175176177178179180181182183184...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
微妙に意味がわからない。
このマジシャンの取引報告書をエクセルファイルで添付します。
もっと詳しく知りたい方は、リーグ口座の投資パスワードをお教えします。
ファイルを見たが、必要な情報を引き出せない。
体力も気力もある：詳しく調査するパスワードをください（まあ、本当にトレードの結果でなぜこんなに差があるのか理解したいのです）。
ファイルを見たが、必要な情報を引き出すことができなかった。
勇気を出して、「パスワードを教えてくれたら詳しく調べてあげるよ」（なぜこんなに取引結果に差が出るのか、本当に知りたいのです）。
口座番号 9968945 (リーグハイ)
ログイン：9968945なぜEMAFlatSPがクローズしたかというと、通常モードではブレイクイーブンかストップロスのどちらかだと思うのですが。
投資家パスワード：iAuWgDi9
サーバー：Alpari-ECN-Demo
EMAFlatSPはなぜクローズしたのか-通常モードではブレイクイーブンかストップロスのどちらかだったと思うのですが。
442420はEMAFlatSPで、バックトローリングとは関係ない。
この取引は損失で終了したので、テイクロスやブレイクロスはありえません。
そうですね～、これは面白いですね。LIGEにマジックのフィルターで何か～問題があるのでは・・・と無駄に書いたわけではありません。
手動で開いた注文が、LIGAロボットの注文と同時に終了したのはなぜですか？
100％ありません。 ここには、そのようなものはありません。
...なぜEMAFlatSPがクローズしたのか - 通常モードではブレイクイーブンかストップロスのどちらかだと思うのですが。
どうやら
どうやら
IMHO: 逆には見えない......上に論理を述べた。
横ばい相場で2種類の魔術師＋マニュアルトレードがランダムに同時に決済されるなんてことはないはずです。
念のため：マニュアルトレードでは、その水準でSLやトラリピはなかったのでしょうか？PS: ブローカーの分足チャートを確認してください。3:41に何らかのスパイクがあったのかもしれませんね。
口座番号 9968945 (リーグハイ)
ログイン：9968945
投資家パスワード：iAuWgDi9
サーバー：Alpari-ECN-Demo
トレードを比べてみました。私が間違って いたことを認めます。
数5桁の気配値の差は、その後の取引で結果が大きく狂い始め、全く違う結果になることもあります。しかし、同じ差がわずか数セントの利益の差につながることもある。
そうですね、あとたまに「ダブル」トレードを開いていることがありますね。正常な動作モードであることに同意します。
IMHO: 逆には見えない......上に論理を述べた。
横ばい相場で2種類のマジコン＋マニュアルトレードがランダムに同時決済されるなんてことはないはずです。
1.念のためお聞きしますが、マニュアルトレードでは、その水準でSLやトラリピはなかったのでしょうか？PS: ブローカーの分足チャートをチェック - 3:41に何らかのスパイクがあったのでは？
1.なかった。実は、そうなんです。とても面白いことに、4つの成行注文が同時にクローズしたんです...。
2.そこそこ平坦
ジョージ、これらのレポートを有料で提供することを考えてみてくれ、IMHO、何かがあるはずだ...。
私たちのために持ってくれているんですね。PAMMの選択のように、たくさんのものが注がれる...。:-)
あなたのリーグには、もっと多くの能力があります。
ジョージ、これらのレポートを有料で提供することを考えてみてくれ、IMHO、何かがあるはずだ...。
私たちのために持ってくれているんですね。PAMMの選択のように、たくさんのものが注がれる...。:-)
あなたのリーグには、もっと多くの能力があります。
ローマン、"give a shit "はやめとけ!
ベストを選ぶための明確なルールがない限り、リーグをマネタイズすることに意味があるとは思えません。私を疑うアルテムや、努力を怠らない道化師バスカコフもいる。彼らは、リーグにまったく価値がないことを見事に証明しています。バスカコフの信号とは違う...あそこは本当に金鉱のようだ...そこのEquityは常に増加傾向にあるバランスになるんだ。そして、リーグはまさに...くたびれもうけ
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。
バランスによるトップ20。
バランス感覚に優れたトップ5のチャート。
貿易の質でベスト20。
トレーディングクオリティの高いベスト5チャート