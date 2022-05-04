リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 175 1...168169170171172173174175176177178179180181182...360 新しいコメント Eduard_D 2019.07.11 15:49 #1741 Georgiy Merts: まあ、何だかよくわからないけど。多少の価格差は仕方ないとして......やはり、違うマジコンなのだ。また、同時期にオープンしたということは、そこに大きなムーブメントがあったのかもしれません。 ジョージ あなた自身が繰り返し指摘しているように、リーグは指標やツールなのです。 そして、道具は使う前に較正する必要があります。 私はそれをしようとしているのですが、あなたからのサポートが見当たりません :(( ________________________________________________________________________ 同時に閉店し、 大きな動きはなかった。これがその表です。 Eduard_D 2019.07.11 15:56 #1742 より説得力を持たせるために、分刻みのチャートで。 Roman Shiredchenko 2019.07.11 15:59 #1743 Eduard_D: より説得力を持たせるために、分刻みのチャートで。 何が納得できるかというと、注文のトリガーとなるシグナルがあり、それが実行されて終わりです。今夜、マジックを見ますね～、投稿します・・・。 Georgiy Merts 2019.07.11 16:17 #1744 Eduard_D: ジョージ あなた自身が繰り返し指摘しているように、リーグは指標やツールなのです。 そして、道具は使う前に較正する必要があります。 私はそれをしようとしているのですが、あなたからのサポートが見当たりません :(( ________________________________________________________________________ 同時に閉店し、 大きな動きはなかった。これがその表です。 何が問題なのか、どうすればわかるのでしょうか？ マジコンがあるのか-どのような原理でそこに出入りしているのか、お教えします。その時に分かる。 システムの動作の違いをいちいち「キャッチ」することに意味があるとは思えません。間違いが見つかれば訂正します。 Roman Shiredchenko 2019.07.11 20:07 #1745 Eduard_D: 質問を繰り返す。 一番上のマグは442420、2番目と3番目は642422、一番下は手動で設定（エントリー価格を平均化しました）。 一番下は閉じませんでした。 もしかしたら、ある種のロボットが、マジックを追跡せずにすべてをカバーする、つまりフィルタリングしないのかもしれない......。 Eduard_D 2019.07.11 22:57 #1746 Georgiy Merts: どうすれば、そこが悪いとわかるのでしょうか？ 手品師を集めれば、入力と出力がどういう原理で行われているのかがわかるんです。では、見てみましょう。 システムの違いをいちいち「キャッチ」することに意味があるとは思えません。もし、バグが出たら修正します。 何も "獲る "ことはない。EAの性能のバグと、スリッページの違いによるトレードの違いを見分けることができるようになったんです。 すでに#1671 p168で「ダブル」トレードの誤りを指摘しました。 そして、私は、あなたが（リーグのソースコードに）これらのバグを持っていないことが最も確率の高い状況だと考えています。EALeague_Freeを作成した時のみ表示されます。 Eduard_D 2019.07.11 23:06 #1747 Roman Shiredchenko: 一番上のマグは442420、2番目と3番目は642422、一番下は手動で設定（エントリー価格を平均していた）。 つまり、すでに0.87ロットの総建玉があるのに、0.1ロットの出来高で平均化したのですか？うまくいったかな？ Eduard_D 2019.07.12 00:28 #1748 24バック＋3フォワードへの変更という共同決定について。 IMHOでは、このような大きな変更を行う前に、ちょっとした事前シミュレーションを行うのが良いと考えています。例えば、こんな風に。 1.TS4枚でマジックを選択（もちろん、結果の信頼性を考えるともっと多くのTSを試した方が良い）。選考基準：TCは3ヶ月程度前に最適化され、現在も稼動していること。部門は関係なく、異なる部門から取った方が良いくらいです。しかし、私はリーグ戦のレポートしか見ていないので、レポートから、143750, 643650, 643952, 640450を提案します。 2.これらのTSを最適化した日から今日までデモで取引した結果をコントロール値としています。 3.ここで、彼らの実際の最適化の日付の時点で提案された方法（24＋3）による最適化を開始する。143750の例で説明させていただきます。 2017.01.13～2019.01.13の裏最適化、2019.01.14～2019.04.13の表最適化という日程で最適化する必要があるのだそうです。 4.最適化手順全体が完了したら（ブレークイーブンとベンチマークSLを含む）、最適化の時点から今日までの期間（143750の例では、2019年4月13日から今日までの日付となる）、選択した入力パラメータ値を1回実行し、その結果をベンチマーク値と比較します。 そんな比較をしてみるのも面白いかもしれませんね。 Roman Shiredchenko 2019.07.12 04:20 #1749 Eduard_D: 総建玉数0.87ロットで、すでに0.1ロットで平均化されているわけですね。うまくいったかな？ はい、左側に開店時間の 欄がありますね...。不思議なことに、そうなんです、一気に閉じたんです。魔法のフィルターがないようなものです。 どう考えても作者が一番知っている...。 Georgiy Merts 2019.07.12 05:31 #1750 Roman Shiredchenko: 上のマグは442420、2番目と3番目は642422、下は手動で設定（エントリー価格を平均化しました）。 で、一番下を閉じなかった。 多分、ある種のロボットがマジックを追跡せずに全てをカバーする、つまりフィルタリングしない......。 そこにこれではっきりしましたね。これはバグではなく、機能です。 642422はGBPCADのZpnFlatRTS、つまりジグザグピークで逆トレールしてポーズをとってエントリーします。 価格がその水準に何度も「当たる」場合、ジグザグの縁がいくつもできる。パイクの差が非常に小さい場合は、同一水準とみなし、保留注文を1つだけ発注します。ピークの差が日足幅の1％より大きい場合、異なる水準とみなし、それぞれで保留注文を出します。その結果、終値が入力された2つ（あるいはそれ以上）の注文をほぼ同時に建てることができるようになりました。トレーリングストップにより、同時にクローズします。もし、固定のTP-SLがあれば、それぞれ異なるタイミングでクローズすることになります。 未決済注文によるエントリーの間、システムは各作業時間枠でエントリーが行われたかどうかを監視し、すでに多くのエントリーがある場合、価格に近いところに立っている未決済注文を削除します。TS 642422では、このようなチェックは1つのエントリで行われる。従って、15分以内に数回（3回でも）の決済注文によるエントリーが可能である。最適化の際、最大3つの未決済注文のバリアントがチェックされます。つまり、異なる距離の3つの注文が異なる時刻に開き、互いに近い距離で近い開始時刻の 2つか3つ（あるいは4つ）の注文が可能な状況（このマジックの場合ではなく、H4で動作するTSで、通常開く注文は3つまで可能）があり得るのです。 ロボットは常にマジックを追跡しています。としか機能しない。ちなみに、リーグでは100人以上のマジシャンが1つのアカウントで同時に作業しています。 1...168169170171172173174175176177178179180181182...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ、何だかよくわからないけど。多少の価格差は仕方ないとして......やはり、違うマジコンなのだ。また、同時期にオープンしたということは、そこに大きなムーブメントがあったのかもしれません。
ジョージ あなた自身が繰り返し指摘しているように、リーグは指標やツールなのです。
そして、道具は使う前に較正する必要があります。
私はそれをしようとしているのですが、あなたからのサポートが見当たりません :((
________________________________________________________________________
同時に閉店し、 大きな動きはなかった。これがその表です。
より説得力を持たせるために、分刻みのチャートで。
より説得力を持たせるために、分刻みのチャートで。
ジョージ あなた自身が繰り返し指摘しているように、リーグは指標やツールなのです。
そして、道具は使う前に較正する必要があります。
私はそれをしようとしているのですが、あなたからのサポートが見当たりません :((
________________________________________________________________________
同時に閉店し、 大きな動きはなかった。これがその表です。
何が問題なのか、どうすればわかるのでしょうか？
マジコンがあるのか-どのような原理でそこに出入りしているのか、お教えします。その時に分かる。
システムの動作の違いをいちいち「キャッチ」することに意味があるとは思えません。間違いが見つかれば訂正します。
質問を繰り返す。
一番上のマグは442420、2番目と3番目は642422、一番下は手動で設定（エントリー価格を平均化しました）。
一番下は閉じませんでした。
もしかしたら、ある種のロボットが、マジックを追跡せずにすべてをカバーする、つまりフィルタリングしないのかもしれない......。
どうすれば、そこが悪いとわかるのでしょうか？
手品師を集めれば、入力と出力がどういう原理で行われているのかがわかるんです。では、見てみましょう。
システムの違いをいちいち「キャッチ」することに意味があるとは思えません。もし、バグが出たら修正します。
何も "獲る "ことはない。EAの性能のバグと、スリッページの違いによるトレードの違いを見分けることができるようになったんです。
すでに#1671 p168で「ダブル」トレードの誤りを指摘しました。
そして、私は、あなたが（リーグのソースコードに）これらのバグを持っていないことが最も確率の高い状況だと考えています。EALeague_Freeを作成した時のみ表示されます。
一番上のマグは442420、2番目と3番目は642422、一番下は手動で設定（エントリー価格を平均していた）。
つまり、すでに0.87ロットの総建玉があるのに、0.1ロットの出来高で平均化したのですか？うまくいったかな？
24バック＋3フォワードへの変更という共同決定について。
IMHOでは、このような大きな変更を行う前に、ちょっとした事前シミュレーションを行うのが良いと考えています。例えば、こんな風に。
1.TS4枚でマジックを選択（もちろん、結果の信頼性を考えるともっと多くのTSを試した方が良い）。選考基準：TCは3ヶ月程度前に最適化され、現在も稼動していること。部門は関係なく、異なる部門から取った方が良いくらいです。しかし、私はリーグ戦のレポートしか見ていないので、レポートから、143750, 643650, 643952, 640450を提案します。
2.これらのTSを最適化した日から今日までデモで取引した結果をコントロール値としています。
3.ここで、彼らの実際の最適化の日付の時点で提案された方法（24＋3）による最適化を開始する。143750の例で説明させていただきます。
2017.01.13～2019.01.13の裏最適化、2019.01.14～2019.04.13の表最適化という日程で最適化する必要があるのだそうです。
4.最適化手順全体が完了したら（ブレークイーブンとベンチマークSLを含む）、最適化の時点から今日までの期間（143750の例では、2019年4月13日から今日までの日付となる）、選択した入力パラメータ値を1回実行し、その結果をベンチマーク値と比較します。
そんな比較をしてみるのも面白いかもしれませんね。
総建玉数0.87ロットで、すでに0.1ロットで平均化されているわけですね。うまくいったかな？
はい、左側に開店時間の 欄がありますね...。不思議なことに、そうなんです、一気に閉じたんです。魔法のフィルターがないようなものです。
どう考えても作者が一番知っている...。
上のマグは442420、2番目と3番目は642422、下は手動で設定（エントリー価格を平均化しました）。
で、一番下を閉じなかった。
多分、ある種のロボットがマジックを追跡せずに全てをカバーする、つまりフィルタリングしない......。
そこにこれではっきりしましたね。これはバグではなく、機能です。
642422はGBPCADのZpnFlatRTS、つまりジグザグピークで逆トレールしてポーズをとってエントリーします。
価格がその水準に何度も「当たる」場合、ジグザグの縁がいくつもできる。パイクの差が非常に小さい場合は、同一水準とみなし、保留注文を1つだけ発注します。ピークの差が日足幅の1％より大きい場合、異なる水準とみなし、それぞれで保留注文を出します。その結果、終値が入力された2つ（あるいはそれ以上）の注文をほぼ同時に建てることができるようになりました。トレーリングストップにより、同時にクローズします。もし、固定のTP-SLがあれば、それぞれ異なるタイミングでクローズすることになります。
未決済注文によるエントリーの間、システムは各作業時間枠でエントリーが行われたかどうかを監視し、すでに多くのエントリーがある場合、価格に近いところに立っている未決済注文を削除します。TS 642422では、このようなチェックは1つのエントリで行われる。従って、15分以内に数回（3回でも）の決済注文によるエントリーが可能である。最適化の際、最大3つの未決済注文のバリアントがチェックされます。つまり、異なる距離の3つの注文が異なる時刻に開き、互いに近い距離で近い開始時刻の 2つか3つ（あるいは4つ）の注文が可能な状況（このマジックの場合ではなく、H4で動作するTSで、通常開く注文は3つまで可能）があり得るのです。
ロボットは常にマジックを追跡しています。としか機能しない。ちなみに、リーグでは100人以上のマジシャンが1つのアカウントで同時に作業しています。