登録者数1200人!!! - ページ 97

新しいコメント
 
Anatolii Zainchkovskii:

ヒキガエルのようなものです )))) と、他でもないトレーダー、自分のお気に入りなのです )))

あなたが市場に製品を持っているとして、それはのようなテーマを作成する時間です： "どのように製品を促進するか"、または "どのように、どこで最高の広告を出すために、"まあ、想像力はあなたです、それはテーマが愚かであっても、新たに作成されたトピックの注目を集めることが重要です - それは問題ではない、それは重要な注目です：)

 
Vitaly Muzichenko:

あなたが市場で製品を持っていることを参照してください、それは次のようなトピックを作成する時間ですので： "どのように製品を促進するか"、または "どのように、どこに最高の広告を出す "まあ、あなたのための一般的なファンタジーは、それが新たに注目の話題で作成誘致することが重要です、テーマと愚か聞かせて - それは重要ではありません、それは重要です：）。

いや、商品は見世物、こんなタダの池沼、それの良さはゼロ）本物の耕運機は誰も売らない）。

 
Anatolii Zainchkovskii:

いや、この製品は見せ物だ、こんなタダのものはいくらでもある、使い物にならない)本物の耕運機なんて誰も売らないよ)。

なぜかというと、外為市場の懐は広いからです。

 
Vitaly Muzichenko:

なぜかというと、FXのポケットが広いからです。

お金がないからじゃない、前に「ヒキガエル」と言ったのは・・・。このフォーラムに参加している皆さんは、そのアイデアの重大 性を信じているからこそ、共有しないアイデアを持っているのだと思います。

 

そんな製品に思いを馳せている今日この頃です。

サポート、美しさ、コードの最適化（アルゴリズムが変わらない）にとても神経を使っています。

そして、ここでは毎日10人の新しい専門家が、「これはテストチェックポイントで+1億6千万円だ、200～100万ポンドで受けろ。

道徳：あなたが良心の呵責を感じている間、他の人は......。
 
Vladislav Andruschenko:

そんな製品に思いを馳せている今日この頃です。

サポート、美しさ、コードの最適化（アルゴリズムが変わらない）にとても神経を使っています。

そして、ここでは毎日10人の新しい専門家が、「テストチェックポイントに+1億6千万円です、200～10000ポンドで受けてください。

まるでロボットのように、なぜロボットが迷子になったのかと文句を言うのです（笑)。

 

最後のロングトレードを開始。

2:30に買い付け。RSIは40を下回りました。

 
Oleg Mamchenko:
誰の信号なんだろう？信号のリンクを教えてください。

リンクはできません。この場合、自分で考えて検索エンジンを使うしかない。

 

トップは昨日も今日もBrexitと150pの何かを参考にして、リスクを取らなかった。ポンドでも利食いできたかもしれませんが。


 
Vladimir Tkach:

トップは昨日も今日もBrexitと150pの何かを参考にして、リスクを取らなかった。ポンドでも利食いできたかもしれませんが。


その通りです。この「some brexit」は、この2年間ですでにスキャルパーを失いました。
1...90919293949596979899100101102103104...230
新しいコメント