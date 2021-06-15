登録者数1200人!!! - ページ 97 1...90919293949596979899100101102103104...230 新しいコメント Vitaly Muzichenko 2019.01.10 16:34 #961 Anatolii Zainchkovskii:ヒキガエルのようなものです )))) と、他でもないトレーダー、自分のお気に入りなのです )))あなたが市場に製品を持っているとして、それはのようなテーマを作成する時間です： "どのように製品を促進するか"、または "どのように、どこで最高の広告を出すために、"まあ、想像力はあなたです、それはテーマが愚かであっても、新たに作成されたトピックの注目を集めることが重要です - それは問題ではない、それは重要な注目です：) Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:36 #962 Vitaly Muzichenko:あなたが市場で製品を持っていることを参照してください、それは次のようなトピックを作成する時間ですので： "どのように製品を促進するか"、または "どのように、どこに最高の広告を出す "まあ、あなたのための一般的なファンタジーは、それが新たに注目の話題で作成誘致することが重要です、テーマと愚か聞かせて - それは重要ではありません、それは重要です：）。いや、商品は見世物、こんなタダの池沼、それの良さはゼロ）本物の耕運機は誰も売らない）。 Vitaly Muzichenko 2019.01.10 16:39 #963 Anatolii Zainchkovskii:いや、この製品は見せ物だ、こんなタダのものはいくらでもある、使い物にならない)本物の耕運機なんて誰も売らないよ)。なぜかというと、外為市場の懐は広いからです。 Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:42 #964 Vitaly Muzichenko:なぜかというと、FXのポケットが広いからです。お金がないからじゃない、前に「ヒキガエル」と言ったのは・・・。このフォーラムに参加している皆さんは、そのアイデアの重大 性を信じているからこそ、共有しないアイデアを持っているのだと思います。 Vladislav Andruschenko 2019.01.10 16:45 #965 そんな製品に思いを馳せている今日この頃です。 サポート、美しさ、コードの最適化（アルゴリズムが変わらない）にとても神経を使っています。 そして、ここでは毎日10人の新しい専門家が、「これはテストチェックポイントで+1億6千万円だ、200～100万ポンドで受けろ。道徳：あなたが良心の呵責を感じている間、他の人は......。 Anatolii Zainchkovskii 2019.01.10 16:47 #966 Vladislav Andruschenko:そんな製品に思いを馳せている今日この頃です。 サポート、美しさ、コードの最適化（アルゴリズムが変わらない）にとても神経を使っています。 そして、ここでは毎日10人の新しい専門家が、「テストチェックポイントに+1億6千万円です、200～10000ポンドで受けてください。まるでロボットのように、なぜロボットが迷子になったのかと文句を言うのです（笑)。 Vladimir Tkach 2019.01.10 17:28 #967 最後のロングトレードを開始。2:30に買い付け。RSIは40を下回りました。 Vladimir Karputov 2019.01.10 18:05 #968 Oleg Mamchenko: 誰の信号なんだろう？信号のリンクを教えてください。リンクはできません。この場合、自分で考えて検索エンジンを使うしかない。 Vladimir Tkach 2019.01.16 06:28 #969 トップは昨日も今日もBrexitと150pの何かを参考にして、リスクを取らなかった。ポンドでも利食いできたかもしれませんが。 Boris Gulikov 2019.01.16 09:49 #970 Vladimir Tkach:トップは昨日も今日もBrexitと150pの何かを参考にして、リスクを取らなかった。ポンドでも利食いできたかもしれませんが。 その通りです。この「some brexit」は、この2年間ですでにスキャルパーを失いました。 1...90919293949596979899100101102103104...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ヒキガエルのようなものです )))) と、他でもないトレーダー、自分のお気に入りなのです )))
あなたが市場に製品を持っているとして、それはのようなテーマを作成する時間です： "どのように製品を促進するか"、または "どのように、どこで最高の広告を出すために、"まあ、想像力はあなたです、それはテーマが愚かであっても、新たに作成されたトピックの注目を集めることが重要です - それは問題ではない、それは重要な注目です：)
いや、商品は見世物、こんなタダの池沼、それの良さはゼロ）本物の耕運機は誰も売らない）。
なぜかというと、外為市場の懐は広いからです。
お金がないからじゃない、前に「ヒキガエル」と言ったのは・・・。このフォーラムに参加している皆さんは、そのアイデアの重大 性を信じているからこそ、共有しないアイデアを持っているのだと思います。
そんな製品に思いを馳せている今日この頃です。
サポート、美しさ、コードの最適化（アルゴリズムが変わらない）にとても神経を使っています。
そして、ここでは毎日10人の新しい専門家が、「これはテストチェックポイントで+1億6千万円だ、200～100万ポンドで受けろ。道徳：あなたが良心の呵責を感じている間、他の人は......。
まるでロボットのように、なぜロボットが迷子になったのかと文句を言うのです（笑)。
最後のロングトレードを開始。
2:30に買い付け。RSIは40を下回りました。
誰の信号なんだろう？信号のリンクを教えてください。
リンクはできません。この場合、自分で考えて検索エンジンを使うしかない。
トップは昨日も今日もBrexitと150pの何かを参考にして、リスクを取らなかった。ポンドでも利食いできたかもしれませんが。
