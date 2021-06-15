登録者数1200人!!! - ページ 205

シュガーは何をやっているんだ！？加入者が飛躍的に伸びている。蜜を吸うハエのように飛んでいる!

そうですか、よかったですね :)
 
奇妙な信号...

シグナル」→「mt4」→「名前、著者、ブローカーで検索」で「IceF」（不完全な名前ですが、これで十分です）を入力→検索をクリックします。

特定の信号群を教えてくれる。しっかりとした利益（おおよそ100％以上）が出ているシグナルを探します。
 
MT5では、シンガポール人がプラットフォームの最高の広告を作成します。
 
Ivan Butko:
シンガポールドルが口座通貨であることは正しく理解しているのですが......これは。


シンガポール人？


そのサハランは どうやって見つけるのですか？

 
Roman Shiredchenko:

シンプルに。第5信号では加入者数で1位。

 
Roman Shiredchenko:

やった！

ロマン・シレドチェンコ

Saharは、mt4シグナルのトップサブスクライバーの一人です。"Sahar "は中東の名前の一部で...なのか、名前なのか...。よく知らないんだけど...。

彼は時折、トップに立つことがある。

 
ところで、1セントブローカーは、加入者によるmt4シグナルで上位に食い込んだ。ブローカーはFXOです。Real2です。楽器名の中にドットが入っています。あるコメントでは、加入者が数千ドルのリスクを負っているのに、シグナルプロバイダーは 100ドルで発射していると指摘されています。
Ivan Butko:

Vladimir Tkach:
誰かが定期的に叩いて無理矢理リスクを取らせているような...偽善者って気持ち悪いですね。

 
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ、ブルシがユーロパニクに巻き込まれたレビューが奇跡を起こす
