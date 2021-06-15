登録者数1200人!!! - ページ 92

Alexandr Saprykin:

私の知人で、以前、地元の長距離輸送会社に勤めていた人がいます。バスに乗せるのは牛だけで、人間は乗せないと言うのだ。それが、その仕事を辞めた理由だった。

乗客の中に副官がいなかったという意味だろう)。

 

友人は買い出しに行って出口を逃し、うつむいて座っているので振り向かなかったようだ。


 
Vladimir Tkach:

それは変ですね。5～6ポイントの利益があるそうです。そして彼女は、オーバーナイト・スプレッドを考慮しても、買いエントリーから10ポイントすべてを手に入れることができたのです。

裏返りましたね )))どうやらVPSに 問題があったようです。クローズがうまくいかなかった。

損失を乗り切ることができると思います。チャンスはある。

 
Boris Gulikov:

私のインジケーターは1.27000まで下がっている )

 
Boris Gulikov:

つまり、まず10ピップス程度を通過し、ブレークイーブンレベルの5ピップスからトロールを開始するのです。

シグナルに従ってエントリーし、5pipsのクローズまたは損切りを待ちます。

今日、彼女は売りシグナルでエントリーし、何らかの理由で買いに走った。彼女がどう説明するか見てみよう。昨日は、「乱気流フィルター」によってノーエントリーを正当化した。

昨日、彼女は売りシグナルを出さなかった -- 上記の投稿から、彼女はM5下降でRSI(7)が80を越えたら売ることが分かっている -- 昨日は80レベルに達していない -- なぜ彼女は昨日のノーエントリーから何らかの「乱高下フィルター」を作り上げなければならなかったのかは不明である。

 
Andrey F. Zelinsky:

昨日の不参加は、彼女の「乱流フィルター」のようなものによって説明されました。

昨日は80に届かなかった。

フィルターについての説明も見ました。でも、私は違うイメージを持っています。7日の2回の売りが効いて、次の反転もそうだった。再保険


 

3日のフラッシュ・クラッシュでも利益が 出た。


 
Vladimir Tkach:

フィルターについては、こんな説明もありました。でも、私の絵は違うんです。7日の2回の販売で次の逆転も獲得できたかもしれない。再保険

1時から3時までの時間フィルターに かかる。

昨日の1時頃、RSI(7)が80レベルに達していたことがわかりました（彼女のプロフィール写真にありました）。

 
Fast528:

私のインジケーターは1.27000まで下がっている )

1.27へアップしました ))現在1.14400
 
Boris Gulikov:
1.27までにアップしています))現在1.14400

私はすでにそれを見た )) ポンドが開いていた、私は愚かな取得) 、ユーロに同じ絵とユーロはすでにダウンしていた、ポンドは失速した。

