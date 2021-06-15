登録者数1200人!!! - ページ 92 1...858687888990919293949596979899...230 新しいコメント Vitaly Muzichenko 2019.01.08 04:11 #911 Alexandr Saprykin: 私の知人で、以前、地元の長距離輸送会社に勤めていた人がいます。バスに乗せるのは牛だけで、人間は乗せないと言うのだ。それが、その仕事を辞めた理由だった。乗客の中に副官がいなかったという意味だろう)。 Vladimir Tkach 2019.01.08 06:11 #912 友人は買い出しに行って出口を逃し、うつむいて座っているので振り向かなかったようだ。 Boris Gulikov 2019.01.08 07:02 #913 Vladimir Tkach:友人は買い出しに行って出口を逃し、うつむいて座っているので振り向かなかったようだ。 それは変ですね。5～6ポイントの利益があるそうです。そして彼女は、オーバーナイト・スプレッドを考慮しても、買いエントリーから10ポイントすべてを手に入れることができたのです。 裏返りましたね )))どうやらVPSに 問題があったようです。クローズがうまくいかなかった。 損失を乗り切ることができると思います。チャンスはある。 Fast235 2019.01.08 07:04 #914 Boris Gulikov:損失を乗り切ることができると思います。チャンスはある。私のインジケーターは1.27000まで下がっている ) Andrey F. Zelinsky 2019.01.08 07:11 #915 Boris Gulikov:それは変ですね。彼女は5-6pipsの利益を出している。そして、買いエントリーから、オーバーナイトスプレッドを考慮しても、10枚全部を取ることができるのです。 逆さになっている )))どうやらVPSに 問題があったようです。クローズがうまくいかなかった。 敗戦を見送ることになると思います。チャンスはある。つまり、まず10ピップス程度を通過し、ブレークイーブンレベルの5ピップスからトロールを開始するのです。 シグナルに従ってエントリーし、5pipsのクローズまたは損切りを待ちます。 今日、彼女は売りシグナルでエントリーし、何らかの理由で買いに走った。彼女がどう説明するか見てみよう。昨日は、「乱気流フィルター」によってノーエントリーを正当化した。 昨日、彼女は売りシグナルを出さなかった -- 上記の投稿から、彼女はM5下降でRSI(7)が80を越えたら売ることが分かっている -- 昨日は80レベルに達していない -- なぜ彼女は昨日のノーエントリーから何らかの「乱高下フィルター」を作り上げなければならなかったのかは不明である。 Vladimir Tkach 2019.01.08 07:19 #916 Andrey F. Zelinsky:昨日の不参加は、彼女の「乱流フィルター」のようなものによって説明されました。 昨日は80に届かなかった。フィルターについての説明も見ました。でも、私は違うイメージを持っています。7日の2回の売りが効いて、次の反転もそうだった。再保険 Vladimir Tkach 2019.01.08 07:23 #917 3日のフラッシュ・クラッシュでも利益が 出た。 Andrey F. Zelinsky 2019.01.08 07:32 #918 Vladimir Tkach:フィルターについては、こんな説明もありました。でも、私の絵は違うんです。7日の2回の販売で次の逆転も獲得できたかもしれない。再保険1時から3時までの時間フィルターに かかる。 昨日の1時頃、RSI(7)が80レベルに達していたことがわかりました（彼女のプロフィール写真にありました）。 Boris Gulikov 2019.01.08 08:14 #919 Fast528:私のインジケーターは1.27000まで下がっている ) 1.27へアップしました ))現在1.14400 Fast235 2019.01.08 08:27 #920 Boris Gulikov: 1.27までにアップしています))現在1.14400私はすでにそれを見た )) ポンドが開いていた、私は愚かな取得) 、ユーロに同じ絵とユーロはすでにダウンしていた、ポンドは失速した。 1...858687888990919293949596979899...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
友人は買い出しに行って出口を逃し、うつむいて座っているので振り向かなかったようだ。
それは変ですね。5～6ポイントの利益があるそうです。そして彼女は、オーバーナイト・スプレッドを考慮しても、買いエントリーから10ポイントすべてを手に入れることができたのです。
裏返りましたね )))どうやらVPSに 問題があったようです。クローズがうまくいかなかった。
つまり、まず10ピップス程度を通過し、ブレークイーブンレベルの5ピップスからトロールを開始するのです。
シグナルに従ってエントリーし、5pipsのクローズまたは損切りを待ちます。
今日、彼女は売りシグナルでエントリーし、何らかの理由で買いに走った。彼女がどう説明するか見てみよう。昨日は、「乱気流フィルター」によってノーエントリーを正当化した。
昨日、彼女は売りシグナルを出さなかった -- 上記の投稿から、彼女はM5下降でRSI(7)が80を越えたら売ることが分かっている -- 昨日は80レベルに達していない -- なぜ彼女は昨日のノーエントリーから何らかの「乱高下フィルター」を作り上げなければならなかったのかは不明である。
3日のフラッシュ・クラッシュでも利益が 出た。
1時から3時までの時間フィルターに かかる。
昨日の1時頃、RSI(7)が80レベルに達していたことがわかりました（彼女のプロフィール写真にありました）。
1.27までにアップしています))現在1.14400
私はすでにそれを見た )) ポンドが開いていた、私は愚かな取得) 、ユーロに同じ絵とユーロはすでにダウンしていた、ポンドは失速した。