登録者数1200人!!! - ページ 88 1...818283848586878889909192939495...230 新しいコメント Andrey Barinov 2018.12.19 16:11 #871 Andrey F. Zelinsky:2つ目の指標は何でしょうか？ Andrey Barinov 2018.12.19 16:23 #872 Andrey F. Zelinsky:APRの設定について教えてください。2番目の指標には2つのレベルがあります。で、30と70のレベルが写っていますが、これらは信号では使われていません。信号では40と80以上ですが、なぜか対称ではありません。テスターでEAをデフォルトのパラメータで動かしたところです。初めてやったので、もう何も言えません。テスター内のレベルは、MTからデフォルトで描画されます。 Vladimir Tkach 2018.12.19 18:17 #873 RSIのみ。逆信号で閉じることなく次のM5バーでシグナルが繰り返されたときに、上乗せする。時間の区切りがない、つまり座りすぎ。しかし、最大ドローダウン68％。ストップなしで、25ポイントのショートテイクプロフィット。夜 Andrey Barinov 2018.12.20 04:09 #874 Andrey F. Zelinsky:RSI以外の何らかの指標を使用している。 今日は売りシグナルが出たのですが・・・なぜかうまくいかず・・・エントリーは実際には損切りにはなりませんでしたが、60％の損切りになっていたかも・・・そんな馬力のロットがあるのですが、もしかしたら損切りになっていたかもしれません。 上のテスターの写真をあげました。そこには、ATRも使われていることがわかります。 Boris Gulikov 2018.12.20 09:31 #875 Andrey F. Zelinsky:昨日の「シグナル・エントリーに対する」動きは、わずか60ピップス（4サイン）でした--ここに、昨日の動きをhttps://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221 で 表示しました。 リスクが高すぎて怖い。たった半端な数字で「反対」に動くと、保証金がなくなってしまう。 これだけのリスクがありながら--週に1回のエントリーでも--、もう信号の寿命が怖いくらいです。 今週は2回エントリーし、次の2週は欠席した。 毎週--毎日通うのが恐ろしくなってくる。次の2週間はトレードするんですか？日足や週足でトレードしないと意味がない？ そして、彼女は何を恐れているのでしょうか？彼女の設定によるテスト（5分で目分量で素）によると、Expert Advisorは2017年2月から利益を出している。でも、2015年、2016年はずっと負けているとしましょう。 良い最適化とは言いません。ほんの屁のようなものだ。完璧な市場です。 ニュースに沿っていることが評価されたのです。 そして、負けると新しい信号が開かれるのです。そして、現在の加入者の半数は、同じ日に新しい電波を契約することになる。 人為的な風当たりはない。この市場には、原始的ではあるが、実行可能な戦略に非常に適した市場があるだけである。 取引の仕組みを理解していない人が加入していることは明らかです。しかし、彼らはすでに投資を回収している。 そして、そのアイドルの新しいシグナルがあれば、それを購読するのです。そして、それは本当の意味での人工的な風穴ではないだろう。これは十分な購読料になると思います。 シグナルは、多くの購読者がいる場合、本当にクールではありませんが、客観的な評価に従って第一位を持っているものです。しかし、ほとんどの加入者はあまり気にしていない。今ここで稼ぐチャンスがあるから、それを利用するのです。 明らかにダンピングは避けられない。そして、購読者の一部はそれを理解しているのです。しかし、市場そのものを見るよりも、できるだけ長く迷わないようにしてくれる、誰かに40ポンドを渡す方が楽な場合もある。 それがこのサービスの仕組みです。それが普通です。 Vasiliy Kolesov 2018.12.20 11:15 #876 Boris Gulikov:これから2週間、トレードするのか何なのか？日足や週足で取引しないなら意味がないのでは？ そして、何を恐れることがあるのでしょうか？彼女の設定でのテスト（5分で目分量で初歩的）によると、EAは2017年2月から利益を出しているそうです。でも、2015年、2016年はずっと負けているとしましょう。 良い最適化とは言いません。ただの屁みたいなものです。完璧な市場。 ニュースに沿っていることが評価されたのです。 そして、負けると新しい信号が開かれるのです。そして、現在の加入者の半数は、その日のうちに新しい電波を契約することになる。 人為的な風当たりはない。この市場には、原始的ではあるが、実行可能な戦略に非常に適した市場があるだけである。 取引の仕組みを理解していない人が加入していることは明らかです。しかし、彼らはすでに投資を回収している。 そして、そのアイドルの新しいシグナルがあれば、それを購読するのである。そして、それは本当の意味での人工的な風穴ではないだろう。これは十分な購読料になると思います。 シグナルは、多くの購読者がいる場合、本当にクールではありませんが、客観的な評価に従って第一位を持っているものです。しかし、ほとんどの加入者はあまり気にしていない。今ここで稼ぐチャンスがあるから、それを利用するのです。 明らかにダンピングは避けられない。そして、購読者の一部はそれを理解しているのです。しかし、相場そのものを見るよりも、できるだけ長く失敗しないようにする人に40ポンドを渡す方が簡単な場合もあります。 このサービスはそういう仕組みになっているのです。それが普通です。前任者の意見に全く同感です! Boris Gulikov 2018.12.20 12:06 #877 Andrey F. Zelinsky:-- ゴンチャールのシグナルは、1年以上前から注目されていたものです。 -- ギリシャの女性の信号があるのですが、品質的にはTOPの端っこで、みんなが購読し始めるまでの1、2ヶ月は注目されていましたね。 ゴンチャールは横ばい相場で小ロットでのショートエントリー、グリークは横ばい相場で全資本でのショートエントリー。 サービスの信号品質に対する評価は、明らかに変わりました。 ゴンチャールは「加入者選択」のボックスがなかったが、グリークはそのようなボックスがあるので、加入者の選択は質が悪い？ 例えば、私にとっては、どのようなシグナルに悩まされるのか理解できません。何年も品質に対処して、TOPの1位で利回りゼロになるのと、預金分散に対処して、1000人の購読者で四半期に主収入を得るのは別のことです。もちろん、評価は明らかに変わりました。個人的には2015年に信号がありました。2週間でトップ10に入り、さらに別の週にはトップ3に入りました。発行時、信号は9ヶ月前のものでした。損得勘定がしっかりしていた。最初の加入者が現れると、そのシグナルは急激にランキングを上げ、次の加入者が現れると、また急上昇する。購読者が20～30人だったころは、すでにトップ10に入っていました。そして、それは本当に2週間で実現したのです。 さて、見ての通り、フライとカツの分離があります。加入者数は、信号の総合的な魅力の客観的な評価に影響を与えません。 しかし一方で、「加入者の選択」は代替ランキングとなる。独自のTOPを持つ。一攫千金を狙いたい人へ。何しろ、ほとんどの人がこのために市場にやってくるのですから。 そして、誰もがすでにどこで、どのようにお金を稼ぐかを選択しているのです。資金の安全性とスムーズな進行、あるいは、より速く稼ぐチャンスがあるが、より大きなリスクを伴うzyhakhalnyアカウントにあります。 私は以前、2番目の選択肢に強く反対していました。しかし、ギリシャの女性は私の考えを変えてくれました。とにかく、彼女は投資家に梅の可能性を警告しているのだ。タラスと違って。何年も地道に稼ぎ続け、常に損をしているトレーダーの層があるのです。主なものは、最初の預金を引き出すための時間を持つことです。 Rashid Umarov 2018.12.20 13:35 #878 Andrey F. Zelinsky:前回のチャンピオンシップは、良い取引ではなく、よくあるMACD Expert Advisor（チャンピオンシップに参加するためだけに登場した最初のもの）によって優勝したことを覚えています。このように、理想とするチャンピオンシップに「勝利」した後、すべての感覚が失われた（チャンピオンシップが中止された理由についての個人的な意見です）。陰謀論が好きなのはよく知られていることです。たとえ額に傷があっても、自分の考えを貫き通す。 すでに答えが出ている質問でも構わない。 Rashid Umarov 2018.12.20 13:37 #879 Andrey F. Zelinsky:すると、複雑な評価式、多面的な統計、「シグナルの選び方」を推奨する何十もの記事が、「購読者数」というたった一つの指標に負けていることがわかります。 そして、これは良くないことで、高品質の取引を得ることが目的ではなく、「Co-group」の力を借りて、積極的なマーケティングとプロモーションで「購読者数」を示すことが目的なのです。群れを集めて、自分自身の信仰を紹介する。 "Hail J" (c) Andrey F. Zelinsky 2018.12.20 13:39 #880 Rashid Umarov:あなたの陰謀論への傾倒はよく知られています。たとえ額に答えを焼き付けたとしても、思ったことをそのまま口にする。 この質問がすでに回答されていても気にしない。私は特に「私の個人的見解」と書きましたが、それとも個人的な意見を持つことは禁じられているのでしょうか？ 公式の回答は「加筆して」というものでしたが、それは禁止されているのですか？ ラシード・ウマロフ："Hail J"私の投稿は削除されました " 静寂は食事を彩る" 1...818283848586878889909192939495...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2つ目の指標は何でしょうか？
APRの設定について教えてください。
2番目の指標には2つのレベルがあります。
で、30と70のレベルが写っていますが、これらは信号では使われていません。信号では40と80以上ですが、なぜか対称ではありません。
テスターでEAをデフォルトのパラメータで動かしたところです。初めてやったので、もう何も言えません。テスター内のレベルは、MTからデフォルトで描画されます。
RSIのみ。逆信号で閉じることなく次のM5バーでシグナルが繰り返されたときに、上乗せする。時間の区切りがない、つまり座りすぎ。しかし、最大ドローダウン68％。ストップなしで、25ポイントのショートテイクプロフィット。夜
RSI以外の何らかの指標を使用している。
今日は売りシグナルが出たのですが・・・なぜかうまくいかず・・・エントリーは実際には損切りにはなりませんでしたが、60％の損切りになっていたかも・・・そんな馬力のロットがあるのですが、もしかしたら損切りになっていたかもしれません。
上のテスターの写真をあげました。そこには、ATRも使われていることがわかります。
昨日の「シグナル・エントリーに対する」動きは、わずか60ピップス（4サイン）でした--ここに、昨日の動きをhttps://www.mql5.com/ru/forum/167008/page88#comment_9948221 で 表示しました。
リスクが高すぎて怖い。たった半端な数字で「反対」に動くと、保証金がなくなってしまう。
これだけのリスクがありながら--週に1回のエントリーでも--、もう信号の寿命が怖いくらいです。
今週は2回エントリーし、次の2週は欠席した。
毎週--毎日通うのが恐ろしくなってくる。
次の2週間はトレードするんですか？日足や週足でトレードしないと意味がない？
そして、彼女は何を恐れているのでしょうか？彼女の設定によるテスト（5分で目分量で素）によると、Expert Advisorは2017年2月から利益を出している。でも、2015年、2016年はずっと負けているとしましょう。
良い最適化とは言いません。ほんの屁のようなものだ。完璧な市場です。
ニュースに沿っていることが評価されたのです。
そして、負けると新しい信号が開かれるのです。そして、現在の加入者の半数は、同じ日に新しい電波を契約することになる。
人為的な風当たりはない。この市場には、原始的ではあるが、実行可能な戦略に非常に適した市場があるだけである。
取引の仕組みを理解していない人が加入していることは明らかです。しかし、彼らはすでに投資を回収している。
そして、そのアイドルの新しいシグナルがあれば、それを購読するのです。そして、それは本当の意味での人工的な風穴ではないだろう。これは十分な購読料になると思います。
シグナルは、多くの購読者がいる場合、本当にクールではありませんが、客観的な評価に従って第一位を持っているものです。しかし、ほとんどの加入者はあまり気にしていない。今ここで稼ぐチャンスがあるから、それを利用するのです。
明らかにダンピングは避けられない。そして、購読者の一部はそれを理解しているのです。しかし、市場そのものを見るよりも、できるだけ長く迷わないようにしてくれる、誰かに40ポンドを渡す方が楽な場合もある。
それがこのサービスの仕組みです。それが普通です。
これから2週間、トレードするのか何なのか？日足や週足で取引しないなら意味がないのでは？
そして、何を恐れることがあるのでしょうか？彼女の設定でのテスト（5分で目分量で初歩的）によると、EAは2017年2月から利益を出しているそうです。でも、2015年、2016年はずっと負けているとしましょう。
良い最適化とは言いません。ただの屁みたいなものです。完璧な市場。
ニュースに沿っていることが評価されたのです。
そして、負けると新しい信号が開かれるのです。そして、現在の加入者の半数は、その日のうちに新しい電波を契約することになる。
人為的な風当たりはない。この市場には、原始的ではあるが、実行可能な戦略に非常に適した市場があるだけである。
取引の仕組みを理解していない人が加入していることは明らかです。しかし、彼らはすでに投資を回収している。
そして、そのアイドルの新しいシグナルがあれば、それを購読するのである。そして、それは本当の意味での人工的な風穴ではないだろう。これは十分な購読料になると思います。
シグナルは、多くの購読者がいる場合、本当にクールではありませんが、客観的な評価に従って第一位を持っているものです。しかし、ほとんどの加入者はあまり気にしていない。今ここで稼ぐチャンスがあるから、それを利用するのです。
明らかにダンピングは避けられない。そして、購読者の一部はそれを理解しているのです。しかし、相場そのものを見るよりも、できるだけ長く失敗しないようにする人に40ポンドを渡す方が簡単な場合もあります。
このサービスはそういう仕組みになっているのです。それが普通です。
前任者の意見に全く同感です!
-- ゴンチャールのシグナルは、1年以上前から注目されていたものです。
-- ギリシャの女性の信号があるのですが、品質的にはTOPの端っこで、みんなが購読し始めるまでの1、2ヶ月は注目されていましたね。
ゴンチャールは横ばい相場で小ロットでのショートエントリー、グリークは横ばい相場で全資本でのショートエントリー。
サービスの信号品質に対する評価は、明らかに変わりました。
ゴンチャールは「加入者選択」のボックスがなかったが、グリークはそのようなボックスがあるので、加入者の選択は質が悪い？
例えば、私にとっては、どのようなシグナルに悩まされるのか理解できません。何年も品質に対処して、TOPの1位で利回りゼロになるのと、預金分散に対処して、1000人の購読者で四半期に主収入を得るのは別のことです。
もちろん、評価は明らかに変わりました。個人的には2015年に信号がありました。2週間でトップ10に入り、さらに別の週にはトップ3に入りました。発行時、信号は9ヶ月前のものでした。損得勘定がしっかりしていた。最初の加入者が現れると、そのシグナルは急激にランキングを上げ、次の加入者が現れると、また急上昇する。購読者が20～30人だったころは、すでにトップ10に入っていました。そして、それは本当に2週間で実現したのです。
さて、見ての通り、フライとカツの分離があります。加入者数は、信号の総合的な魅力の客観的な評価に影響を与えません。
しかし一方で、「加入者の選択」は代替ランキングとなる。独自のTOPを持つ。一攫千金を狙いたい人へ。何しろ、ほとんどの人がこのために市場にやってくるのですから。
そして、誰もがすでにどこで、どのようにお金を稼ぐかを選択しているのです。資金の安全性とスムーズな進行、あるいは、より速く稼ぐチャンスがあるが、より大きなリスクを伴うzyhakhalnyアカウントにあります。
私は以前、2番目の選択肢に強く反対していました。しかし、ギリシャの女性は私の考えを変えてくれました。とにかく、彼女は投資家に梅の可能性を警告しているのだ。タラスと違って。何年も地道に稼ぎ続け、常に損をしているトレーダーの層があるのです。主なものは、最初の預金を引き出すための時間を持つことです。
前回のチャンピオンシップは、良い取引ではなく、よくあるMACD Expert Advisor（チャンピオンシップに参加するためだけに登場した最初のもの）によって優勝したことを覚えています。このように、理想とするチャンピオンシップに「勝利」した後、すべての感覚が失われた（チャンピオンシップが中止された理由についての個人的な意見です）。
陰謀論が好きなのはよく知られていることです。たとえ額に傷があっても、自分の考えを貫き通す。
すでに答えが出ている質問でも構わない。
すると、複雑な評価式、多面的な統計、「シグナルの選び方」を推奨する何十もの記事が、「購読者数」というたった一つの指標に負けていることがわかります。
そして、これは良くないことで、高品質の取引を得ることが目的ではなく、「Co-group」の力を借りて、積極的なマーケティングとプロモーションで「購読者数」を示すことが目的なのです。
群れを集めて、自分自身の信仰を紹介する。
"Hail J" (c)
あなたの陰謀論への傾倒はよく知られています。たとえ額に答えを焼き付けたとしても、思ったことをそのまま口にする。
この質問がすでに回答されていても気にしない。
私は特に「私の個人的見解」と書きましたが、それとも個人的な意見を持つことは禁じられているのでしょうか？
公式の回答は「加筆して」というものでしたが、それは禁止されているのですか？
ラシード・ウマロフ：
"Hail J"
私の投稿は削除されました
" 静寂は食事を彩る"