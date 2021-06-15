登録者数1200人!!! - ページ 87 1...808182838485868788899091929394...230 新しいコメント Vladimir Tkach 2018.12.19 10:05 #861 Vasiliy Kolesov:競争相手が多すぎるから、そんなことはしないでしょう。そして、異なるセッションで機能する多くのスキームがあり、すべてが禁止されるわけではありません)そこで、リアル口座にExpert Advisorを設置してみました。ブローカーは「市場は閉じている」といって、夜間にはオープンさせてくれなかった。 Yevhenii Levchenko 2018.12.19 10:08 #862 Vladimir Tkach:さすがに--隠し味はない。 M5(40;80)のRSI-7で鈍重なオープニング、オーバーナイト、ショートストップアンドテイク。定時閉館。Uターン。すべてのトマトにエントリー。1.06.2018-17.12.2018 こんなに簡単なら、なぜ多くの人が使っていないのでしょうか？それとも、そんな単純な話ではないのでしょうか？ Vladimir Tkach 2018.12.19 10:13 #863 Yevhenii Levchenko: そんなに簡単なら、なぜ多くの人が使っていないのでしょうか？それとも、そんな単純な話ではないのでしょうか？最新のトップセール そして、私たちが考えているのは、偽の加入者やレビューを使ったシグナルの宣伝です。 Rashid Umarov 2018.12.19 10:23 #864 Vladimir Tkach:上位の最新取引そして、私たちが理解したように、偽の加入者やレビューによる信号の宣伝がありました。一般的に、シグナルプロバイダーは、英語圏では非常に有名なユーザーです。彼女はシグナルズのすべての初心者をサポートしてきた長い歴史があり、それ以降もサポートしています。だから、1000人以上の友達がいて、彼女のシグナルがすぐに膨大な数の潜在的購読者に知られるのは、驚くことではないのです。 だから、大騒ぎする必要はないんです。 TheXpert 2018.12.19 10:28 #865 Vladimir Tkach:そして、そのシグナルが偽の加入者やレビューによって宣伝されたと考える方法です。人は自分のコミュニティを持つことができるということを、なぜみんな忘れてしまうのでしょうか。 Yevhenii Levchenko 2018.12.19 10:35 #866 Vladimir Tkach:最新のトップセール そして、私たちが考えているのは、偽の加入者やレビューを使ったシグナルの宣伝です。 そういう意味じゃなくて...。 うまくいけば...そして、どうやって！なぜ多くの人が使っていないのでしょうか？複雑な戦略ではないんですね。個人的にはこれで信号を流すのではないのですか？せめてデモを) Vladimir Tkach 2018.12.19 11:17 #867 Yevhenii Levchenko: そういうことじゃなくて...。 うまくいけば...確かにそうだ！なぜ多くの人が使わないのだろう？複雑な戦略ではないんですね。あなた個人は、これを使って信号を流すつもりはないのですか？せめてデモを)さっそく本物に賭けてみました。何回かトレードした後、投稿します。ブローカーは昨夜、取引を開始しなかった。Expert Advisorに、ブローカーが開くまで叩くという条件を追加しました。 Yevhenii Levchenko 2018.12.19 11:31 #868 Vladimir Tkach:さっそく本物に賭けてみました。何回かトレードした後、投稿します。ブローカーは昨夜、取引を開始しなかった。Expert Advisorに条件を追加しました - ブローカーが開くまで叩くことです。どうなるんだろう...。 Vitaly Muzichenko 2018.12.19 12:26 #869 Vladimir Tkach:さっそく本物に賭けてみました。何回かトレードした後、投稿します。ブローカーは昨夜、取引を開始しなかった。Expert Advisorに条件を追加しました - ブローカーが開くまで叩くことです。横転した後は、おそらくごく普通の状態であり、どこもチカラを入れる必要はない）。 Yevhenii Levchenko 2018.12.19 14:21 #870 ilvic:興味深いコメントとYandexの翻訳からのスクリーンショットをいくつか。 数百万米ドルが同時に市場に入ることを考えると、ポイントはRSIではないのかもしれない) このタイプミスは、シグナルが届いてからまだ1週間も経っていないのに、すでに14人の購読者がいます。これは雇われ加入者の旅団が働いているのだろうか) 1...808182838485868788899091929394...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
競争相手が多すぎるから、そんなことはしないでしょう。そして、異なるセッションで機能する多くのスキームがあり、すべてが禁止されるわけではありません)
そこで、リアル口座にExpert Advisorを設置してみました。ブローカーは「市場は閉じている」といって、夜間にはオープンさせてくれなかった。
さすがに--隠し味はない。
M5(40;80)のRSI-7で鈍重なオープニング、オーバーナイト、ショートストップアンドテイク。定時閉館。Uターン。すべてのトマトにエントリー。1.06.2018-17.12.2018
そんなに簡単なら、なぜ多くの人が使っていないのでしょうか？それとも、そんな単純な話ではないのでしょうか？
そして、私たちが考えているのは、偽の加入者やレビューを使ったシグナルの宣伝です。
一般的に、シグナルプロバイダーは、英語圏では非常に有名なユーザーです。彼女はシグナルズのすべての初心者をサポートしてきた長い歴史があり、それ以降もサポートしています。だから、1000人以上の友達がいて、彼女のシグナルがすぐに膨大な数の潜在的購読者に知られるのは、驚くことではないのです。
だから、大騒ぎする必要はないんです。
人は自分のコミュニティを持つことができるということを、なぜみんな忘れてしまうのでしょうか。
うまくいけば...そして、どうやって！なぜ多くの人が使っていないのでしょうか？複雑な戦略ではないんですね。個人的にはこれで信号を流すのではないのですか？せめてデモを)
さっそく本物に賭けてみました。何回かトレードした後、投稿します。ブローカーは昨夜、取引を開始しなかった。Expert Advisorに、ブローカーが開くまで叩くという条件を追加しました。
どうなるんだろう...。
横転した後は、おそらくごく普通の状態であり、どこもチカラを入れる必要はない）。
興味深いコメントとYandexの翻訳からのスクリーンショットをいくつか。
数百万米ドルが同時に市場に入ることを考えると、ポイントはRSIではないのかもしれない)
このタイプミスは、シグナルが届いてからまだ1週間も経っていないのに、すでに14人の購読者がいます。これは雇われ加入者の旅団が働いているのだろうか)