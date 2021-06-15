登録者数1200人!!! - ページ 87

Vasiliy Kolesov:

競争相手が多すぎるから、そんなことはしないでしょう。そして、異なるセッションで機能する多くのスキームがあり、すべてが禁止されるわけではありません)

そこで、リアル口座にExpert Advisorを設置してみました。ブローカーは「市場は閉じている」といって、夜間にはオープンさせてくれなかった。

 
Vladimir Tkach:

さすがに--隠し味はない。

M5(40;80)のRSI-7で鈍重なオープニング、オーバーナイト、ショートストップアンドテイク。定時閉館。Uターン。すべてのトマトにエントリー。1.06.2018-17.12.2018


こんなに簡単なら、なぜ多くの人が使っていないのでしょうか？それとも、そんな単純な話ではないのでしょうか？
 
Yevhenii Levchenko:
最新のトップセール


そして、私たちが考えているのは、偽の加入者やレビューを使ったシグナルの宣伝です。

 
Vladimir Tkach:

一般的に、シグナルプロバイダーは、英語圏では非常に有名なユーザーです。彼女はシグナルズのすべての初心者をサポートしてきた長い歴史があり、それ以降もサポートしています。だから、1000人以上の友達がいて、彼女のシグナルがすぐに膨大な数の潜在的購読者に知られるのは、驚くことではないのです。

だから、大騒ぎする必要はないんです。

 
Vladimir Tkach:

人は自分のコミュニティを持つことができるということを、なぜみんな忘れてしまうのでしょうか。

 
Vladimir Tkach:

そういう意味じゃなくて...。

うまくいけば...そして、どうやって！なぜ多くの人が使っていないのでしょうか？複雑な戦略ではないんですね。個人的にはこれで信号を流すのではないのですか？せめてデモを)
 
Yevhenii Levchenko:
さっそく本物に賭けてみました。何回かトレードした後、投稿します。ブローカーは昨夜、取引を開始しなかった。Expert Advisorに、ブローカーが開くまで叩くという条件を追加しました。

 
Vladimir Tkach:

どうなるんだろう...。

 
Vladimir Tkach:

横転した後は、おそらくごく普通の状態であり、どこもチカラを入れる必要はない）。

 
ilvic:

興味深いコメントとYandexの翻訳からのスクリーンショットをいくつか。

数百万米ドルが同時に市場に入ることを考えると、ポイントはRSIではないのかもしれない)


このタイプミスは、シグナルが届いてからまだ1週間も経っていないのに、すでに14人の購読者がいます。これは雇われ加入者の旅団が働いているのだろうか)

