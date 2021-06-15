登録者数1200人!!! - ページ 209 1...202203204205206207208209210211212213214215216...230 新しいコメント Ivan Butko 2020.03.07 13:27 #2081 MT4のイギリス人が逃げ回ってる。落ちぶれたブツブツより更に良い結果で、購読者数が飛躍的に伸びている まあ、MT5のプラットフォームの宣伝は失敗してますね ))))すべての信号の元トップが落第点 Maksim Korotkiy 2020.03.07 13:52 #2082 bullSheetシグナル取引商品の名前をよく見ると、すべての通貨ペアの名前にドットがついていることに気づくでしょう - これはマイクロ口座の証です。彼は50セントから始めた ))) 。それが、「1ポンドで億万長者になれるか」という問いに対する答えです。 削除済み 2020.03.07 15:03 #2083 multiplicator: そして、このような仕組みがこのサービスの場で作られているとしたら、どうしたらいいのでしょうか？ サービスを忘れてしまうか、すべての人とものを把握するのに多くの時間を費やしてしまうか、さまざまな理由でかなり問題があります。 その方がずっと簡単で安上がりだと思います。 削除済み 2020.03.07 15:24 #2084 Aleksandr Volotko: サービスのことを忘れるか、すべての人とすべてのものを追跡するために多くの時間を費やすか、これは多くの理由で非常に問題です。 その方が簡単だし、安上がりだと思うんです。 別の良い選択肢を見つけることができます。 自分の信号を作って、受信料をもらって、幸せになる) Uladzimir Izerski 2020.03.07 16:31 #2085 Ivan Butko: MT4のイギリス人が逃げ回ってる。結果は落ち目のデタラメ以上に、購読者数が飛躍的に伸びている。 イギリス人は、落ちぶれたデタラメよりも良くなっていると言うべきだろう。彼の購読者数は飛躍的に伸びているのだ。 順調に進んでいますが、おかわり1回で出金なし、ドローダウンが50％を超えているのは違和感があります。 それ以外は問題ありません)) マクシム・コロツキー bullSheetシグナル取引商品の名前を注意深く見ると、すべての通貨ペアの名前にドットがついていることに気づくでしょう - これはマイクロ口座の証です。 50セントから始めたそうです))。それが、「1ポンドで億万長者になれるか」という問いに対する答えです。 そこは同意しかねます。同意しかねますが、ドル口座の証券会社には、ドットやプレフィックスなどがついていたり、サービスを完全にスキップしていたりする場合があります。 アレクサンドル・ヴォロトコ これらのサービスをすべて使用したくない場合、あるいは忘れてしまい、すべての人とすべてのものを追跡するのに多くの時間を費やしてしまう場合、これはさまざまな理由でかなり問題です。 その方が簡単だし、安上がりだと思うんです。 何もしないなら、工場に行ったほうがいい。何らかの給料が垂れ流しになる。 オネドラルスド 別の良い選択肢を見つけることができます。 シグナルを作り、サブスクリプションを取得し、幸せになる) 今のは良いですね。++ Maksim Korotkiy 2020.03.07 19:39 #2086 Uladzimir Izerski: そこは納得いかない。ドル口座にドットやプレフィックスなどをつけている証券会社があります。 例えば、セント・アカウントのために別のサーバーを用意する余裕がなく、すべてのアカウントを同じサーバーに置いているような立派な証券会社があるでしょうか。 通貨ペア名のドットがプライス（マイクロ）口座にない証券会社の例を教えてください。 Uladzimir Izerski 2020.03.07 20:10 #2087 Maksim Korotkiy: 例えば、証券会社でセント用のサーバーを用意する余裕がなく、1つのサーバーですべての口座を管理しているような例はありますか？ 通貨ペア名のドットがプライス（マイクロ）口座でない証券会社の例を教えてください。 ソリッドが誰なのかわからない。私には、どれも同じに見えます。 ドットやアンダースコアなどのくずを、それぞれのニーズに応じて使い分けているのです。 でも、これはドル口座です。 Maksim Korotkiy 2020.03.07 21:58 #2088 Uladzimir Izerski: ソリッドが誰なのかわからない。私には、どれも同じに見えます。 ドットやアンダースコアなどのくずを、それぞれのニーズに応じて使い分けているのです。 でも、これはドル口座です。 インデックスではなく、通貨ペアの末尾にドットをつけたドル口座の例をお聞き しました。DTによってインデックスがあることは承知しています。セント口座の指標として、通貨ペアの末尾にあるDotの 話です。ドルフアカにドットがついている例はありますか？ 削除済み 2020.03.12 07:08 #2089 面白半分でYeleAnneのところに行ってみたが、信号なし Aleksey Semenov 2020.03.12 07:31 #2090 hoster: 興味本位でYaleAnneを見に行ったが、電波がない。 そう、そして彼女は何事もなかったかのように過去を清算し、ゼロから新しい人生を歩む。しかし、我々は彼女が「伝説の人」であることを知っている。 1...202203204205206207208209210211212213214215216...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ、MT5のプラットフォームの宣伝は失敗してますね ))))すべての信号の元トップが落第点
そして、このような仕組みがこのサービスの場で作られているとしたら、どうしたらいいのでしょうか？
サービスを忘れてしまうか、すべての人とものを把握するのに多くの時間を費やしてしまうか、さまざまな理由でかなり問題があります。
その方がずっと簡単で安上がりだと思います。
別の良い選択肢を見つけることができます。
自分の信号を作って、受信料をもらって、幸せになる)
イギリス人は、落ちぶれたデタラメよりも良くなっていると言うべきだろう。彼の購読者数は飛躍的に伸びているのだ。
順調に進んでいますが、おかわり1回で出金なし、ドローダウンが50％を超えているのは違和感があります。
それ以外は問題ありません))
bullSheetシグナル取引商品の名前を注意深く見ると、すべての通貨ペアの名前にドットがついていることに気づくでしょう - これはマイクロ口座の証です。 50セントから始めたそうです))。それが、「1ポンドで億万長者になれるか」という問いに対する答えです。
そこは同意しかねます。同意しかねますが、ドル口座の証券会社には、ドットやプレフィックスなどがついていたり、サービスを完全にスキップしていたりする場合があります。
何もしないなら、工場に行ったほうがいい。何らかの給料が垂れ流しになる。
今のは良いですね。++
そこは納得いかない。ドル口座にドットやプレフィックスなどをつけている証券会社があります。
例えば、セント・アカウントのために別のサーバーを用意する余裕がなく、すべてのアカウントを同じサーバーに置いているような立派な証券会社があるでしょうか。 通貨ペア名のドットがプライス（マイクロ）口座にない証券会社の例を教えてください。
ソリッドが誰なのかわからない。私には、どれも同じに見えます。
ドットやアンダースコアなどのくずを、それぞれのニーズに応じて使い分けているのです。
でも、これはドル口座です。
インデックスではなく、通貨ペアの末尾にドットをつけたドル口座の例をお聞き しました。DTによってインデックスがあることは承知しています。セント口座の指標として、通貨ペアの末尾にあるDotの 話です。ドルフアカにドットがついている例はありますか？
興味本位でYaleAnneを見に行ったが、電波がない。