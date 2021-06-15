登録者数1200人!!! - ページ 143

Renat Akhtyamov:
どっちだろう？
Rci
 
Vladimir Baskakov:

サービスによっては、獲得ポイント数を主な判断基準として信号を優先するものもあります。これが良いのか悪いのかはまだわかりません。

ECN口座については、ほとんどがECNで取引されています。

トレーダーがポイントで利益を出していても、手数料で収入以上の出費をしていることがある。
multiplicator:
ECN口座を持っているのでわかりませんが、手数料はそこそこです。

例えば、トレーダーがpipsで利益を出していても、手数料でpipsで稼いだ以上の金額を使い、pipsで利益を出し、口座は赤字ということもあり得ます。

ECNも持ってるし手数料もあるからわかんない。ポジションを決済 すると、それがすべて差し引かれ、純利益が残ります。それは他の人も同じでしょう

 
Vladimir Baskakov:

ECNも持ってるし手数料もあるからわからん。ポジションを決済 すると、それがすべて差し引かれ、純利益が残ります。それは他の人も同じでしょう

しかし、手数料はドル建て です

利益をpipsで計算する場合、始値から終値までのpipsしかカウントされません。

お客様の端末はドルでカウントされます。利益（pips）*ポイント値 - 取引の手数料（ドル）。
 
第2ヒンズー教の落下が続いている。最も経験豊富なトレーダーは20％を超えている（残高22kで）
 
Yevhenii Levchenko:
第2ヒンズー教の落下が続いている。20％を超えた経験豊富なトレーダーがいます（残高22kで）。
大幅増がリスクというのは納得いかない。デポ全体で2pipsのスキャルピングしてる時点でお察しですが・・・残念です。
 
敵を見ればわかるはずだ、追わないというサービスの方針は支持する、お前と同じように腹が立つが。例えば同志バシュコフツェフは、今シグナルをクローズしても、3ヶ月後には12番目の超完璧で超儲かるシグナルを打ち出すだろう、それは彼が後から考えても余裕で持っている、ただ我々はまだそれを知らないだけなのだ。なぜ、こんな良いノー・マーチンゲールシグナルを公開したのだろう。
Yury Lemeshev:
敵を見ればわかるはずだ、追わないというサービスの方針は支持する、お前と同じように腹が立つが。例えば、同志バシュコフツェフは、今シグナルを閉じても、3ヶ月後には、彼が振り返ると余裕で持っている、超完璧で超高収益のシグナルを12個打ち出すでしょう。なぜ、こんな良いシグナルをマーチンゲールなしで公開しようと思ったのだろう。
だから、良いシグナル、その戦略、そしてmmを研究するのが良いかもしれない、トップにはいくつかある
 
二代目ヒンドゥー、大貿易商のマエストロの信号が消えた...。大きなドローダウンだったに違いない。あるいは失くしたか。このような場合、ペテン師が言うように。
 
あ、マシュウコがしゃべった。通常、このタイプは草の下にひっそりと座っています。キーボードに水をかけるように、黙っているのだ。全部だ！モニタリングが始まる前の、長く完璧な歴史を持つ人たちのことです。通常、誰もが自分のシグナルについてヤジを飛ばし、（それが普通なのですが）何らかの形で宣伝しているのです。この人たちは、黙って座っているんです。まるで、気づかれないように死んだふりをするゴキちゃんのようなものです。
