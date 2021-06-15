登録者数1200人!!! - ページ 116 1...109110111112113114115116117118119120121122123...230 新しいコメント Ivan Butko 2019.03.05 11:00 #1151 Unicornis:この信号により、最初の加入者の預金は10倍以上になった。 もしかしたら、この幸運な人たちは、利益をどこかに持ち帰るべきなのかもしれません。お金があっても破産する人がいるのですから、道徳的ではありませんか？運か...okは宝くじでしょう：コインでルーブルの数十を過ごし、このチケットのコスト10倍、多分100倍、または1000倍で運を待つ...ただし、信号と違って、幸運なチケット購入者は、枕元に隠した数百/数千ドルの保証金を危険にさらすことはない。 Evgeniy Grebenuik 2019.03.05 11:12 #1152 みんな、サイトは良心的に仕事をし、2000年のランキングにシステムを入れたが、レミングは最初のものを追いかけて奈落の底へ走った。誰のせいでもなく、自分たちのせい？ Boris Gulikov 2019.03.05 12:20 #1153 Stanislav Aksenov:全くもって意味不明です。プロバイダーが排水口なら不正、ましてやペテン師だなんて誰が言った？ちなみに、レバレッジFXはカジノと並んで多くの州で禁止されています。カジノについてだったので、こう答えた。なぜ卵をかき混ぜているのか、それはわからない。裏返ったかどうかが関係あるのか？ 以前にもここで書きましたが、プロバイダーがわざと巧妙と思われるmmを使っているのは、大きな利益を誇示するためのトリックに過ぎません。 使用したExpert Advisorもセットファイルも、10、100倍の低リスクでも急落している。 そして、信号の提供者が このことを知らないはずがない。 Volodymyr Hrybachov 2019.03.05 12:30 #1154 ヒキガエルは、そんな女の子がたくさん来て、大衆と一緒に押し始めるのです。 ZS、フォーラムでいろんな変人を禁止するようになって助かった Stanislav Aksenov 2019.03.05 12:54 #1155 Boris Gulikov:流出してるかどうかは関係ないだろ？ 以前にもここで書きましたが、プロバイダーは巧妙と思われるmmをわざと使って、大きな利益を見せびらかすための策略に過ぎません。 10倍、100倍のリスクでもEAとセットファイル使用で消耗する。 そして、信号の提供者がこのことを知らないはずがない。でも、結局のところ、どんな製品・信号の説明も トリックと呼ばれる可能性があるんです。ここには、定義上、いたるところにキャッチがあるんです。 シグナルズプロバイダーが、購読料から収益を得ることを主目的としていることは、何ら不思議なことではないと思われます。利益を最大化することは、悪いことではありません。これがFXのやり方であり、この業界の仕様なのです。 Boris Gulikov 2019.03.05 13:30 #1156 Stanislav Aksenov:そうですね。でも、それならどんな商品・信号の説明も トリックと言えるかもしれませんね。定義上、あちこちにキャッチがあるんです。 シグナルプロバイダーが購読料で儲けることを主目的としていることは、何も不思議なことではないと思います。利益を最大化することは、悪いことではありません。これがFXのやり方であり、この業界の仕様なのです。絶対にダメです。 私はあなたと議論する意味がないと思う - あなたはとにかくあなたの意見に固執します。 ただ、利益を最大化したいと思うことは悪いことではない、ということだけは申し上げておきます。しかし、何年も履歴上で安定した結果を示す戦略を使って、誰かが、その戦略が時々利益を示すことができる（履歴上では半年か1年かもしれない）ことを利用し、その後どうしてもロットを過大評価して、その戦略は2、3ヶ月で一度失敗すると図々しく言っていることを知って、それを実行する人がいます。結局のところ、歴史上、基本的に毎月のように負けているのです Andrey F. Zelinsky 2019.03.05 14:22 #1157 TheXpert:なんでいきなり真っ白でフワフワなフリ してるんだ？信号を出すということは、プライベートで客にライバルをボロクソに言ったり、同じプライベートでも市場を通さず梅網を吹いたりするより、よっぽど誠実なことです。実際にも、真っ白でフワフワなフリをしているのは、あなたです。 あなたは2つのアカウントを持っています。このアカウントは未検証で、ユーザーを侮辱し、管理者に嫌味を言い、なぜか逃げ回っています。2つ目のアカウントは認証済みのもので、そこで製品を購入し、非常に合理的に行動していますね。最近BANされたから未確認のアカウントはBANされたけど確認済みのアカウントはそのままだったんでしょ？実際、認証済みユーザーとの二重アカウントは、フォーラムの戯言です。最近、彼らが書いているのは、一方は重複アカウントの認証を受けておらず、もう一方は認証を受けているということだけです。 ところで、「白くてふわふわ」という表現の由来は、誰もが知っているわけではなく、昔のジョークからきているのです。 ヒキガエルに「なんでこんなに汚いんだ、イボイボで緑色で、スライムで、要するに...ブルブルブル...」と聞いてみた。すると、ヒキガエルは悲しげに、人間の声で、独特のアクセントで、「バアジィー、ハァッ！」と答えました。実は白くてフワフワなんです!!!! そのジョークは、あなたの好みにぴったりですね。 私的なメッセージで私が何かを売っていると言って、私の方に投げかけたのを見てください。ずいぶん前のことですが、私はExpert Advisorを売却することにしました。買い手が見つかり、購入に合意した。しかし、最後の最後、買い手がすでにお金を握っているのに、私は責任を取らないことにして、売却を拒否したのです。それ以来、私はEAを売らないし、誰かに勧めることもない。私の発言を見ていただければ、私自身がEAを販売 することについてどう感じているかは、何度も書いています。 ちなみに、当時はマーケットプレイスもありませんでした。100年前の埃を掘って--埃や土で水ぶくれができたり膿が出たりするんですが--昨日のことを掘って掘って、誰かに嫌なことを言うための材料を探しているんですね。ジョークの中のカエルみたいなものですね。 TheXpert 2019.03.05 14:45 #1158 Andrey F. Zelinsky:屁理屈こねくり回し） 掲示板のチャラ男や不心得者を覚えておくのは常識だ、何年も前からいるからというだけでは済まされない。 Aleksey Semenov 2019.03.05 16:20 #1159 同じハムスターの信号から、ポップコーンがその場で揚げられるニュース Andrey F. Zelinsky 2019.03.05 17:10 #1160 彼女のマネーマネジメントの 戦略はこうだ。"大蛇のゴリッチ "です。 どうせ死ぬんだから、次から次へと頭を切り落とせばいいんです。 そして、もう1つの首がちぎれると、大蛇のゴリニチは「これは最初の首だけで、あと3つある」と微笑む。 1...109110111112113114115116117118119120121122123...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この信号により、最初の加入者の預金は10倍以上になった。 もしかしたら、この幸運な人たちは、利益をどこかに持ち帰るべきなのかもしれません。お金があっても破産する人がいるのですから、道徳的ではありませんか？
運か...okは宝くじでしょう：コインでルーブルの数十を過ごし、このチケットのコスト10倍、多分100倍、または1000倍で運を待つ...ただし、信号と違って、幸運なチケット購入者は、枕元に隠した数百/数千ドルの保証金を危険にさらすことはない。
全くもって意味不明です。プロバイダーが排水口なら不正、ましてやペテン師だなんて誰が言った？
ちなみに、レバレッジFXはカジノと並んで多くの州で禁止されています。カジノについてだったので、こう答えた。
なぜ卵をかき混ぜているのか、それはわからない。
裏返ったかどうかが関係あるのか？
ヒキガエルは、そんな女の子がたくさん来て、大衆と一緒に押し始めるのです。
ZS、フォーラムでいろんな変人を禁止するようになって助かった
流出してるかどうかは関係ないだろ？
でも、結局のところ、どんな製品・信号の説明も トリックと呼ばれる可能性があるんです。ここには、定義上、いたるところにキャッチがあるんです。
そうですね。でも、それならどんな商品・信号の説明も トリックと言えるかもしれませんね。定義上、あちこちにキャッチがあるんです。
絶対にダメです。
私はあなたと議論する意味がないと思う - あなたはとにかくあなたの意見に固執します。
ただ、利益を最大化したいと思うことは悪いことではない、ということだけは申し上げておきます。しかし、何年も履歴上で安定した結果を示す戦略を使って、誰かが、その戦略が時々利益を示すことができる（履歴上では半年か1年かもしれない）ことを利用し、その後どうしてもロットを過大評価して、その戦略は2、3ヶ月で一度失敗すると図々しく言っていることを知って、それを実行する人がいます。結局のところ、歴史上、基本的に毎月のように負けているのです
なんでいきなり真っ白でフワフワなフリ してるんだ？信号を出すということは、プライベートで客にライバルをボロクソに言ったり、同じプライベートでも市場を通さず梅網を吹いたりするより、よっぽど誠実なことです。
実際にも、真っ白でフワフワなフリをしているのは、あなたです。
あなたは2つのアカウントを持っています。このアカウントは未検証で、ユーザーを侮辱し、管理者に嫌味を言い、なぜか逃げ回っています。2つ目のアカウントは認証済みのもので、そこで製品を購入し、非常に合理的に行動していますね。最近BANされたから未確認のアカウントはBANされたけど確認済みのアカウントはそのままだったんでしょ？実際、認証済みユーザーとの二重アカウントは、フォーラムの戯言です。最近、彼らが書いているのは、一方は重複アカウントの認証を受けておらず、もう一方は認証を受けているということだけです。
ところで、「白くてふわふわ」という表現の由来は、誰もが知っているわけではなく、昔のジョークからきているのです。
ヒキガエルに「なんでこんなに汚いんだ、イボイボで緑色で、スライムで、要するに...ブルブルブル...」と聞いてみた。すると、ヒキガエルは悲しげに、人間の声で、独特のアクセントで、「バアジィー、ハァッ！」と答えました。実は白くてフワフワなんです!!!!
そのジョークは、あなたの好みにぴったりですね。
私的なメッセージで私が何かを売っていると言って、私の方に投げかけたのを見てください。ずいぶん前のことですが、私はExpert Advisorを売却することにしました。買い手が見つかり、購入に合意した。しかし、最後の最後、買い手がすでにお金を握っているのに、私は責任を取らないことにして、売却を拒否したのです。それ以来、私はEAを売らないし、誰かに勧めることもない。私の発言を見ていただければ、私自身がEAを販売 することについてどう感じているかは、何度も書いています。
ちなみに、当時はマーケットプレイスもありませんでした。100年前の埃を掘って--埃や土で水ぶくれができたり膿が出たりするんですが--昨日のことを掘って掘って、誰かに嫌なことを言うための材料を探しているんですね。ジョークの中のカエルみたいなものですね。
屁理屈こねくり回し）
掲示板のチャラ男や不心得者を覚えておくのは常識だ、何年も前からいるからというだけでは済まされない。
同じハムスターの信号から、ポップコーンがその場で揚げられるニュース
彼女のマネーマネジメントの 戦略はこうだ。"大蛇のゴリッチ "です。
どうせ死ぬんだから、次から次へと頭を切り落とせばいいんです。
そして、もう1つの首がちぎれると、大蛇のゴリニチは「これは最初の首だけで、あと3つある」と微笑む。