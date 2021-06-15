登録者数1200人!!! - ページ 111 1...104105106107108109110111112113114115116117118...230 新しいコメント Andrey Karachev 2019.02.26 18:22 #1101 Vladimir Baskakov: ポジションを決済したのに、履歴（シグナル）に表示されないということはありますか？今、あなたの投稿を見ました - 私は昨年の禁止令の後、今ほとんどこのフォーラムを訪問していません;) そのような事実はありませんし、そのようなご意見も見当たりませんので、一般的には取引履歴は 正しく読み込まれていると思います。このサイトでは、口座登録前の統計情報の表示の問題を除いては、このような問題に遭遇したことはありませんが、現在はほとんど解決しています。 統計情報の最大の問題は、私の考えでは、一部の小さな証券会社のサーバーでは、セントとドルの口座が区別できないことです。時々、騙されやすい投資家が、20-50ドルのセント口座の持ち主に、2000-5000ドルの預金を持っていると思い込んで、数千ドルの運用資金を渡しているのを見るのはつらいが、全員に警告する可能性はないだろう。 Fast235 2019.02.26 18:28 #1102 また出禁にしないとダメだろ。 削除済み 2019.02.26 18:30 #1103 Andrey Karachev:今、あなたの投稿を見ました - 私は昨年の禁止令の後、今ほとんどこのフォーラムを訪問していません;)そのような事実はありませんし、そのようなご意見も見当たりませんので、一般的には取引履歴は 正しく読み込まれていると思います。私はこのような問題に遭遇したことはありませんが、それに関するコメントには出会ったことがありません - 一般的にアクセス履歴は正しいです。時々、騙されやすい投資家が、2000-5000$の預金を持っていると思って、20-50$のセントアカウントホルダーに数千ドルの運用資金を渡しているのを見るのは苦痛ですが、全員に警告する方法はないのです。 基本的にそうです。フライとこちらの測定値は同じで、ネズミで確認しました。 Alexey Volchanskiy 2019.02.26 18:44 #1104 Andrey Karachev:今、あなたの投稿を見ました - 私は昨年の禁止令の後、今ほとんどこのフォーラムを訪問していません;)そのような事実はありませんし、そのようなご意見も見当たりませんので、一般的には取引履歴は 正しく読み込まれていると思います。このサイトでは、口座登録前の統計情報の表示の問題を除いては、このような問題に遭遇したことはありませんが、現在はほとんど解決しています。 統計情報の最大の問題は、私の考えでは、一部の小さな証券会社のサーバーでは、セントとドルの口座が区別できないことです。時々、騙されやすい投資家が、20-50ドルのセント口座の持ち主に、2000-5000ドルの預金を持っていると思い込んで、数千ドルの運用資金を渡しているのを見るのはつらいが、全員に警告する可能性はないだろう。セントアカウントで有料シグナルを開設することは、長い間できません。あまり見ないですよね )) Papa Vova 2019.02.26 18:51 #1105 1200人の加入者がどこにいるか秘密でないなら 私も登録しようかな。 Andrey Karachev 2019.02.26 19:08 #1106 Alexey Volchanskiy:セントアカウントで有料シグナルを開設することは、長い間できません。あまり見ないですよね))いいえ、アレクセイ - 私は頻繁に信号を監視し、私は1マイル離れてセントアカウントを参照してください））。 有料シグナルは、MQLシステムによってセントと認識されたアカウントでは開きません。しかし、残念ながらすべての証券会社で認識されているわけではなく、そのため手品が可能なのです)。 ヴラドヴラド: 1200人の加入者がどこにいるか秘密でないなら、私も加入しようかな。秘密ではありません。MT4の信号のリストでは、加入者の数によって並べ替えを設定 - 1900以上があります））。 Boris Gulikov 2019.02.26 19:27 #1107 Alexey Volchanskiy:セントアカウントで有料シグナルを開設することは、長い間できません。あまり見ないですよね))そうかもしれませんが、アンドレイは、小さな会社はドル勘定とセント勘定で同じサーバーを持っているとはっきり書いています。 セント口座は、それに応じてドル口座として表示されます。 MT4でこの現象が起こる小規模厨を少なくとも3人は知ってる。彼らの名前はW、F、そしてまたFで始まる。mt5でこうなる大手の超有名厨も一人いる。その名はRで始まる。 Aleksei Gureev 2019.02.27 17:29 #1108 Dmitry Vasylchenko: ボリス、本当にロボフォレックスの話をしてるのか？ はい、roboのセントMT5はドルMT5と同じ定義です。 Boris Gulikov 2019.02.27 19:21 #1109 Alexey Gureyev: はい、ロボットのセントmt5sはドルで定義されています。+ Vitali Kadel 2019.02.28 09:31 #1110 Alexey Gureyev: cents mt5 on robot はドルとして定義されます。 私は30.000千.Theの信号が200.000に増加し、200.000の利益を撤退しているデポで信号を観察します。私はなぜそのような収入と信号を行う質問を持っていた。 1...104105106107108109110111112113114115116117118...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ポジションを決済したのに、履歴（シグナル）に表示されないということはありますか？
今、あなたの投稿を見ました - 私は昨年の禁止令の後、今ほとんどこのフォーラムを訪問していません;)
そのような事実はありませんし、そのようなご意見も見当たりませんので、一般的には取引履歴は 正しく読み込まれていると思います。このサイトでは、口座登録前の統計情報の表示の問題を除いては、このような問題に遭遇したことはありませんが、現在はほとんど解決しています。 統計情報の最大の問題は、私の考えでは、一部の小さな証券会社のサーバーでは、セントとドルの口座が区別できないことです。時々、騙されやすい投資家が、20-50ドルのセント口座の持ち主に、2000-5000ドルの預金を持っていると思い込んで、数千ドルの運用資金を渡しているのを見るのはつらいが、全員に警告する可能性はないだろう。
セントアカウントで有料シグナルを開設することは、長い間できません。あまり見ないですよね ))
いいえ、アレクセイ - 私は頻繁に信号を監視し、私は1マイル離れてセントアカウントを参照してください））。
有料シグナルは、MQLシステムによってセントと認識されたアカウントでは開きません。しかし、残念ながらすべての証券会社で認識されているわけではなく、そのため手品が可能なのです)。
1200人の加入者がどこにいるか秘密でないなら、私も加入しようかな。
秘密ではありません。MT4の信号のリストでは、加入者の数によって並べ替えを設定 - 1900以上があります））。
そうかもしれませんが、アンドレイは、小さな会社はドル勘定とセント勘定で同じサーバーを持っているとはっきり書いています。
セント口座は、それに応じてドル口座として表示されます。
MT4でこの現象が起こる小規模厨を少なくとも3人は知ってる。彼らの名前はW、F、そしてまたFで始まる。mt5でこうなる大手の超有名厨も一人いる。その名はRで始まる。
ボリス、本当にロボフォレックスの話をしてるのか？
はい、ロボットのセントmt5sはドルで定義されています。
