登録者数1200人!!! - ページ 111

新しいコメント
 
Vladimir Baskakov:
ポジションを決済したのに、履歴（シグナル）に表示されないということはありますか？

今、あなたの投稿を見ました - 私は昨年の禁止令の後、今ほとんどこのフォーラムを訪問していません;)

そのような事実はありませんし、そのようなご意見も見当たりませんので、一般的には取引履歴は 正しく読み込まれていると思います。このサイトでは、口座登録前の統計情報の表示の問題を除いては、このような問題に遭遇したことはありませんが、現在はほとんど解決しています。 統計情報の最大の問題は、私の考えでは、一部の小さな証券会社のサーバーでは、セントとドルの口座が区別できないことです。時々、騙されやすい投資家が、20-50ドルのセント口座の持ち主に、2000-5000ドルの預金を持っていると思い込んで、数千ドルの運用資金を渡しているのを見るのはつらいが、全員に警告する可能性はないだろう。

 
また出禁にしないとダメだろ。
削除済み  
Andrey Karachev:

今、あなたの投稿を見ました - 私は昨年の禁止令の後、今ほとんどこのフォーラムを訪問していません;)

そのような事実はありませんし、そのようなご意見も見当たりませんので、一般的には取引履歴は 正しく読み込まれていると思います。私はこのような問題に遭遇したことはありませんが、それに関するコメントには出会ったことがありません - 一般的にアクセス履歴は正しいです。時々、騙されやすい投資家が、2000-5000$の預金を持っていると思って、20-50$のセントアカウントホルダーに数千ドルの運用資金を渡しているのを見るのは苦痛ですが、全員に警告する方法はないのです。

基本的にそうです。フライとこちらの測定値は同じで、ネズミで確認しました。
 
Andrey Karachev:

今、あなたの投稿を見ました - 私は昨年の禁止令の後、今ほとんどこのフォーラムを訪問していません;)

そのような事実はありませんし、そのようなご意見も見当たりませんので、一般的には取引履歴は 正しく読み込まれていると思います。このサイトでは、口座登録前の統計情報の表示の問題を除いては、このような問題に遭遇したことはありませんが、現在はほとんど解決しています。 統計情報の最大の問題は、私の考えでは、一部の小さな証券会社のサーバーでは、セントとドルの口座が区別できないことです。時々、騙されやすい投資家が、20-50ドルのセント口座の持ち主に、2000-5000ドルの預金を持っていると思い込んで、数千ドルの運用資金を渡しているのを見るのはつらいが、全員に警告する可能性はないだろう。

セントアカウントで有料シグナルを開設することは、長い間できません。あまり見ないですよね ))

 
1200人の加入者がどこにいるか秘密でないなら私も申し込もうかな。 私も登録しようかな。
 
Alexey Volchanskiy:

セントアカウントで有料シグナルを開設することは、長い間できません。あまり見ないですよね))

いいえ、アレクセイ - 私は頻繁に信号を監視し、私は1マイル離れてセントアカウントを参照してください））。

有料シグナルは、MQLシステムによってセントと認識されたアカウントでは開きません。しかし、残念ながらすべての証券会社で認識されているわけではなく、そのため手品が可能なのです)。

ヴラドヴラド:
1200人の加入者がどこにいるか秘密でないなら、私も加入しようかな。

秘密ではありません。MT4の信号のリストでは、加入者の数によって並べ替えを設定 - 1900以上があります））。

 
Alexey Volchanskiy:

セントアカウントで有料シグナルを開設することは、長い間できません。あまり見ないですよね))

そうかもしれませんが、アンドレイは、小さな会社はドル勘定とセント勘定で同じサーバーを持っているとはっきり書いています。

セント口座は、それに応じてドル口座として表示されます。

MT4でこの現象が起こる小規模厨を少なくとも3人は知ってる。彼らの名前はW、F、そしてまたFで始まる。mt5でこうなる大手の超有名厨も一人いる。その名はRで始まる。

 
Dmitry Vasylchenko:
ボリス、本当にロボフォレックスの話をしてるのか？
はい、roboのセントMT5はドルMT5と同じ定義です。
 
Alexey Gureyev:
はい、ロボットのセントmt5sはドルで定義されています。
+
 
Alexey Gureyev:
cents mt5 on robot はドルとして定義されます。
私は30.000千.Theの信号が200.000に増加し、200.000の利益を撤退しているデポで信号を観察します。私はなぜそのような収入と信号を行う質問を持っていた。
1...104105106107108109110111112113114115116117118...230
新しいコメント