4マーク（506トレード）の平均利益20ピップス、それは強いピップスではありません。

ZS: でも、デポの負担が大きいのが残念です )

 
アレクサンドル・ブリスガロフ

は、スリッページタブを確認します。

加入者側の問題、接続不良、サーバーへのPingが 高いなど、加入者側には様々な問題が考えられます。


単発のケースならまだしも、（この信号のように）大量に発生した場合は、すでにサービスの問題になっています。
 

男、トレードを見た)

ピプサーの平均値)

 

みなさん、こんにちは。

Pipsaverの平均購読者数は1000人以上、以上です))

できれば、どこを掘ればスリッページが減るのか、現実的に今日pipsqueakで損切りした人が多いので教えていただけませんか・・・。

ありがとうございます。

 
アレクサンドル・ブリスガロフ

くっそー）

pipserは平均化される)


あるいは、そのような解決策をサービス内で行うことも可能です。

1）2-3ピップ未満の結果を持つ取引 - シグナル統計（増加計算など）でカウントされません - あなたは、ピップス情報、数のように、別の行に書くことができます。

証券会社によっては、利益が3ピップス以下の場合、リベートがかからないところもあります。

この場合も同じように、統計上はスキャルピングが全くない、あるいは全取引のうち一定割合以上ない、ということになります。

2) もしプロバイダーがピプシングをしていて、ピプシングがある期間、例えば1日に一定の割合に達した場合 - セントアカウントの要領で「プロバイダーがピプシングをしています、加入者の結果は異なるかもしれません」のような警告を書きます。

 
トップ - その言葉にどれだけ投資しているか。いや、言葉だけではありません。それはステータスです。ランキング上位に食い込む！？トップは、すべてのベストの時 D))))



 
イワン・ブトコ
さあ、不況は大きなロットで修復されようとしています。彼はすでに150ポンドから84ポンドを稼いでいる。3月はすでに黒字です。

一番になれたことが嬉しすぎて、ちょっとやりすぎて、月末に手を動かして稼いでしまいました。
Igor Volodin:

さあ、ドローダウンが大きなロットで返済されようとしています。すでに-150ポンドから、84を獲得しています。3月でもう黒字になったんですよ。

最初に挑戦しすぎて、月末に利益を得るために手を使ったことがよかったのかもしれません。

このリスクなら、シグナルプロバイダーは 少なくとも月に100％の利益を与えてくれるはずです。
 

あるレビューによると、「彼は自分のステータスを気にしていて、私たちのアカウントは気にしていない」そうです。

このようなシグナルがTOPに「出た」ことは、「安定性」「信頼性」など多くの指標を考慮したランキングであるというサービス担当者の言葉・保証をやや弱めることになる。

レーティングの計算式には重大な作業が必要です。ここ数日の出来事とトップシグナルの振る舞いは、レーティングが下降気味であることを示しています。

 

そして、滑りが悪いというのは誰が考えたのでしょうか。なぜかみんな、いつも自分に不利になると思っている。でも、そうじゃないんです。時にスリッページは、即座の実行以上のものをもたらす。

結局、引き分けです。だから、怖がる必要はないのです。

