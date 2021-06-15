登録者数1200人!!! - ページ 123 1...116117118119120121122123124125126127128129130...230 新しいコメント Andrey F. Unicornis:あなたが欲しいのは...つまり、あなたが望むのは...私は自分の主張を述べているだけで、それが気に入らない、あるいは不合理だと思う人がいれば、完全に無視すればいいのです。 "欲しい "と "提案する"--この言葉には違いがあります。 ユニコルニス： 信号提供者の責任は、将来の受信料を得ることではありません。 これは責任ではなく、金儲けの手段としての無責任です。そ して、この種の稼ぎの例はいくつかあります--Goncharのシグナル、このシグナル--これらはすべて一回の加入者流入のためのシグナルであり、これらのシグナルには何ヶ月も「生きる」目的などないのです。 60ポイントのストップアウトに等しいストップロスで「まったく」エントリーする - このような戦略は、偶然にのみ「生きる」。このような信号を解析することは、「システマティック・サバイバー・エラー」の研究にほかならない。 そして、プロバイダーのように、何年もそのようなリスクに耐えながら、彼独自の「資金管理 システム」に従う限り、年に何百パーセントも稼ぐことができると言うことは、正当なストップアウトのたびに「滑稽」に見えるもので、それはもちろん、市場の急変によって引き起こされるものである。 Ivan Butko 2019.03.08 11:09 #1222 Unicornis: 信号提供者の責任として、今後受信料を取らないということです。シグナルプロバイダーは、シグナルに関する説明で誤解を与えている。彼は、例えば半年間一定のロットで、一定のストップロスで取引しています。しかし、説明文には「一定のロットのみで、それ以上はない」と書いてある。その後ストップロスが続き、同ロットのポジションを取り、マーチンゲールを使うも成功せず、もう一回負ける。 購読者は彼を信頼していたが、彼は彼らをだました。これが普通だと思いますか？ 契約者が大損してトラブルになったが、それは普通なのか？ 理由は、「説明」タブがMQL5サービスで実装されているため、結果的に何かのために設計されているからです。何のために？スパムのため？洪水対策？不正のため？誇大広告に使われているのでしょうか？ つまり、MQL5には「騙すためのプラットフォーム」を提供する責任があるのです。 もう何度も言っているし、スレッドまで作っているのだから、https://www.mql5.com/ru/forum/232889。 繰り返しになるが、責任範囲の問題をきっぱりと解決するには、2つのうちどちらかが必要である。 1.説明」タブを規制する または 2.このタブを削除します。 規制するということは、署名者が遵守する義務のあるものの提示を導入し、タブに明記することである。 a) ポジション量、1取引あたりの最大リスクはいくらか：固定数、非固定数。後者の場合、預け入れ金に対して受け入れられる最大限のリスクはどの程度でしょうか。 b)未決済 取引中の 入金禁止 c) 同時に開いているトレードの数、最大合計ストップロス。 d) レバレッジ OTHER - 新しいシグナルを開けようこちらは変更できません。信号係は、開ける前によく考え、よく準備する。 タブを外すということは、購読者に責任を負わせるということです。これは最も簡単な方法であり、怠慢な会社の方針に従うことになる。一方、加入者保護やセキュリティポリシーの観点からサービスを展開するのは、「説明」タブのレギュレーションです。 これにより、加入者の信頼感を高め、サービスの魅力を向上させることができます。 技術的には、私が理解するように、サービスがこの点でブローカーとの契約を持っていないので、取引が制限されることはできませんので、その後、署名者が書いているとタブ "説明 "で約束したものとの非遵守は、厳格な資金管理、ここですでにサービスの選択に、署名者の利益に悪影響を及ぼすはず制裁を伴います（分析を必要とします）。 1.信号の販売を禁止する。 2.信号の販売を一時的に禁止する。 3.売主の権利の否定。 4.売主の権利の一時的な剥奪。 信号係は、信号を開く前によく考えるようになる。 Как думаете, стоило бы ввести ответственность в сигналах за несоблюдение того, что указано в описании? 2018.03.22www.mql5.com Есть сигнал на витрине, который уже набрал 100 подписчиков, у автора есть и второй сигнал, который набрал 30 подписчиков с суммарным объёмом средст... 削除済み 2019.03.08 11:20 #1223 Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 11:23 #1224 Ivan Butko:そして全ては、MQL5のサービスによって「説明」タブが導入されたからであり、それ故に何かのためにあるのです。何のために？スパムのため？洪水対策？不正のため？誇大広告に使われているのでしょうか？説明」タブ以外に「ニュース」タブもありますが、とにかく、SignalのもとでISPが公式に発言することを禁止することはできないのです。 そのためにできることは、プロバイダーが利益を保証することを一切禁止することだ--市場にはそうした禁止事項がある。 IV.3.本製品への含有禁止 事項名称、ロゴ、スクリーンショットまたは説明において、利益を保証、約束または暗示すること。 Ivan Butko 2019.03.08 11:38 #1225 Vladimir Baskakov: 購読者の数は、多くの人に磁力を作用させます。これについても、今回のようなスレッドがありましたね～具体的な提案もありました。 それを引用させていただきます（写真、特に購読者欄にご注目ください）。 https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4 それはとてもシンプルなことです。昔、経験豊富な成功したトレーダーによって書かれた正規の取引ルールがあり、今日、現代の成功したトレーダーのうち怠け者だけが、本やブログでそのことを書かない。それらをもとに、「シグナル」を上位に引っ張る計算式の中で、それらの基準に重きを置くことができるのです。名付けて。 1.プロフィットファクターが高いほど、この信号は他の信号と比較してより多くのポイントを得ることができます。 2.収益性の高い取引の割合が高いほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得します。3.株式ドローダウンが小さいほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得します。4.株式ドローダウンが小さいほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得する。5.利益率が高いほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得します。6.取引時間が長いほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得します。 7.SLに対するTPの平均サイズ（TPに有利な割合）が高いほど、このシグナルは他のシグナルとの関係でより多くのポイントを獲得することになります。8.購読者数の情報を削除または修正する。数え方は？ そこで、ALLシグナルセールを行い、各基準をカウントする。重要なことは、連続する基準によって、低品質のシグナルが品質表の下位に追いやられてしまうことです。すべての基準を総合すると、最も安全で安定したシグナルを1位にすることができます。安定性は求めないが、例えば乱暴なパーセンテージが必要な加入者の場合、パーセンテージでソートできるフィルターをご紹介します。すべての指標で売れ筋をソートし、比較検討します。 1位は、すべての重要な指標を他よりよく組み合わせている売り手でしょう。2位は、1位を除く6つの指標をすべて兼ね備えた営業マンとなります。3位は、6つの指標をすべて合わせると、1位と2位以外のすべての指標よりも優れているセールスマンとなります。といった具合に。 例によって説明する。 2つのSignalがあります。一つは単純なトレンド指標、もう一つは純粋なマーチンゲール（谷ではなく波のあるバランスライン、つまり最初にプラスが閉じられ、次にマイナスが閉じられる）です。 1.シグナルAの プロフィットファクターは10、シグナルBのプロフィットファクターは2 であり、レーティング表ではシグナルAがシグナルBより上位に位置しています。 2.シグナルAは10％、シグナルBは90％の割合で利益を上げています。この指標では、シグナルAはシグナルBより悪く、両シグナルは同等です。しかし、信号を均等にすることはできないので、次のような基準で考えます。 3.シグナルAの 最大エクイティドローダウンは10％、シグナルBの最大 エクイティドローダウンは90％です。信号Aの方が優れているので、順位表では信号Bより上位になります。 4.シグナルAの 最大エクイティドローダウンは30％、シグナルBの最大エクイティドローダウンは10％です。信号Bの方が良いので、信号の点数は等しくなります。等しいことはありえない、次のようなパラメータを取る。 5.信号Aは1000％、信号Bは100％残高が増加します。信号Aの方が優れているので、格付け表では信号Bより上位になります。 6.シグナルAの 取引日数は100 日、シグナルBの 取引日数は200 日です。信号Bの方が良いので、信号の点数は等しくなります。イコールはありえない、次のパラメータを取る。 7.信号AはTP=100 SL=10（10:1）、信号Bは TP=20（またはダイナミック）、SLなし。信号Aの方が優れているので、順位表では信号Bより上位になります。2つのトレンドシグナルがあります。 1.信号Aの 利益率は10、信号Bの利益 率は10 です。イコール 2.シグナルAは10％、シグナルBは10％の割合で利益を上げています。イコール。 3.シグナル「A」の 最大エクイティドローダウンは10％、シグナル「B」の最大 エクイティドローダウンは10％です。イコール。 4.シグナル「A」の最大エクイティドローダウンは30％、シグナル「B」の最大 エクイティドローダウンは30％です。 イコール 5.信号 "A " は1000％、信号 "B " は1000％残高が増加する。 イコール 6.シグナル Aの取引日数は100 日、シグナルBの 取引日数は100 日 Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 11:47 #1226 Ivan Butko:このスレッドもそうでしたね -- 具体的な提案もありました。 それについて引用します（写真、特に購読者の欄に注目してください）。 ここでも、「市場通り」と受け止めることができる。市場では、販売数は見えない。 相場で例えるなら、シグナルから「購読者数」の指標を削除すればいいのです。 加入者の選択」とは、信頼性が最も低く、評価が高くない信号ばかりであることは明らかです。このような信号は、信号の性能に基づいて選択されるのではなく、他の人がこの信号を選択したからであることは明らかです。 この場合--「購読者数」は、最も簡単かつ迅速に操作できる指標となる--ゲインよりもさらに簡単に操作できるのである。 私は、「加入者の選択」というレーティングが登場したことで、フォーラムで「増量」について議論することさえやめてしまったことに気づきました。 削除済み 2019.03.08 12:46 #1227 Andrey F. Zelinsky:ここでも、「市場通り」と受け止めることができる。市場では、販売数は見えない。 相場で例えるなら、シグナルから「購読者数」の指標を削除すればいいのです。 加入者の選択」とは、信頼性が最も低い信号すべてであり、最高の評価ではないことは明らかです -- このような信号は、信号の性能に基づいて選択されるのではなく、他の人がこの信号を選択したからであることは明らかです。 この場合--「購読者数」は、最も簡単かつ迅速に操作できる指標となる--ゲインよりもさらに簡単に操作できるのである。 加入者選択」のレーティングが登場したことで、このフォーラムでは「増量」の議論すらなくなっていることに気がつきました。 ネズミの祖先に「マージンコールが鳴ったらどうするんだ？デポの再建に自分の＋3ヶ月を足すために、正直に答えたのだ。でも、説明文にはそのことが書かれていないんです。 Andrey F. これについても、今回のようなスレッドがありましたね～具体的な提案もありました。
それを引用させていただきます（写真、特に購読者欄にご注目ください）。
https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4
それはとてもシンプルなことです。昔、経験豊富な成功したトレーダーによって書かれた正規の取引ルールがあり、今日、現代の成功したトレーダーのうち怠け者だけが、本やブログでそのことを書かない。それらをもとに、「シグナル」を上位に引っ張る計算式の中で、それらの基準に重きを置くことができるのです。名付けて。
1.プロフィットファクターが高いほど、この信号は他の信号と比較してより多くのポイントを得ることができます。
2.収益性の高い取引の割合が高いほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得します。
3.株式ドローダウンが小さいほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得します。
4.株式ドローダウンが小さいほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得する。
5.利益率が高いほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得します。
6.取引時間が長いほど、このシグナルは他のシグナルと比較してより多くのポイントを獲得します。
7.SLに対するTPの平均サイズ（TPに有利な割合）が高いほど、このシグナルは他のシグナルとの関係でより多くのポイントを獲得することになります。
8.購読者数の情報を削除または修正する。
数え方は？
そこで、ALLシグナルセールを行い、各基準をカウントする。重要なことは、連続する基準によって、低品質のシグナルが品質表の下位に追いやられてしまうことです。すべての基準を総合すると、最も安全で安定したシグナルを1位にすることができます。安定性は求めないが、例えば乱暴なパーセンテージが必要な加入者の場合、パーセンテージでソートできるフィルターをご紹介します。
すべての指標で売れ筋をソートし、比較検討します。
1位は、すべての重要な指標を他よりよく組み合わせている売り手でしょう。2位は、1位を除く6つの指標をすべて兼ね備えた営業マンとなります。3位は、6つの指標をすべて合わせると、1位と2位以外のすべての指標よりも優れているセールスマンとなります。といった具合に。
例によって説明する。
2つのSignalがあります。一つは単純なトレンド指標、もう一つは純粋なマーチンゲール（谷ではなく波のあるバランスライン、つまり最初にプラスが閉じられ、次にマイナスが閉じられる）です。
1.シグナルAの プロフィットファクターは10、シグナルBのプロフィットファクターは2 であり、レーティング表ではシグナルAがシグナルBより上位に位置しています。
2.シグナルAは10％、シグナルBは90％の割合で利益を上げています。この指標では、シグナルAはシグナルBより悪く、両シグナルは同等です。しかし、信号を均等にすることはできないので、次のような基準で考えます。
3.シグナルAの 最大エクイティドローダウンは10％、シグナルBの最大 エクイティドローダウンは90％です。信号Aの方が優れているので、順位表では信号Bより上位になります。
4.シグナルAの 最大エクイティドローダウンは30％、シグナルBの最大エクイティドローダウンは10％です。信号Bの方が良いので、信号の点数は等しくなります。等しいことはありえない、次のようなパラメータを取る。
5.信号Aは1000％、信号Bは100％残高が増加します。信号Aの方が優れているので、格付け表では信号Bより上位になります。
6.シグナルAの 取引日数は100 日、シグナルBの 取引日数は200 日です。信号Bの方が良いので、信号の点数は等しくなります。イコールはありえない、次のパラメータを取る。
7.信号AはTP=100 SL=10（10:1）、信号Bは TP=20（またはダイナミック）、SLなし。信号Aの方が優れているので、順位表では信号Bより上位になります。
2つのトレンドシグナルがあります。
1.信号Aの 利益率は10、信号Bの利益 率は10 です。イコール
2.シグナルAは10％、シグナルBは10％の割合で利益を上げています。イコール。
3.シグナル「A」の 最大エクイティドローダウンは10％、シグナル「B」の最大 エクイティドローダウンは10％です。イコール。
4.シグナル「A」の最大エクイティドローダウンは30％、シグナル「B」の最大 エクイティドローダウンは30％です。 イコール
5.信号 "A " は1000％、信号 "B " は1000％残高が増加する。 イコール
6.シグナル Aの取引日数は100 日、シグナルBの 取引日数は100 日 イコール
7.信号AはTP=100 SL=10 (10:1)、信号Bは TP=100 SL=10 (10:1)である。
8.信号の作成時間など。同時には無理。まあ、これは理想的なケースであり、ありえないことですが、あるいは、ある売り手が同じシグナルを2つ作ったかのどちらかでしょう。先に作成したシグナルの一つ。そちらの方が高いです。
実際には、マーチントレードで半年、トレンド戦略で半年、保守的な中期戦略でさらに半年と、途中で売り手が戦術を変えることもあるので、もっと複雑なのですが、そのような場合は、「マーチントレードで半年、トレンド戦略で半年、保守的な中期戦略でさらに半年」となるわけです。
あるいは、たとえば、初日に預金の半分をリスクにさらして、ドローダウン率50％という烙印を押しておきながら、翌年にはドローダウンが10％にすら達していない。
そしてこの場合、解決策を見出すことができます。
1) 販売者に警告する（情報提供の側面：オファーまたは単なる参照）。もし販売者が取引スタイルを変え、評価を気にするなら、新しいシグナルを作成し、新しい（彼の）ルールに従ってすでにそれを使って取引する必要があることを。
理由：長期間の低損失取引により、契約者を欺く可能性があり、その後、警告なしに、大きなロットをオープンしたり、単に取引ルールを変更する：SLを増加させる、などの可能性がある。そして、売り手が警告しようが、「ニュース」欄を空白にしようが関係ないのです。ストーリーがあり、売り手には有利に働きますが、加入者にはマイナスに働くこともあります。だから、もし売り手が危険でリスキーなリスクをいくつか背負って『しくじった』場合、評価を気にする場合は、『シグナル』を再現して最後まで安全策を取った方がいいんです。
2）さらに平均値を追加して計算する。中央値。つまり、どの数字がより頻繁に現れるかである。したがって、年に一度50%のドローダウンがあり、残りの時間は10%のドローダウンであったとしたら、50は単に捨てられ、中央値は10となる。それから、もうひとつ数字が加わっています。
すなわち、最大ドローダウンと中央値ドローダウンがあり、それに対して評価点が付与される。
購読者に関しては、クラウド効果がどのように働くか、生々しい例で見ることができます。数字が新しい加入者ごとにますますあなたを翻弄するとき、新しいものの取得をスピードアップし、加入者がすべての結果に目を通し、比較したと誤解している。内なる独立した自己に耳を傾け、彼らにとって何が重要かを決めた：保守性、中庸性または積極性。
そこで、やはり、多かれ少なかれ、売り手の立場を公平にするために、以下のような選択肢を検討することを提案します。我々は統計のためにここに座っているのではなく、加入者のお金のためです。そうでなければ、接続機能を備えた有料の公開 モニターに何の意味があるのでしょうか。どんな売り手も売り手からの受動的な収入を望んでいる、それが彼らが信号を作成する理由です、そうでなければ - "無料" - 無料でそれを配る。ここでは、すべてが合理的で、すべてが論理的なのです。
ここに代替案、おおよそのものがあります（写真参照.//フォトショップです、サイトをハックしたわけではありません）。最初の1枚はフィラーです。
スマイリー1枚-購読者数100人まで。
100から1000まで、2つの笑顔。
3つの笑顔-1000人以上
2つ目は数値です。
したがって、加入者が2つのスマイリーを持つシグナルと100以上のシグナルを見た場合、どちらが多いかわからず、自分が興味のある数字だけを見ることになります。例えば、101人と999人の2つのシグナルがあった場合、999人を選択することになります。そして、このサイトでは、最高品質の貿易を促進し、提唱していきます。すなわち、安定性、安全性、収益性、効率性を第一に考える上では。そして、これらの指標は、貿易の弛み、停滞、急激な上下動がなく、すべて等しい割合で推移する必要があります。反則はない。
そして、「編集部の意見」（格付け）か「個人の好み」か、何を必要とするかは購読者が自分で決めることです。他の有望なシグナルの加入者を逃すという点で、権利を侵害することなく。
だから、望めば何でも可能なんです。例えば、競合他社は、その欄を完全に削除しています。
それは、ただ...作業しなければならないので、頭が痛いです。
このスレッドもそうでしたね -- 具体的な提案もありました。
それについて引用します（写真、特に購読者の欄に注目してください）。
ここでも、「市場通り」と受け止めることができる。市場では、販売数は見えない。
相場で例えるなら、シグナルから「購読者数」の指標を削除すればいいのです。
加入者の選択」とは、信頼性が最も低く、評価が高くない信号ばかりであることは明らかです。このような信号は、信号の性能に基づいて選択されるのではなく、他の人がこの信号を選択したからであることは明らかです。
この場合--「購読者数」は、最も簡単かつ迅速に操作できる指標となる--ゲインよりもさらに簡単に操作できるのである。
私は、「加入者の選択」というレーティングが登場したことで、フォーラムで「増量」について議論することさえやめてしまったことに気づきました。
私の記憶が正しければ、Marketは2012年に発表されたものです。
7年間で、メカニックはいわば彼の最も人気のある製品を12個もリリースしています。彼は定期的に彼のアドバイザーがどのように「生きて」いるかをシグナルで示します。非常に活発な取引と取引経験の7年間で、彼の製品、彼の製品の顧客のうち1人も、彼の製品が利益を生む取引ができることを示したものはありません。
だから、彼に「どうしたらいいか」と聞かないでください。彼は答えを持っていませんし、決して持っていません。
彼の製品は探求の対象です。
質的なステップとしては、議論中のシグナルに「お金の管理 システム」を作ることだった--が、実際は「希望的観測」であることが判明したのである。
彼女は、カジノで遊んでいるのだから、遅かれ早かれプラムが起こるだろうと、すぐさま購読者に手紙を出した。 しかし、購読者はそれを信じず、黄金のエルドラドを信じていた。