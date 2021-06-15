登録者数1200人!!! - ページ 115 1...108109110111112113114115116117118119120121122...230 新しいコメント Stanislav Aksenov 2019.03.05 09:00 #1141 Andrey F. Zelinsky: 私にとっては、シグナルサービスの 重大な欠点は、加入者の口座が流出してもプロバイダーが責任を負わないことです。レビューを読むと、みんなの不満は「雨漏り」ではなく、「雨漏りしているのに、提供者が "喜んでいる"」ということです。実際にも、そのようなことはないはずです。ああ、タラスがリークして盛り上がってたね。彼はすぐにチョコレートを永久に失いました。 だから、提供する側も本当に困るんです。人は目に見えるドローダウンと全てを失うリスクのないトレードをするために、市場に対して目に見える優位性がないことを理解できないのでしょうか？ Stanislav Aksenov 2019.03.05 09:02 #1142 Andrey F. Zelinsky:腐った哲学をわざと大衆に押し付けるのはやめましょう。カジノやギャンブルは、そう簡単に法律で禁止されるものではありません。 また、加入者には少なくとも基本的な保護が必要です。NLPの技術は廃止されたわけではありません。法律でレバレッジをかけたFX取引が禁止される可能性がありますが、それでいいのでしょうか？ Andrey Dik 2019.03.05 09:05 #1143 Stanislav Aksenov:ああ、タラスはリークしてチョコになっちゃったしな。彼はすぐにチョコレートを永久に失いました。 だから、提供する側も本当に困るんです。人は目に見えるドローダウンと全てを失うリスクのないトレードをするために、市場に対して目に見える優位性がないことを理解できないのでしょうか？タラスさんのチョコはどうなったんですか（笑) Ivan Butko 2019.03.05 09:16 #1144 Andrey Dik:タラスさんのチョコはどうなったんですか（笑)チョコを失わないだけでなく、自分もハイになった。そして今、彼はいつでもシグナルを開き、同じ平均法での取引を開始することができる。最終的に何を失ったかではなく、2年続いたという事実、そしてこれからも続くという事実に、人々は注目するのです。そして、購読者の半分（もっと多い）は彼が誰なのか全く知らないだろうし、常連は彼とデポを失った人たちしか覚えていないのだ。ですから、タラスは現時点だけでなく、長期的な視野で見ても Andrey F. Zelinsky 2019.03.05 09:29 #1145 Stanislav Aksenov:...わかっていないいや、私は......そして私は何も理解する必要はないのですが、そこにいる他の人に理解してほしいことを理解することが重要なのです。 スタニスラフ・アクセノフ...は、それでいいのか？ どうでもいいんですけどね。 Boris Gulikov 2019.03.05 09:35 #1146 Stanislav Aksenov:法律でレバレッジをかけたFX取引が禁止される可能性がありますが、それでいいのでしょうか？悪徳シグナルプロバイダー（要するにペテン師）とFXのレバレッジの関係はどうなっているのでしょうか ))))? なんで神様の贈り物と卵を混ぜるんだ？ TheXpert 2019.03.05 09:48 #1147 Andrey F. Zelinsky:腐った哲学をわざと大衆に押し付けるのはやめましょう。カジノやギャンブルは、そう簡単に法律で禁止されるものではありません。 なんでいきなり白くてフワフワなふりをしてるんだ？プライベートでお客さんにライバルを中傷したり、市場ではなくプライベートで梅干しネットを売ったりするよりも、信号を出した方がよっぽど誠実ですからね。 Ivan Butko 2019.03.05 10:09 #1148 嗚呼、電波が漏れて、契約者が話したがっているとき :D)) Stanislav Aksenov 2019.03.05 10:21 #1149 Boris Gulikov:悪徳シグナルプロバイダー（要するにペテン師）とFXのレバレッジの関係はどうなっているのか )))? なぜ、神の贈り物とスクランブルエッグを混ぜるのですか？ 意味がわからないよ。プロバイダが負けたなら不誠実、ましてや詐欺師なんて誰が言ったんだ？ 参考までに、レバレッジFXはカジノと並んで多くの州で禁止されています。カジノについてだったので、こう答えた。 何のために卵をかき混ぜているのか、私にはわかりません。 Unicornis 2019.03.05 10:24 #1150 Andrey F. Zelinsky:この場合、何に嫉妬するのでしょうか？ISPが1ヶ月で他人の金を400万円も流出させたこと？それなのに、自分でお金を稼いだ。それじゃ儲からないよ。そのような収益は、必ず自分に返ってきます。他人の不幸の上に自分の幸せは築けない」という言葉があります。 また、今回の件に関連して、加入者自身に責任があるというのは、正しいとは言えません。プロバイダーは本当に加入者の頭を馬鹿にしたようなことをした。彼女は信号の中で最初に論文を紹介した。「排水はそれほど悪くないので、残高を増やしてください、私たちは続けます」。 私としては、シグナルサービスの 重大な欠点は、プロバイダが加入者の口座紛失に責任を負わないことです。レビューを読むと、人々の不満は、負けていることではなく、負けているのにプロバイダーが「いい加減にしてくれ」ということです。実際にも、そうでない場合もあるはずです。 プロバイダは、少なくとも加入金の一部として、漏えいした加入者アカウントに責任を持つべきである。例えば、契約期間中にシグナル残高がマイナスになった場合、契約者に返金されます。そんな提案もすでにされています。全体の状況を客観的に把握する必要があるのです。 1.自宅の枕元にお金を置いておく。10年後にはインフレで貯蓄の30-50％が食いつぶされ（豊かな経済を考慮）、残ったお金は紙幣に変わる。国家は紙幣を定期的に更新し、国民の収入を管理・会計する。そして、ラフィクやカマズの時代は終わったのです。 2) 銀行にお金を持っていく。一番嫌なのはマイナス金利で、お金の財産が減り始め、さらにインフレになることです。銀行があなたのお金を全部持って「破裂」してしまうかもしれないのです。 3- 規制中のファンドに資金を預ける。保守的に年4％から、10％までは、それ以上はもらえません、最初に預けたお金の3〜5％の手数料を支払うことになります。経済が崩壊すれば荷物が残る、ファンドが盗まれれば何か刑務所に行くことになる。 4.トレーダーの資金によるPAMMアカウント - トレーダーの責任は彼の資金に比例し、トレーダーのサービスに対する支払いは利益の％（20〜50％） - 利益がなければ支払いもない。 5.ローカル信号のサービスです。費用は30-50$で、ペニー入金で毎月5-100%を稼ぐ良い機会です。保証金相当額の提供者の責任。多くのSignals Signatoriesは、トレーダー/プロバイダーと特定のVCとの癒着をほぼ100%排除している（PAMMの場合は可能）。 私たちが説明した信号は、最初の加入者の預金を10倍以上に増やしました - 貪欲でない幸運な人は、利益の5〜10倍を引き出すことができました。 もしかしたら、この幸運な人たちは、その利益をどこかに持ち帰るべきかもしれません。そうでなければ、誰かが損をしているのに、自分はまだお金を持っているということで、道徳的ではありませんね。 1...108109110111112113114115116117118119120121122...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私にとっては、シグナルサービスの 重大な欠点は、加入者の口座が流出してもプロバイダーが責任を負わないことです。レビューを読むと、みんなの不満は「雨漏り」ではなく、「雨漏りしているのに、提供者が "喜んでいる"」ということです。実際にも、そのようなことはないはずです。
ああ、タラスがリークして盛り上がってたね。彼はすぐにチョコレートを永久に失いました。
だから、提供する側も本当に困るんです。人は目に見えるドローダウンと全てを失うリスクのないトレードをするために、市場に対して目に見える優位性がないことを理解できないのでしょうか？
腐った哲学をわざと大衆に押し付けるのはやめましょう。カジノやギャンブルは、そう簡単に法律で禁止されるものではありません。
また、加入者には少なくとも基本的な保護が必要です。NLPの技術は廃止されたわけではありません。
法律でレバレッジをかけたFX取引が禁止される可能性がありますが、それでいいのでしょうか？
タラスさんのチョコはどうなったんですか（笑)
チョコを失わないだけでなく、自分もハイになった。そして今、彼はいつでもシグナルを開き、同じ平均法での取引を開始することができる。最終的に何を失ったかではなく、2年続いたという事実、そしてこれからも続くという事実に、人々は注目するのです。そして、購読者の半分（もっと多い）は彼が誰なのか全く知らないだろうし、常連は彼とデポを失った人たちしか覚えていないのだ。ですから、タラスは現時点だけでなく、長期的な視野で見ても
...わかっていない
いや、私は......そして私は何も理解する必要はないのですが、そこにいる他の人に理解してほしいことを理解することが重要なのです。
...は、それでいいのか？
どうでもいいんですけどね。
悪徳シグナルプロバイダー（要するにペテン師）とFXのレバレッジの関係はどうなっているのでしょうか ))))?
なんで神様の贈り物と卵を混ぜるんだ？
なんでいきなり白くてフワフワなふりをしてるんだ？プライベートでお客さんにライバルを中傷したり、市場ではなくプライベートで梅干しネットを売ったりするよりも、信号を出した方がよっぽど誠実ですからね。
意味がわからないよ。プロバイダが負けたなら不誠実、ましてや詐欺師なんて誰が言ったんだ？
参考までに、レバレッジFXはカジノと並んで多くの州で禁止されています。カジノについてだったので、こう答えた。
何のために卵をかき混ぜているのか、私にはわかりません。
この場合、何に嫉妬するのでしょうか？ISPが1ヶ月で他人の金を400万円も流出させたこと？それなのに、自分でお金を稼いだ。それじゃ儲からないよ。そのような収益は、必ず自分に返ってきます。他人の不幸の上に自分の幸せは築けない」という言葉があります。
また、今回の件に関連して、加入者自身に責任があるというのは、正しいとは言えません。プロバイダーは本当に加入者の頭を馬鹿にしたようなことをした。彼女は信号の中で最初に論文を紹介した。「排水はそれほど悪くないので、残高を増やしてください、私たちは続けます」。
私としては、シグナルサービスの 重大な欠点は、プロバイダが加入者の口座紛失に責任を負わないことです。レビューを読むと、人々の不満は、負けていることではなく、負けているのにプロバイダーが「いい加減にしてくれ」ということです。実際にも、そうでない場合もあるはずです。
プロバイダは、少なくとも加入金の一部として、漏えいした加入者アカウントに責任を持つべきである。例えば、契約期間中にシグナル残高がマイナスになった場合、契約者に返金されます。そんな提案もすでにされています。
全体の状況を客観的に把握する必要があるのです。
1.自宅の枕元にお金を置いておく。10年後にはインフレで貯蓄の30-50％が食いつぶされ（豊かな経済を考慮）、残ったお金は紙幣に変わる。国家は紙幣を定期的に更新し、国民の収入を管理・会計する。そして、ラフィクやカマズの時代は終わったのです。
2) 銀行にお金を持っていく。一番嫌なのはマイナス金利で、お金の財産が減り始め、さらにインフレになることです。銀行があなたのお金を全部持って「破裂」してしまうかもしれないのです。
3- 規制中のファンドに資金を預ける。保守的に年4％から、10％までは、それ以上はもらえません、最初に預けたお金の3〜5％の手数料を支払うことになります。経済が崩壊すれば荷物が残る、ファンドが盗まれれば何か刑務所に行くことになる。
4.トレーダーの資金によるPAMMアカウント - トレーダーの責任は彼の資金に比例し、トレーダーのサービスに対する支払いは利益の％（20〜50％） - 利益がなければ支払いもない。
5.ローカル信号のサービスです。費用は30-50$で、ペニー入金で毎月5-100%を稼ぐ良い機会です。保証金相当額の提供者の責任。多くのSignals Signatoriesは、トレーダー/プロバイダーと特定のVCとの癒着をほぼ100%排除している（PAMMの場合は可能）。
私たちが説明した信号は、最初の加入者の預金を10倍以上に増やしました - 貪欲でない幸運な人は、利益の5〜10倍を引き出すことができました。 もしかしたら、この幸運な人たちは、その利益をどこかに持ち帰るべきかもしれません。そうでなければ、誰かが損をしているのに、自分はまだお金を持っているということで、道徳的ではありませんね。