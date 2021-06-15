登録者数1200人!!! - ページ 119 1...112113114115116117118119120121122123124125126...230 新しいコメント Rashid Umarov 2019.03.06 10:22 #1181 いい加減、言い争うのはやめてくれ。 Aleksandr Borodavkin 2019.03.06 11:58 #1182 マーケットメーカーは今回、彼女にドローダウンを決済させると思う、第一に、彼らにクオードをもたらすヘンを切るのは良くない、第二に、怠惰な者だけがショートに走っていない、大多数は絶対にストップを取るべきだ。 Evgeniy Grebenuik 2019.03.06 13:23 #1183 逆にショートが8kに対してロングは24時間で28kも上昇しています Eduard_D 2019.03.06 14:39 #1184 今、加入者数で1位になっているのは、1ヶ月前に突如現れた新しいシグナルで、3年以上の歴史を持つ安定した素晴らしいシグナルです。同時に彼は、別のサービスでもこのシグナルを出した。 2年前くらいに、車の後ろにいる立派な男性をアバターにした信号で、同じように話が始まったのを覚えている人いますか？(名前をすっかり忘れてしまった）。そして、その結末を覚えていますか？ 今日のシグナルの背後にいるのは同じ男で、まったく同じ方法でシグナルを終了させるだろう。最大数の購読者を獲得したら、数時間でわざとすべてをリークして、ニュースに書き込むだろう。 モニターに気を取られてロボットがおかしくなり、何度も取引をしてしまったということです。また、シグナルの説明で、リスクは10%までに抑えるよう加入者に警告 する。 で、加入者が欲張ったんだから自己責任だろ。 この男は社会不適合者であり、彼の目的は金儲けではなく、購読者を馬鹿にすることである。 このような場合、サービスは何かアクションを起こすべきだと思いますか？ Nikolai Krylov 2019.03.06 14:49 #1185 Aleksandr Borodavkin: マーケットメーカーは今回、彼女にドローダウンを決済させると思う。まず、彼らのクオイドを運ぶチキンを切るのは良くないし、次に、怠惰な者だけが今ショーツに入っていない。ほとんどは彼らの足跡に八つ当たりするはずだ。 誰が嘆願書を持ってKOOKLに行くのでしょうか？:)))まるでフィンランドのおとぎ話のようです。昔、ある大都市に巨大な猫が住んでいました。ある日、ネズミたちが「この猫をどうしようか」と話し合っていた。彼らは、"鈴を買って、猫の首にぶら下げて、いつでも聞こえるようにしよう "と決めたのです。ネズミはそのお金を集めて鈴を買いました。誰が猫の首に鈴をぶら下げるかで意見が一致した。 Boris Gulikov 2019.03.06 17:40 #1186 Eduard_D:今、加入者数で1位になっているのは、1ヶ月前に突如現れた新しいシグナルで、3年以上の歴史を持つ安定した素晴らしいシグナルです。同時に彼は、別のサービスでもこのシグナルを出した。 2年前くらいに、車の後ろにいる立派な男性をアバターにした信号で、同じように話が始まったのを覚えている人いますか？(名前をすっかり忘れてしまった）。そして、その結末を覚えていますか？ 今日のシグナルの背後にいるのは同じ男で、まったく同じ方法でシグナルを終了させるだろう。最大数の購読者を獲得したら、数時間でわざとすべてをリークして、ニュースに書き込むだろう。 モニターに気を取られてロボットがおかしくなり、何度も取引をしてしまったということです。また、シグナルの説明で、リスクは10%までに抑えるよう加入者に警告 する。 で、加入者が欲張ったんだから自己責任だろ。 この男は社会不適合者であり、彼の目的は金儲けではなく、購読者を馬鹿にすることである。 このような場合、サービスは何かアクションを起こすべきだと思いますか？この人はまず詐欺師です。美談はフィクションです。 ブローカーとその平均値を見る )))) と、EA のバックテストがロードされていることが明らかです。履歴から不採算の取引を洗い出す。 社会不適合者なのでは？普通にリークしてるやんけ 数ヶ月前にも同じような信号がありました。これです。 ただ、その商人は男性ではなく、女性だった。同じ苗字。 おそらく2つのアカウントを登録したのだろう。ひとつは妻・妹に、ひとつは自分自身に。 その信号が捨てられた。今度は第2信号の番です。 おそらく前作同様、数ヶ月はもつと思います。 購読者の頭の中が理解できないんだけど？ Uladzimir Izerski 2019.03.06 17:50 #1187 購読者を誘い込むには特別な才能が必要です。 良い信号はたくさんあるのに、加入者が行かない。 その秘密は、魅せる才能! Petros Shatakhtsyan 2019.03.06 19:33 #1188 Nikolai Krylov: 誰が嘆願書を持ってKOOKLに行くのでしょうか？:)))まるでフィンランドのおとぎ話のようです。ある大都市に、大きな猫が住んでいた。ある日、ネズミたちが「この猫をどうしようか」と話し合っていた。鈴を買ってきて、猫の首にぶら下げて、いつでも聞こえるようにしよう」と考えた。ネズミはお金を集めて鈴を買いました。誰が猫の首に鈴をぶら下げるかで意見が一致した。フィンランドのおとぎ話ではありません。漫画もあるのですが、ロシア語訳が見つかりませんでした。注意点 年：1978年国名：ソビエト連邦、アルメニア。Cartoon: A Gathering of Mice -Մկրի ժողովジャンル：おとぎ話ディレクター：L.サハクィーンプロット：原作はフンコ・アパー（アタベック・フンコヤーン）の寓話。ネズミの議会は、猫の到着を知らせ、危険を警告するために、猫の首に鈴を吊るすことにした。 しかし、決断することと実行することは別物です。どのネズミもそんなことはできない。 削除済み 2019.03.06 20:28 #1189 Uladzimir Izerski:購読者を誘い込むには特別な才能が必要です。 良い信号はたくさんあるのに、加入者が行かない。 その秘密は、魅せる才能!一般的な誘引の方法をどなたか教えてください。 何を、どこに広告するのか？ Vitaly Muzichenko 2019.03.06 20:37 #1190 Anastasia Vasilenko:一般的な誘引の方法をどなたか教えてください。 何を、どこに広告するのか？ これが唯一の魅せ方であり、それ以外はつまらない、面白くない 1...112113114115116117118119120121122123124125126...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今、加入者数で1位になっているのは、1ヶ月前に突如現れた新しいシグナルで、3年以上の歴史を持つ安定した素晴らしいシグナルです。同時に彼は、別のサービスでもこのシグナルを出した。
2年前くらいに、車の後ろにいる立派な男性をアバターにした信号で、同じように話が始まったのを覚えている人いますか？(名前をすっかり忘れてしまった）。そして、その結末を覚えていますか？
今日のシグナルの背後にいるのは同じ男で、まったく同じ方法でシグナルを終了させるだろう。最大数の購読者を獲得したら、数時間でわざとすべてをリークして、ニュースに書き込むだろう。
モニターに気を取られてロボットがおかしくなり、何度も取引をしてしまったということです。また、シグナルの説明で、リスクは10%までに抑えるよう加入者に警告 する。
で、加入者が欲張ったんだから自己責任だろ。
この男は社会不適合者であり、彼の目的は金儲けではなく、購読者を馬鹿にすることである。
このような場合、サービスは何かアクションを起こすべきだと思いますか？
マーケットメーカーは今回、彼女にドローダウンを決済させると思う。まず、彼らのクオイドを運ぶチキンを切るのは良くないし、次に、怠惰な者だけが今ショーツに入っていない。ほとんどは彼らの足跡に八つ当たりするはずだ。
今、加入者数で1位になっているのは、1ヶ月前に突如現れた新しいシグナルで、3年以上の歴史を持つ安定した素晴らしいシグナルです。同時に彼は、別のサービスでもこのシグナルを出した。
2年前くらいに、車の後ろにいる立派な男性をアバターにした信号で、同じように話が始まったのを覚えている人いますか？(名前をすっかり忘れてしまった）。そして、その結末を覚えていますか？
今日のシグナルの背後にいるのは同じ男で、まったく同じ方法でシグナルを終了させるだろう。最大数の購読者を獲得したら、数時間でわざとすべてをリークして、ニュースに書き込むだろう。
モニターに気を取られてロボットがおかしくなり、何度も取引をしてしまったということです。また、シグナルの説明で、リスクは10%までに抑えるよう加入者に警告 する。
で、加入者が欲張ったんだから自己責任だろ。
この男は社会不適合者であり、彼の目的は金儲けではなく、購読者を馬鹿にすることである。
このような場合、サービスは何かアクションを起こすべきだと思いますか？
この人はまず詐欺師です。美談はフィクションです。
ブローカーとその平均値を見る )))) と、EA のバックテストがロードされていることが明らかです。履歴から不採算の取引を洗い出す。
社会不適合者なのでは？普通にリークしてるやんけ
数ヶ月前にも同じような信号がありました。これです。
ただ、その商人は男性ではなく、女性だった。同じ苗字。
おそらく2つのアカウントを登録したのだろう。ひとつは妻・妹に、ひとつは自分自身に。
その信号が捨てられた。今度は第2信号の番です。
おそらく前作同様、数ヶ月はもつと思います。
購読者の頭の中が理解できないんだけど？
購読者を誘い込むには特別な才能が必要です。
良い信号はたくさんあるのに、加入者が行かない。
その秘密は、魅せる才能!
誰が嘆願書を持ってKOOKLに行くのでしょうか？:)))
フィンランドのおとぎ話ではありません。漫画もあるのですが、ロシア語訳が見つかりませんでした。注意点
年：1978年
国名：ソビエト連邦、アルメニア。
Cartoon: A Gathering of Mice -Մկրի ժողով
ジャンル：おとぎ話
ディレクター：L.サハクィーン
プロット：原作はフンコ・アパー（アタベック・フンコヤーン）の寓話。ネズミの議会は、猫の到着を知らせ、危険を警告するために、猫の首に鈴を吊るすことにした。
しかし、決断することと実行することは別物です。どのネズミもそんなことはできない。
購読者を誘い込むには特別な才能が必要です。
良い信号はたくさんあるのに、加入者が行かない。
その秘密は、魅せる才能!
一般的な誘引の方法をどなたか教えてください。 何を、どこに広告するのか？
一般的な誘引の方法をどなたか教えてください。 何を、どこに広告するのか？
これが唯一の魅せ方であり、それ以外はつまらない、面白くない