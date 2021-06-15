登録者数1200人!!! - ページ 119

いい加減、言い争うのはやめてくれ。
 
マーケットメーカーは今回、彼女にドローダウンを決済させると思う、第一に、彼らにクオードをもたらすヘンを切るのは良くない、第二に、怠惰な者だけがショートに走っていない、大多数は絶対にストップを取るべきだ。
 
逆にショートが8kに対してロングは24時間で28kも上昇しています
 

今、加入者数で1位になっているのは、1ヶ月前に突如現れた新しいシグナルで、3年以上の歴史を持つ安定した素晴らしいシグナルです。同時に彼は、別のサービスでもこのシグナルを出した。

2年前くらいに、車の後ろにいる立派な男性をアバターにした信号で、同じように話が始まったのを覚えている人いますか？(名前をすっかり忘れてしまった）。そして、その結末を覚えていますか？

今日のシグナルの背後にいるのは同じ男で、まったく同じ方法でシグナルを終了させるだろう。最大数の購読者を獲得したら、数時間でわざとすべてをリークして、ニュースに書き込むだろう。

モニターに気を取られてロボットがおかしくなり、何度も取引をしてしまったということです。また、シグナルの説明で、リスクは10%までに抑えるよう加入者に警告 する。

で、加入者が欲張ったんだから自己責任だろ。

この男は社会不適合者であり、彼の目的は金儲けではなく、購読者を馬鹿にすることである。

このような場合、サービスは何かアクションを起こすべきだと思いますか？

 
昔、ある大都市に巨大な猫が住んでいました。ある日、ネズミたちが「この猫をどうしようか」と話し合っていた。彼らは、"鈴を買って、猫の首にぶら下げて、いつでも聞こえるようにしよう "と決めたのです。ネズミはそのお金を集めて鈴を買いました。誰が猫の首に鈴をぶら下げるかで意見が一致した。
 
この人はまず詐欺師です。美談はフィクションです。

ブローカーとその平均値を見る )))) と、EA のバックテストがロードされていることが明らかです。履歴から不採算の取引を洗い出す。

社会不適合者なのでは？普通にリークしてるやんけ

数ヶ月前にも同じような信号がありました。これです。

ただ、その商人は男性ではなく、女性だった。同じ苗字。

おそらく2つのアカウントを登録したのだろう。ひとつは妻・妹に、ひとつは自分自身に。

その信号が捨てられた。今度は第2信号の番です。

おそらく前作同様、数ヶ月はもつと思います。

購読者の頭の中が理解できないんだけど？

 

購読者を誘い込むには特別な才能が必要です。

良い信号はたくさんあるのに、加入者が行かない。

その秘密は、魅せる才能!

 
Nikolai Krylov:
誰が嘆願書を持ってKOOKLに行くのでしょうか？:)))
まるでフィンランドのおとぎ話のようです。
ある大都市に、大きな猫が住んでいた。ある日、ネズミたちが「この猫をどうしようか」と話し合っていた。鈴を買ってきて、猫の首にぶら下げて、いつでも聞こえるようにしよう」と考えた。ネズミはお金を集めて鈴を買いました。誰が猫の首に鈴をぶら下げるかで意見が一致した。

フィンランドのおとぎ話ではありません。漫画もあるのですが、ロシア語訳が見つかりませんでした。注意点

：1978年

国名：ソビエト連邦、アルメニア。

Cartoon: A Gathering of Mice -Մկրի ժողով

ジャンル：おとぎ話

ディレクター：L.サハクィーン

プロット：原作はフンコ・アパー（アタベック・フンコヤーン）の寓話。ネズミの議会は、猫の到着を知らせ、危険を警告するために、猫の首に鈴を吊るすことにした。

しかし、決断することと実行することは別物です。どのネズミもそんなことはできない。

Uladzimir Izerski:

購読者を誘い込むには特別な才能が必要です。

良い信号はたくさんあるのに、加入者が行かない。

その秘密は、魅せる才能!

一般的な誘引の方法をどなたか教えてください。 何を、どこに広告するのか？

 
Anastasia Vasilenko:

一般的な誘引の方法をどなたか教えてください。 何を、どこに広告するのか？

これが唯一の魅せ方であり、それ以外はつまらない、面白くない


