登録者数1200人!!! - ページ 120 1...113114115116117118119120121122123124125126127...230 新しいコメント Andrii Pronyk 2019.03.06 21:28 #1191 Ivan Butko: 神よ、あなたはお金を想像することができますか！？1,200×30＝36,000ドル!六十二万に百六十万ルーブルをかけろ！」。1ヶ月？それが、一期一会の結果です。パッシブインカムがトップ。目指すべきもの十分にアクティブに稼いだ後の最終手段としての夢。 ひとつだけわからないことがあります。なぜ加入者が増えないのか？なぜなら、何百万人ものトレーダーがいるからです。 声を大にして思うことおそらく、MQL5を学習してトレードをコピー するところまでやる人は少ないと思いますが...。 Andrii Pronyk 2019.03.06 21:33 #1192 Vladimir Gribachev:1,000ユーロを賭ける？ おっしゃるとおりです。誰が勝ったんだ？） Aleksandr Borodavkin 2019.03.07 02:01 #1193 また、新しく結成されたが短命に終わった宗派の信者たち：「アレクセイ、特にこれだけの金がかかっているのだから、気を緩めないようにしてほしい......」。私たちは、あなたが仕事をしている間、お祈りをし、お寺にキャンドルを立て、ビーチでカクテルを飲みます。" Vladimir Tkach 2019.03.07 14:09 #1194 本当に3作目なのか？ Maksim Korotkiy 2019.03.07 14:20 #1195 昨年、シグナル http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- も3年間美談で突然登場し、購読料集めが目的で、半年生きて振られましたが、ここも同じだと思います、ただ、数年間も物語を描く人の気が知れないです。3年間、シグナルを販売 できるmql5サイトがあることを知らなかったとでも思っているのでしょうか、信じられません。 私はそれを信じていません。 ここで信号が凍結された後、取引は同じではありません、歴史にあったそれらの美しい指標ではありません。今、取引の目的は、稼ぐことではなく、できるだけ長く生き、できるだけ多くのお金を集めることですので、私は彼が月に10％以上を行うことはないと確信しています、美しく描いた統計を台無しにするリスクがあるためです。 問題は、誰がブローカー（口座開設先）を騙しているのか、それとも？ Копирование сделок торгового сигнала Conservative Forex для MetaTrader 4 - Mozilla Firefox (260 kb) закачан 5 марта 2019 г. Joxi joxi.ru сделан при помощи Joxi.ru Fast235 2019.03.07 14:22 #1196 Anastasia Vasilenko:どなたか、全く関与しない方法を教えてください。 何を、どこに広告したいのですか？ もしそうなら、自分たちでバナーを貼るはずだ。 Andrey Karachev 2019.03.07 15:46 #1197 Vladimir Tkach: は本当に3作目なのか？ はい、そしてデポジットはすでに再び補充されています。これをプロバイダー用語で「厳密な資金管理」と言うのだが...。 Andrey F. Zelinsky 2019.03.07 15:49 #1198 Andrey Karachev: はい、そしてデポジットはすでに再び補充されています。これをプロバイダー用語で「厳密な資金管理」と言うのだが...。これについては、レビューで「7ヶ月の利益を2週間で半分にするのはダメだと思う」という良いコメントがありました。だから、お金の管理の 話はしないでください。" Boris Gulikov 2019.03.07 15:49 #1199 Maksim Korotkiy:昨年は信号 http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- も3年間美しい履歴で突然現れ、目的は - 購読のためのお金を集めるために、半年住んで、合併、私はここでも思う、人々は数年間の履歴を描く方法が不明である。3年間、シグナルを販売 できるmql5サイトがあることを知らなかったとでも思っているのでしょうか、信じられません。 私はそれを信じていません。 ここで信号が凍結された後、取引は同じではありません、歴史にあったそれらの美しい指標ではありません。今、取引の目的は、稼ぐことではなく、できるだけ長く生き、できるだけ多くのお金を収集することですので、私は彼が月に10％以上を行うことはありません確信しています、美しく描いた統計を破壊するリスクがあるためです。 問題は、誰がブローカー（口座開設先）を騙しているのか、それとも？同じ人間なんです。もう、書きました。 彼はマシュコフツェフ、彼女はマシュコフツェフ。 私が司会者なら永久追放にします。 フライパンの新しいアカウントもありますね。 どちらの口座も左翼系ブローカーで開いている。 ストーリーは疑いようもなく描かれている。 ilvic 2019.03.07 15:56 #1200 Boris Gulikov:同じ人間なんです。もう、書きました。 彼はマシュコフツェフ、彼女はマシュコフツェフ。 私が司会者なら永久追放にします。 フライパンの新しいアカウントもありますね。 どちらの口座も左翼系証券会社で開設しています。 ストーリーは疑いようもなく描かれている。 私は、彼のトレードをチャート上に配置すると、実際の価格と全くかけ離れたものになります。 おそらく、dtsとは非常に友好的な関係か、そこで働いているのでしょう。 なんであんなに仲がいいんだろう......。） 1...113114115116117118119120121122123124125126127...230 新しいコメント
神よ、あなたはお金を想像することができますか！？1,200×30＝36,000ドル!六十二万に百六十万ルーブルをかけろ！」。1ヶ月？それが、一期一会の結果です。パッシブインカムがトップ。目指すべきもの十分にアクティブに稼いだ後の最終手段としての夢。
ひとつだけわからないことがあります。なぜ加入者が増えないのか？なぜなら、何百万人ものトレーダーがいるからです。
声を大にして思うこと
おそらく、MQL5を学習してトレードをコピー するところまでやる人は少ないと思いますが...。
1,000ユーロを賭ける？おっしゃるとおりです。
誰が勝ったんだ？）
昨年、シグナル http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm --- も3年間美談で突然登場し、購読料集めが目的で、半年生きて振られましたが、ここも同じだと思います、ただ、数年間も物語を描く人の気が知れないです。3年間、シグナルを販売 できるmql5サイトがあることを知らなかったとでも思っているのでしょうか、信じられません。
私はそれを信じていません。 ここで信号が凍結された後、取引は同じではありません、歴史にあったそれらの美しい指標ではありません。今、取引の目的は、稼ぐことではなく、できるだけ長く生き、できるだけ多くのお金を集めることですので、私は彼が月に10％以上を行うことはないと確信しています、美しく描いた統計を台無しにするリスクがあるためです。
問題は、誰がブローカー（口座開設先）を騙しているのか、それとも？
どなたか、全く関与しない方法を教えてください。 何を、どこに広告したいのですか？
もしそうなら、自分たちでバナーを貼るはずだ。
は本当に3作目なのか？
はい、そしてデポジットはすでに再び補充されています。これをプロバイダー用語で「厳密な資金管理」と言うのだが...。
これについては、レビューで「7ヶ月の利益を2週間で半分にするのはダメだと思う」という良いコメントがありました。だから、お金の管理の 話はしないでください。"
同じ人間なんです。もう、書きました。
彼はマシュコフツェフ、彼女はマシュコフツェフ。
私が司会者なら永久追放にします。
フライパンの新しいアカウントもありますね。
どちらの口座も左翼系ブローカーで開いている。
ストーリーは疑いようもなく描かれている。
私は、彼のトレードをチャート上に配置すると、実際の価格と全くかけ離れたものになります。
おそらく、dtsとは非常に友好的な関係か、そこで働いているのでしょう。
なんであんなに仲がいいんだろう......。）