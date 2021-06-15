登録者数1200人!!! - ページ 109

Vladimir Baskakov:
多分、自分やシグナルのものでなく、第三者の完成品の議論を禁止するという意味なのでしょう。そういうことなのでしょうか？

彼は、製品購入者として、ある製品について議論する機会を求めているのですが、ここではルール上それができないのです。

私の理解では、それが彼の望みです。

 
5drakon:

しかし、コードが頭の中にあって、それを正しく書く方法がわからない場合はどうすればいいのでしょうか？

もし、その戦略に価値があれば、公開用のコードを "タダで "書く人が出てくるはずだ。

 
Uladzimir Izerski:

だから、どんな製品にも「議論」スレッドがある

 
Uladzimir Izerski:

それも、そのはず。

 
5drakon:

しかし、このスレッドではありません - それはあなたのためではない)

をスタートさせる。

 
5drakon:
スレッドを立てたのですが、なぜか削除されてしまいました。それとも、我が国でもグラスノスチは禁止されているのでしょうか？

スレッドを削除しました。

削除した のは、あなたが掲示板のオーナーの考えを強要しようとしたからです。
つまり、フォーラムで広告の書き込みやスレッドを許可しても、メタトレーダーの発展には何ら寄与しないのです。
そして、自分がしてほしいことを、相手が嫌がるように無理強いしていることに変わりはないのです。

2. また、あなたのスレッドには、どうにかして議論を続けられるような引用がありません。
私たち（フォーラムユーザー）がなぜか読まなければならないフラバをひとつ。

3. 今すぐあなたはこのスレッドの議論を「そっと」好きなトピックに移動させました．

---------------

要するに、アグレッシブなんです。
そして、もしあなたがフォーラムに対してこのように攻撃的な態度を取り続けるなら、私はあなたを永久に追放します。

Andrey F. Zelinsky:

すでに何度か明らかにされていることですが -- フォーラムは技術的なものであり、言語や端末に関する議論が行われています。

と大騒ぎするのはやめましょう。

何かを宣伝したいのであれば、プロフィール、ブログ、製品/シグナルで行ってください。

しかし、言語、端末、それに関連するすべてのものなど、まさにそのために作られた問題について建設的な議論をするためのフォーラムは残してください。

最近のコメントを読んでいると、スケベな支持者が明らかにいなくなったので、常識が通用するようになってきたのでしょう。
 

皆さん、グッドハンティング

 
Vladimir M.:

皆さん、グッドハンティング

マイケル・ジャクソンの写真ですか？

 
Vitaly Muzichenko:

マイケル・ジャクソンの写真ですか？

あの映画のひよこだ...!
