また嫉妬に狂った人がほくそ笑んでいる。
それで、あなたのヒキガエルはあなたの首を絞め、あなたの購読者は散り散りになったのでしょうか？
ここにいる人がヒキガエルにシカトされたとでも思っているのでしょうか？
それに息詰まった人が、ハンパないものを作ったようです)))
そして、ここに書き込んだ人たちは、そのことを理解している人たちだった。
それ以上はない。
誰かが首を絞めていたかもしれないし、今も絞めているけれど。
誰にもわからない。
ここで、プロバイダーがいくら救済するのか計算する人がいます。
それだけなんです。
他の信号に嫉妬しすぎず、これからも頑張ってください!
はい、彼の魂の多くの痛みを持っており、彼の100ドルの信号が加入していないという事実のために安らかに眠ることを許さない別のユーザーとあなたを混乱させ、他の誰かが、セントは加入者です。それを受け入れないわけがなく、隙あらば捏造する。
では、購読者が散り散りになった今、嫉妬心は薄れているのでしょうか？
嫉妬ではなく、購読者は共感するしかないのです。そのシグナルは非常に危険な作業であり、そのようなリスクでドローダウンすることなく長生きしてきたのである。
ちなみに、私は12月まで個人口座で同じようなハムスターセットを使っていました。2つの注文で、レバレッジは小さく、ストップは50pipsでした。さらに、朝、2つの未決済注文を見つけた場合は、必ず1つを手動で決済し、明らかに下降トレンドが見られた場合は、2つとも決済することにしています。こうして、私のアカウントは障害から確実に保護されるようになりました。
なぜ、この信号の提供者が同じことをできないのか、私には謎です;)
30.0%のドローダウンを許容するシグナルは、初回から一切削除した方がいいのでは？多くのサービスでは、20％のドローダウンでシグナルが終了します。
原則的には、これは正しいことでしょう。しかし、購読者は毎月数百パーセントの利益を求めているので、ストップアウトレベル以下のドローダウンがない方法はありません :)