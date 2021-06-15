登録者数1200人!!! - ページ 113

新しいコメント
 
Vitaly Muzichenko:

また嫉妬に狂った人がほくそ笑んでいる。

それで、あなたのヒキガエルはあなたの首を絞め、あなたの購読者は散り散りになったのでしょうか？

ここにいる人がヒキガエルにシカトされたとでも思っているのでしょうか？

それに息詰まった人が、ハンパないものを作ったようです)))

そして、ここに書き込んだ人たちは、そのことを理解している人たちだった。

それ以上はない。

 

誰かが首を絞めていたかもしれないし、今も絞めているけれど。

誰にもわからない。

ここで、プロバイダーがいくら救済するのか計算する人がいます。

 

それだけなんです。

他の信号に嫉妬しすぎず、これからも頑張ってください!

 
Vitaly Muzichenko:

それだけなんです。

他の信号に嫉妬しすぎず、これからも頑張ってください!

誰が一番うらやましいかわかりました ))))
 
Boris Gulikov:

誰かが首を絞めていたかもしれないし、今も絞めているけれど。

誰がわかる？

ここで、プロバイダーがいくら救済するのか計算する人がいます。

はい、彼の魂の多くの痛みを持っており、彼の100ドルの信号が加入していないという事実のために安らかに眠ることを許さない別のユーザーとあなたを混乱させ、他の誰かが、セントは加入者です。それを受け入れないわけがなく、隙あらば捏造する。



 
Vitaly Muzichenko:

そうです、私はあなたを、自分の100ドルのシグナルは購読されていないのに、他の人の、しかし1セントのシグナルには購読者がいるために、心に痛みを抱え、よく眠れない別のユーザーと混同してしまったのです。それを受け入れないわけがなく、隙あらば捏造している。



 
Vitaly Muzichenko:

また嫉妬に狂った人がほくそ笑んでいる。

では、購読者が散り散りになった今、嫉妬心は薄れているのでしょうか？

嫉妬ではなく、購読者は共感するしかないのです。そのシグナルは非常に危険な作業であり、そのようなリスクでドローダウンすることなく長生きしてきたのである。

ちなみに、私は12月まで個人口座で同じようなハムスターセットを使っていました。2つの注文で、レバレッジは小さく、ストップは50pipsでした。さらに、朝、2つの未決済注文を見つけた場合は、必ず1つを手動で決済し、明らかに下降トレンドが見られた場合は、2つとも決済することにしています。こうして、私のアカウントは障害から確実に保護されるようになりました。

なぜ、この信号の提供者が同じことをできないのか、私には謎です;)

削除済み  
Andrey Karachev:

羨ましいというより、購読者に共感するしかない。そのシグナルに対して非常に危険な作業が行われ、そのようなリスクでドローダウンすることなく、すでに十分に長生きしていたのです。

ちなみに、12月までは個人口座で同じようなハムスターセットを使っていました。2つの注文で、レバレッジは小さく、ストップは50pipsでした。さらに、朝、2つの未決済注文を見つけた場合は、必ず1つを手動で決済し、明らかに下降トレンドが見られた場合は、2つとも決済することにしています。こうして、私のアカウントは障害から確実に保護されるようになりました。

なぜ、この信号の提供者が同じことをできないのか、私には謎です;)

30.0%のドローダウンを許容するシグナルは、初回から一切削除した方がいいのでは？多くのサービスでは、20%のドローダウンでシグナルが終了します。
 
Vladimir Baskakov:
30.0%のドローダウンを許容するシグナルは、初回から一切削除した方がいいのでは？多くのサービスでは、20％のドローダウンでシグナルが終了します。
原理的には正しいのでしょう。しかし、購読者は毎月数百パーセントの利益を求めているので、ストップアウトレベル以下のドローダウンがない方法はありません :)
削除済み  
Andrey Karachev:
原則的には、これは正しいことでしょう。しかし、購読者は毎月数百パーセントの利益を求めているので、ストップアウトレベル以下のドローダウンがない方法はありません :)
では、なぜ恨むのか、他に選択肢はなかったのか、単純な数学だ。
1...106107108109110111112113114115116117118119120...230
新しいコメント