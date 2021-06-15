登録者数1200人!!! - ページ 117

エロドルのロングはショートの3倍もある、ロングポジションでは絶望的だと思う
 
1.1270を下回ることはないだろう、今回は生き残るだろう。
 
Aleksandr Borodavkin:
1.1270を下回ることはないだろう、今回は生き残るだろう。

1,000ユーロの賭け？

おっしゃるとおりです。
 

司会者は関係ないだろ、Webmoneyにそのまま振り込んでもらうよ、負けても金は俺が持つよ、いいね？)

Vladimir Gribachev:

1000ユーロを賭ける？

その言葉通り、今すぐどの司会者にも金額を振り込むことができます。

ウラジミール、堕落した子供みたいなことするなよ。

 
Aleksandr Borodavkin:
1.1270を下回ることはできない、今回は生き残るだろう。

ポテンシャルを見よ。


 
Vitaly Muzichenko:

ポテンシャルを見る


1.1230から、さらには書いてあるように1.1270から簡単に修正できる。
 
Boris Gulikov:
1.1230から、さらには書いてあるように1.1270から簡単に修正することができます。

そうかもしれませんが、オープニングポイントはどこでしょうか？

 
Aleksandr Borodavkin:

ウラジミール、堕落した子供みたいなことするなよ。

お前、ドジか？

 
Evgeny Belyaev:

パフパフ？

いや、それが普通の合理的な人の答えだ。このような議論では、もしそれが実現すれば、通常、一方が挑発者であり、他方が愚か者である;)
 
TheXpert:

逆転の発想で自分を正当化しようとする哀れな試み ))

掲示板のチャラ男や不純物を覚えておくのは常識、何年も前からいるからって自分を洗えないよ。

ウラジーミル・マヤコフスキーは、「私、消毒屋」と言ったそうです。

そして、あなたは、私のアドレスだけでなく、あなたの定期的な投げかけの文脈から判断すると、 - ワナビーです。しかし、あなただけが、そして不思議なことに、この古典を誤解していたのです。私は、革命に動員され、召集された除菌者であり、水を運ぶ者である」と、クリエイターとしての思いを語った。

そして、なぜか体を洗わない。1キロ先まで臭う。あなたは本当に何者なのか。

