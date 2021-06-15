登録者数1200人!!! - ページ 117 1...110111112113114115116117118119120121122123124...230 新しいコメント Evgeniy Grebenuik 2019.03.05 17:15 #1161 エロドルのロングはショートの3倍もある、ロングポジションでは絶望的だと思う Aleksandr Borodavkin 2019.03.05 18:07 #1162 1.1270を下回ることはないだろう、今回は生き残るだろう。 Volodymyr Hrybachov 2019.03.05 18:35 #1163 Aleksandr Borodavkin: 1.1270を下回ることはないだろう、今回は生き残るだろう。1,000ユーロの賭け？ おっしゃるとおりです。 Aleksandr Borodavkin 2019.03.05 18:53 #1164 司会者は関係ないだろ、Webmoneyにそのまま振り込んでもらうよ、負けても金は俺が持つよ、いいね？) Vladimir Gribachev:1000ユーロを賭ける？ その言葉通り、今すぐどの司会者にも金額を振り込むことができます。 ウラジミール、堕落した子供みたいなことするなよ。 Vitaly Muzichenko 2019.03.05 18:54 #1165 Aleksandr Borodavkin: 1.1270を下回ることはできない、今回は生き残るだろう。ポテンシャルを見よ。 Boris Gulikov 2019.03.05 19:46 #1166 Vitaly Muzichenko:ポテンシャルを見る 1.1230から、さらには書いてあるように1.1270から簡単に修正できる。 Vitaly Muzichenko 2019.03.05 21:42 #1167 Boris Gulikov: 1.1230から、さらには書いてあるように1.1270から簡単に修正することができます。そうかもしれませんが、オープニングポイントはどこでしょうか？ Evgeny Belyaev 2019.03.05 22:09 #1168 Aleksandr Borodavkin:ウラジミール、堕落した子供みたいなことするなよ。お前、ドジか？ Andrey Karachev 2019.03.05 23:55 #1169 Evgeny Belyaev:パフパフ？ いや、それが普通の合理的な人の答えだ。このような議論では、もしそれが実現すれば、通常、一方が挑発者であり、他方が愚か者である;) Andrey F. Zelinsky 2019.03.06 05:06 #1170 TheXpert:逆転の発想で自分を正当化しようとする哀れな試み )) 掲示板のチャラ男や不純物を覚えておくのは常識、何年も前からいるからって自分を洗えないよ。ウラジーミル・マヤコフスキーは、「私、消毒屋」と言ったそうです。 そして、あなたは、私のアドレスだけでなく、あなたの定期的な投げかけの文脈から判断すると、 - ワナビーです。しかし、あなただけが、そして不思議なことに、この古典を誤解していたのです。私は、革命に動員され、召集された除菌者であり、水を運ぶ者である」と、クリエイターとしての思いを語った。 そして、なぜか体を洗わない。1キロ先まで臭う。あなたは本当に何者なのか。 1...110111112113114115116117118119120121122123124...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
