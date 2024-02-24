トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 771

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー

プラスにはソースコードがないのですか？ だから、コピー＆ペーストして、それを見ながら考えればいいんです。

C++で？statsmodelのライブラリであるPythonで全てが書かれている可能性が高いです。今のところ解明できていない。デバッグ時に配列を取得する意味を把握できていない。

とりあえず全部捨てようかな。

 

価格帯の分類、ネットワークの種類はどれがいいかとか、どなたかアドバイスしてください。

あと、RとPythonについても。例えば、ニューラルネットワークをどのようにテストするか？見積もりを送ると、ネットワークの重みが受け取れます。それとも、スクリプトを使って接続するのでしょうか？

バインダーでやるなら、最適化にすごく時間がかかるはずです。

削除済み  
FXMAN77 です。

C++で？Pythonのstatsmodelライブラリに全て書かれている可能性が高いですね。まだ、解明できていないんです。デバッグ時に配列を取得する意味がつかめない。

それとも、とりあえず全部あきらめるかな。

ええ、でも自分では見つけていないんです。

が、http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4 に出会いました。

こころがける

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ええ、でも自分では見つけられなかったんです。

でも、http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4 に出会いました。

こころがける

結果的にノミのようなものがいる)

削除済み  
FXMAN77 です。

結果的に蚤の市のようなところがありますね（笑)

ああ、ちゃんと描画されてない...古いコードらしい。

 
forexman77:

すべての理論とクリップを見直した結果、初めて、一節を暗記したような同じものが、オウムのように言われているという結論に達したのです。

その通りです。インターネットで有馬に関する記事を何百と読み、どこもかしこも - 「自己相関と 自己回帰を求めよ」、そして十数枚の写真、すぐに何の説明もなく3つのパラメータで答えが出るのです。10%の記事では、季節性があることに触れていることもある。

次スレから写真を撮りました、ビタリ〜。

 
ヴィザード_。

親愛なるマスター、あなたは素晴らしいマジシャンです。石を投げているマキシムカには理解できないが
というような、意味不明な書き込みが多く、スレッドを見失うこともしばしば...。でも、あなた！ミーシャ、私は何も提案してないし、ただ尋ねただけだ。
陛下は私に2、3枚の写真を見せるだけです！)))愉快な・・・。

自分ではやっていませんが、上の投稿の人があなたの方法を使った私のデータで写真を掲載しています。なんとなく...

 
Dr.トレーダー

ビンゴです。ネットで有馬の記事を何百と見ていると、どこもかしこも「自己相関と自己回帰を見つけろ」と書いてあって、その後に写真が十数枚、そして何の説明もなく答えは3つのパラメータです。10%の記事では、季節性があることに触れていることもある。

次スレから写真を撮りました、ビタリ〜。

だから、物事の仕組みを理解したいんです。理論には辟易する、どうせあまり理解できない、「鳥の舌」のようなものばかりだ。おそらく、誰も何も理解できないように、わざとそうしているのでしょう。だから、実際にはどうすればいいのか、彼ら自身が知らないから聞かないのです。

 
今日も悪人の運命は私に災いを滑らせました。今日、サマータイムから夏時間に切り替わったので、サマータイムで時間帯を 変更しなければならず、この仕掛けはよく分かっていたのですが、夕方になってやっと理解しました。なんとか直したが、ターンで少しマイナスになった。間に合ってよかった...。今はすべてうまくいっているようですが...。ロボットがセットアップされ動き出す今日もすでに彼から利益の出るトレードを何度かさせてもらっているので、マイナスはそんなに悪くないと思います。移動する...。
 

まあ、いろいろな意味でその通りです。理論と実践は、0と100の違いのように異なるものです。つまり、正反対なのです。理論を学び、実践に移ると、その違いがどれほど大きいのかが気になり始めます。

私は実践者です。私の仕事は、マーケットでお金を稼ぐことであり、あるアプローチが正しいということを証明することではありません。あるいは、この方法が自分にとってベストであることを証明するためです。利益をもたらすのであれば、どんな方法でもいい。なぜなら、私のタスクはお金を稼ぐことであり、永遠にネットワーク、足場、mpeliなど、これらまたはこれらのメソッドに納得し、失望されて回転しないことです。

稼ぎ始める 目標を決めて、それだけで稼ぎ始める...。

最初のバージョンのロボットを書いたとき、なぜトレードがスキップされるのかなどに非常に驚きましたが、最新バージョンと比較するとその差は歴然としています。そして、tfu,tfu,tfuは今、AIが要求するすべての取引を行っているようです。そこで、私からのアドバイスですが、理論的な研究から、最小限の預金と最小限のリスクで、実際のお金で実践的な取引をすることで、勉強の理論的な部分と実践的な取引がどれほど違うか理解できると思います...。

P.S. 理論的に成果を上げても、お金は入ってきません。実用的な取引だけ、それだけで...。

まあそれはそれとして......。しんにゅうに触発され......。

1...764765766767768769770771772773774775776777778...3399
新しいコメント