よっしゃあああああああああああああああああああああああああああああああああああああだから、誰も尤度とAICの計算方法を教えてくれなかったんです。でも、やってみたら、計算はRと同じ。

 
サンサニッチ・フォメンコ

マイクロソフトに3.4.3はあるのか？

LIMEのために......ありがとうございます。

ありますね。しかし、私のMROは、CUDAとcuDNNをインストールした後、インストールをしようとしません。その理由は見つかっていない。そのため、3.4.4がすでにリリースされていますが、クリーンなK 3.4.3を使用しています。

ウラジミール・ペレヴェンコ

チェックする。しかし、CUDAとcuDNNをインストールした後、私のMROはインストールしようとしないのです。その理由は見つかっていない。すでに3.4.4がリリースされていますが、私はピュアK 3.4.3を使っています。

この30分、サイトはぶら下がったままなのか？

3.4.4を使いました。 DALEXもあるので、まずはLIMEよりシンプルなようなので、そちらから。

 
サンサニッチ・フォメンコ

Rブロガーから 新着情報が入ってきます。今日、DALEXという変数の重要度選択に関するパッケージの広告が来た。インストールしようとしたのですが、私のR 3.4.2にはインストールできません。

でも、そのアイデアは本当によかった。

通常，変数の重要度は，予測変数がモデルフィッティングでどれだけ頻繁に使用されたかという意味での重要度である．

しかし、DALEXでは別の考え方を採用しています。予測変数の重要度とは、その予測変数が予測の成功に 与える影響のことです。モデル自体がブラックボックスとして扱われる

今まで使ってきたパッケージを思い出してみたのですが、予測インパクトという同じ発想のパッケージが思い出せません。

どなたかヒントを教えてください。

面白い話題ですねa。私自身はvtraetを使っていて、満足しているのですが、これ以上は限界があります。自分のデータでDalexを動かしてみたいが、やり方がわからない。誰か助けてくれないかな...。ただ、私の場合は...

 
マキシム・ドミトリエフスキー
ミハイル・マルキュカイツ

ミハイル・マルキュカイツ

....自分のデータでDalexを動かしてみたいのだが、やり方がわからない。誰か助けてくれるかも...。せめて始めてくれ...。

1時間使ってもダメでした・・・。

 
サンサニッチ・フォメンコ

1時間も使えなかった...。

何か複雑な事情でもあるのでしょうか？

 
ヴィザード_。

チェックしてみてください...


 
ミハイル・マルキュカイツ

チェックしてみてください...


シャローム

