トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 777

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 20:21 #7761
欲しい、欲しい...MMMMは100万円で投資家を募集する......。:-)

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 20:24 #7762
私は大衆を爆撃することに決めました、そして運が良いことに、シグナルは負けています :-( そしてかなりひどい。いつもそうなんです、私が一攫千金を狙おうとしている時に、あなたが一攫千金を狙うんです :-)アジアで、少しでも立ち直ってほしいという願いを込めて...。

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 20:25 #7763
euとそのようなものの足を引っ張っているのはどんな野郎か、誰か偶然にも知っているのだろうか？それで...一応聞いておくが...

Renat Akhtyamov 2018.03.28 20:27 #7764
ミハイル・マルキュカイツ
euとそのようなものの足を引っ張っているのはどんな野郎か、誰か偶然にも知っているのだろうか？それで...一方あぶなっかしいというかネット
七面鳥やNSなどは、これを示して解きほぐす/訓練する/準備する/などということはあり得ない。

Vizard_ 2018.03.28 20:30 #7765
ミハイル・マルキュカイツ
euとそのようなものの足を引っ張っているのはどんな野郎か、誰か偶然にも知っているのだろうか？それで...私はただ聞いているだけなのですが...。
許してくれ、キリストのために、私は愚か者だ)))ただ「イカロス」と言ったわけではありません)))

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 20:31 #7766
レナト・アフティアモフ
誰かのリスクは桁外れに大きい。
つまり、正しいか間違っているかはわからないが、本物である。TSがマイナスになるのはミスということにしています。通常のTSではマイナスは大きくないはずなのですが、ここでは......。BUTCH :-(

Aleksei Kuznetsov 2018.03.28 20:31 #7767
ミハイル・マルキュカイツ
はい...累積デルタの標準偏差 をカウントしています。
本当ですか？コードから判断すると、累積デルタのMA（数百...数千単位）を計算し、価格との差を見つける（1,41 ... 1,42）.
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); ただし、dMovingAverageは累積デルタのMAである。価格が結果に与える影響はごくわずかです。累積デルタのMAで十分だと思います。あるいは、単なる累積デルタ。

Renat Akhtyamov 2018.03.28 20:33 #7768
ミハイル・マルキュカイツ
TCがマイナスになるのはミスということにしています。通常のTCではマイナスは大きくはないはず ですが、ここでは......。ブリープ :-(
様に
多きに流れる

Alexander_K2 2018.03.28 20:33 #7769
レナト・アフティアモフ
誰かのリスクが桁外れに大きい
七面鳥もNSも表には出ない
私のTSはこのようになりました。

Aleksei Kuznetsov 2018.03.28 20:34 #7770
エリブラリウス
本当にいいんですか？コードから判断して、累積デルタのMA（数百...数千単位）を計算し、価格との差（1.41 ... 1.42）を見つけます。
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); ただし、dMovingAverageは累積デルタのMAである。価格が結果に与える影響はごくわずかです。MA累積デルタで十分だと思うのですが。あるいは単なる累積デルタ。
あるいは、累積デルタのMAを累積デルタそのものから引き算してください。
すると、偏差値は
あぶなっかしいというかネット
七面鳥やNSなどは、これを示して解きほぐす/訓練する/準備する/などということはあり得ない。
許してくれ、キリストのために、私は愚か者だ)))ただ「イカロス」と言ったわけではありません)))
つまり、正しいか間違っているかはわからないが、本物である。
TSがマイナスになるのはミスということにしています。通常のTSではマイナスは大きくないはずなのですが、ここでは......。BUTCH :-(
はい...累積デルタの標準偏差 をカウントしています。
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); ただし、dMovingAverageは累積デルタのMAである。
価格が結果に与える影響はごくわずかです。累積デルタのMAで十分だと思います。あるいは、単なる累積デルタ。
私のTSはこのようになりました。
あるいは、累積デルタのMAを累積デルタそのものから引き算してください。
すると、偏差値は