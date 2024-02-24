トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 777

欲しい、欲しい...MMMMは100万円で投資家を募集する......。:-)
 
私は大衆を爆撃することに決めました、そして運が良いことに、シグナルは負けています :-( そしてかなりひどい。いつもそうなんです、私が一攫千金を狙おうとしている時に、あなたが一攫千金を狙うんです :-)アジアで、少しでも立ち直ってほしいという願いを込めて...。
 
euとそのようなものの足を引っ張っているのはどんな野郎か、誰か偶然にも知っているのだろうか？それで...一応聞いておくが...
 
ミハイル・マルキュカイツ
euとそのようなものの足を引っ張っているのはどんな野郎か、誰か偶然にも知っているのだろうか？それで...一方

あぶなっかしいというかネット

七面鳥やNSなどは、これを示して解きほぐす/訓練する/準備する/などということはあり得ない。

 
ミハイル・マルキュカイツ
euとそのようなものの足を引っ張っているのはどんな野郎か、誰か偶然にも知っているのだろうか？それで...私はただ聞いているだけなのですが...。

許してくれ、キリストのために、私は愚か者だ)))ただ「イカロス」と言ったわけではありません)))

 
レナト・アフティアモフ

誰かのリスクは桁外れに大きい。

つまり、正しいか間違っているかはわからないが、本物である。

TSがマイナスになるのはミスということにしています。通常のTSではマイナスは大きくないはずなのですが、ここでは......。BUTCH :-(

 
ミハイル・マルキュカイツ

はい...累積デルタの標準偏差 をカウントしています。

本当ですか？コードから判断すると、累積デルタのMA（数百...数千単位）を計算し、価格との差を見つける（1,41 ... 1,42）.
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); ただし、dMovingAverageは累積デルタのMAである。

価格が結果に与える影響はごくわずかです。累積デルタのMAで十分だと思います。あるいは、単なる累積デルタ。

 
ミハイル・マルキュカイツ

TCがマイナスになるのはミスということにしています。通常のTCではマイナスは大きくはないはず ですが、ここでは......。ブリープ :-(

様に

多きに流れる

 
レナト・アフティアモフ

誰かのリスクが桁外れに大きい

七面鳥もNSも表には出ない

私のTSはこのようになりました。


 
エリブラリウス
本当にいいんですか？コードから判断して、累積デルタのMA（数百...数千単位）を計算し、価格との差（1.41 ... 1.42）を見つけます。
dAmount+=(dAPrice-dMovingAverage)*(dAPrice-dMovingAverage); ただし、dMovingAverageは累積デルタのMAである。

価格が結果に与える影響はごくわずかです。MA累積デルタで十分だと思うのですが。あるいは単なる累積デルタ。

あるいは、累積デルタのMAを累積デルタそのものから引き算してください。
すると、偏差値は

