トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 778

Renat Akhtyamov 2018.03.28 20:35 #7771

Alexander_K2 です。私のTCはこのようになりました。

アレクサンダー、私はずっと前に、あなたのTSはプルバックで買い、バウンスで売ることだと気づいた。それでいいんです。

しかし、例えば上昇トレンドで売る価値はあるのだろうか？

あなたのTSは、不要な（リスクの高い）取引をスキップするための最も単純なトレンド指標（期間MN1上の少なくとも2つのMAポイント）を欠いています。

Alexander_K2 2018.03.28 20:40 #7772

レナト・アフティアモフ

アレキサンダー、私はずっと前に、あなたのTSはプルバックで買い、リバウンドで売るのだと理解していました。それでいいんです。

しかし、上昇トレンドで売る価値があるのだろうか？

不要な（リスクの高い）取引をスキップするために、TSに最もシンプルなトレンドフォローのインジケータを持っていない。エントリーとイグジットの正確さと適時性を見てください、レナ。怖いんですよ。ソーサリー...ところで、ウィザードはどこ？久しぶりにガラガラと...。あれだけ揉めたのに。そうやってマジックは逃げていくんです。ダメ？

Renat Akhtyamov 2018.03.28 20:41 #7773

Alexander_K2 です。エントリーとイグジットの正確さと適時性を見てください、レナ。怖いんですよ。ソーサリー...ところで、ウィザードはどこ？ガラガラヘビは久しぶりだな...。あれだけ揉めたのに。そうやってマジックは逃げていくんです。ダメ？取引は素晴らしい、彼女は何があってもプラスになる。

環境に慣れる」時間を与えてあげてください。

Vizard_ 2018.03.28 20:43 #7774

Alexander_K2 です。エントリーとイグジットの正確さと適時性を見てください、レナ。そんな取引をするのは怖いですね。ソーサリー...ところで、ウィザードはどこ？久しぶりのガラガラヘビ...。あれだけ揉めたのに。そうやってマジックは逃げていくんです。ダメ？今日、見せてもらった。普通の男は黙ってやってみる。乞食のうめき声疲れる。

ドクに変換式を、例を挙げて教えてあげてください。10年分のダニを汲み出させる。3年、5年とテストして...。

Alexander_K2 2018.03.28 20:47 #7775

ヴィザード_。今日も見せてくれました。普通の男は黙ってやってみる。乞食が呻く。疲れるんですよ。

ドクに変換式を、例を挙げて教えてあげてください。10年分のダニを汲み出させる。3～5年後のテスト...はい、彼とはプライベートでも一緒に仕事をしています。彼は天才だ。

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:13 #7776

私の5セントを差し上げます。青線のフィードバックはいYES今日もオーバートレーニングでした・・・。

全て良いのですが、最後の信号が少し残念でした :-(

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:16 #7777

エリブラリウスあるいは、累積デルタ自体からMAを差し引く。

そうすると、偏差値が上がります。本当なんですね...。ありがとうございます。間違いがあるような気がしていたのですが、今は別問題です...。

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:21 #7778

レナト・アフティアモフそう感じるだけです。

が多くなる、つまり、より多くなる。実は、これはTSが市場に十分なものであることを示すサインの一つなのです...。

私は、どんな市場の動きも、前提として形成されるべきだと考えています。根拠のない市場の動きはない。フラットでも前提条件があるはずです。

だから、私たちの仕事は、これらの前提条件を正しく見極めてから動き出すこと......。IMHOは当然...。

オプションの1つは、トレンド戦略のシグナルCONTROLの瞬間に市場を評価することです。これが本当の反転なのか、偽りの反転なのか......。

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:25 #7779

今日、私はTSを再トレーニングしましたが、私が見つけたエラーと追加された予測変数のグループのために、私はすべてをやり直さなければなりませんし、そうするつもりです。ただの音楽家なのに赤くなっている...。みんなと同じように......。

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 21:27 #7780

昔、私にあった話をします。

初めて輸血ステーションに行ったら、すごくビビッてソファに寝かされてしまったんです。そこで、一人の看護師がもう一人に言う。彼の名字を見てください（ちなみにこの国で唯一の名字です）ロシア語ではなく、ロシア語...。

そして、横になっていると、"あ、まだ赤いな "と。

部屋中が、そしてドナーも看護師も笑っていた......。
エントリーとイグジットの正確さと適時性を見てください、レナ。怖いんですよ。ソーサリー...ところで、ウィザードはどこ？久しぶりにガラガラと...。あれだけ揉めたのに。そうやってマジックは逃げていくんです。ダメ？
エントリーとイグジットの正確さと適時性を見てください、レナ。怖いんですよ。ソーサリー...ところで、ウィザードはどこ？ガラガラヘビは久しぶりだな...。あれだけ揉めたのに。そうやってマジックは逃げていくんです。ダメ？
取引は素晴らしい、彼女は何があってもプラスになる。環境に慣れる」時間を与えてあげてください。
エントリーとイグジットの正確さと適時性を見てください、レナ。そんな取引をするのは怖いですね。ソーサリー...ところで、ウィザードはどこ？久しぶりのガラガラヘビ...。あれだけ揉めたのに。そうやってマジックは逃げていくんです。ダメ？
今日、見せてもらった。普通の男は黙ってやってみる。乞食のうめき声疲れる。
ドクに変換式を、例を挙げて教えてあげてください。10年分のダニを汲み出させる。3年、5年とテストして...。
今日も見せてくれました。普通の男は黙ってやってみる。乞食が呻く。疲れるんですよ。
ドクに変換式を、例を挙げて教えてあげてください。10年分のダニを汲み出させる。3～5年後のテスト...
はい、彼とはプライベートでも一緒に仕事をしています。彼は天才だ。
私の5セントを差し上げます。青線のフィードバックはいYES今日もオーバートレーニングでした・・・。
全て良いのですが、最後の信号が少し残念でした :-(
あるいは、累積デルタ自体からMAを差し引く。
そうすると、偏差値が上がります。
本当なんですね...。ありがとうございます。間違いがあるような気がしていたのですが、今は別問題です...。
そう感じるだけです。
が多くなる、つまり、より多くなる。
実は、これはTSが市場に十分なものであることを示すサインの一つなのです...。
私は、どんな市場の動きも、前提として形成されるべきだと考えています。根拠のない市場の動きはない。フラットでも前提条件があるはずです。
だから、私たちの仕事は、これらの前提条件を正しく見極めてから動き出すこと......。IMHOは当然...。
オプションの1つは、トレンド戦略のシグナルCONTROLの瞬間に市場を評価することです。これが本当の反転なのか、偽りの反転なのか......。
昔、私にあった話をします。
初めて輸血ステーションに行ったら、すごくビビッてソファに寝かされてしまったんです。そこで、一人の看護師がもう一人に言う。彼の名字を見てください（ちなみにこの国で唯一の名字です）ロシア語ではなく、ロシア語...。
そして、横になっていると、"あ、まだ赤いな "と。
部屋中が、そしてドナーも看護師も笑っていた......。