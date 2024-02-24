トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 778

新しいコメント
 
Alexander_K2 です。

私のTCはこのようになりました。

アレクサンダー、私はずっと前に、あなたのTSはプルバックで買い、バウンスで売ることだと気づいた。

それでいいんです。

しかし、例えば上昇トレンドで売る価値はあるのだろうか？

あなたのTSは、不要な（リスクの高い）取引をスキップするための最も単純なトレンド指標（期間MN1上の少なくとも2つのMAポイント）を欠いています。

 
レナト・アフティアモフ
アレキサンダー、私はずっと前に、あなたのTSはプルバックで買い、リバウンドで売るのだと理解していました。

それでいいんです。

しかし、上昇トレンドで売る価値があるのだろうか？

不要な（リスクの高い）取引をスキップするために、TSに最もシンプルなトレンドフォローのインジケータを持っていない。

エントリーとイグジットの正確さと適時性を見てください、レナ。怖いんですよ。ソーサリー...ところで、ウィザードはどこ？久しぶりにガラガラと...。あれだけ揉めたのに。そうやってマジックは逃げていくんです。ダメ？

 
Alexander_K2 です。

エントリーとイグジットの正確さと適時性を見てください、レナ。怖いんですよ。ソーサリー...ところで、ウィザードはどこ？ガラガラヘビは久しぶりだな...。あれだけ揉めたのに。そうやってマジックは逃げていくんです。ダメ？

取引は素晴らしい、彼女は何があってもプラスになる。

環境に慣れる」時間を与えてあげてください。
 
Alexander_K2 です。

エントリーとイグジットの正確さと適時性を見てください、レナ。そんな取引をするのは怖いですね。ソーサリー...ところで、ウィザードはどこ？久しぶりのガラガラヘビ...。あれだけ揉めたのに。そうやってマジックは逃げていくんです。ダメ？

今日、見せてもらった。普通の男は黙ってやってみる。乞食のうめき声疲れる。
ドクに変換式を、例を挙げて教えてあげてください。10年分のダニを汲み出させる。3年、5年とテストして...。

 
ヴィザード_。

今日も見せてくれました。普通の男は黙ってやってみる。乞食が呻く。疲れるんですよ。
ドクに変換式を、例を挙げて教えてあげてください。10年分のダニを汲み出させる。3～5年後のテスト...

はい、彼とはプライベートでも一緒に仕事をしています。彼は天才だ。

 

私の5セントを差し上げます。青線のフィードバックはいYES今日もオーバートレーニングでした・・・。

全て良いのですが、最後の信号が少し残念でした :-(

 
エリブラリウス

あるいは、累積デルタ自体からMAを差し引く。
そうすると、偏差値が上がります。

本当なんですね...。ありがとうございます。間違いがあるような気がしていたのですが、今は別問題です...。

 
レナト・アフティアモフ

そう感じるだけです。

が多くなる、つまり、より多くなる。

実は、これはTSが市場に十分なものであることを示すサインの一つなのです...。


私は、どんな市場の動きも、前提として形成されるべきだと考えています。根拠のない市場の動きはない。フラットでも前提条件があるはずです。

だから、私たちの仕事は、これらの前提条件を正しく見極めてから動き出すこと......。IMHOは当然...。

オプションの1つは、トレンド戦略のシグナルCONTROLの瞬間に市場を評価することです。これが本当の反転なのか、偽りの反転なのか......。

 
今日、私はTSを再トレーニングしましたが、私が見つけたエラーと追加された予測変数のグループのために、私はすべてをやり直さなければなりませんし、そうするつもりです。ただの音楽家なのに赤くなっている...。みんなと同じように......。
 

昔、私にあった話をします。

初めて輸血ステーションに行ったら、すごくビビッてソファに寝かされてしまったんです。そこで、一人の看護師がもう一人に言う。彼の名字を見てください（ちなみにこの国で唯一の名字です）ロシア語ではなく、ロシア語...。

そして、横になっていると、"あ、まだ赤いな "と。

部屋中が、そしてドナーも看護師も笑っていた......。

1...771772773774775776777778779780781782783784785...3399
新しいコメント